Nicole Kidman confesó qué vestido le hubiera gustado conservar y habló de un artículo indispensable para cualquier argentino

Dueña de una extensa carrera, Nicole Kidman trabajó en innumerable cantidad de largometrajes. Desde comedias a dramas, pasando por musicales o cine de aventuras, la intérprete honoluluense fue dirigida por varios de los realizadores más importante de la industria, desde Stanley Kubrick a Lars Von Trier. Y en ese derrotero de grandes éxitos, hay un film que ella recuerda con especial cariño, pero porque le hubiera gustado conservar el vestuario que allí utilizó.

En el marco de una charla para la revista Vogue, en la que Kidman habló con Joey King, la coprotagonista de su último film, Un asunto familiar (disponible en Netflix), la actriz confesó que de todas las películas que realizó hay un solo vestido que hubiera deseado conservar. El largometraje al que se refería era Moulin Rouge, un título en el que ella lució un vestuario de lo más versátil.

Nicole Kidman y un vestido muy especial Captura

Durante la nota, y al momento de hacer referencia al vestido que desearía tener en su poder, Kidman expresó: “Me encantaría tener el de las plumas rosadas que utilicé en Moulin Rouge porque era muy hermoso”. Aunque en tren de confesiones, poco después sumó un artículo más a la lista de objetos que hubiera deseado conservar, y de ese modo agregó que también le gustaría tener los anteojos que utilizó su personaje en el film Ojos bien cerrados.

Los anteojos de Ojos bien cerrados Captura

En otro tramo de la charla, su compañera hizo referencia a lo mucho que le gustaría “que todos los hoteles del mundo tuvieran bidet” (una idea muy anclada en las costumbres de Argentina, en donde pensar en un baño sin bidet sería insólito). Frente a eso y muy risueña, Nicole respondió: “Creo que jamás deseé tener un bidet. Yo soy muy no Europea, ¿no?”. Y Joe King, con mucho criterio, le retrucó: “¡No sabés lo que te perdés!”.

El rol al que le dijo “no”

Nicole Kidman @nicolekidman/Instagram

Durante su separación de Tom Cruise, Nicole Kidman atravesó algunos de los años más difíciles de su vida. No solo su matrimonio llegaba a su fin, sino que también se rompía una familia que habían formado juntos, con dos hijos en común. Y todo esto frente a los medios de comunicación, que querían saber qué pasaba entre la pareja dorada de Hollywood.

Hace poco tiempo, durante una entrevista con otras actrices para The Hollywood Reporter, la protagonista de Big Little Lies reveló que en este período tuvo que abandonar un importante proyecto cinematográfico porque no podía hacerle frente al trabajo en el medio de la tristeza. La que trajo el tema a la mesa fue Jodie Foster, que también participó de la entrevista junto a Brie Larson, Naomi Watts, Ana Sawai, Jennifer Aniston y Sofía Vergara.

Nicole Kidman FilmMagic

“Existe la idea errónea de que, de alguna manera, las actrices están enfrentadas, no se caen bien o lo que sea... Incluso este año, cuando he asistido a algunos eventos, siempre me he sentido muy bien porque las mujeres realmente sienten que quieren que las otras tengan éxito. Por ejemplo, nombrando a Nicole, yo me hice cargo de una película que vos tuviste que dejar”, expresó mirando a su colega. “¡Sí! Gracias por eso. Estaba muy mal, sentía que estaba teniendo un colapso. Y gracias a dios, Jodie se hizo cargo”, respondió Kidman.

La película a la que las estrellas hicieron referencia es La habitación del pánico. En un principio, Kidman fue elegida para personificar a la madre de Meg Altman. Supuestamente, Foster la sustituyó porque Nicole tenía una lesión en una rodilla; sin embargo, todo esto ocurrió unos meses antes de su divorcio de Cruise, y ese fue el verdadero motivo que la llevó a dar un paso al costado del film de David Fincher.

Nicole Kidman VALERIE MACON - AFP

A pesar de las muchas exigencias que enfrenta, la actriz elige seguir interpretando papeles dramáticos. “Después de Expats hice una comedia porque me volví loca con mi propia psicología. Me dije: ‘Esto no es sano’. Y es algo de lo que creo que tenemos que hablar como actores: proteger tu cuerpo para poder vivir todo el tiempo que te den en esta tierra. Porque es muy duro para la psiquis”, analizó. “El cuerpo no sabe que lo que estás viviendo no es real”, añadió Vergara, que hace poco realizó uno de los roles más dramáticos de su carrera en la serie Griselda. “No lo sabe, pero la idea sería poder ir después de un largo día a que te den un masaje, o brindarte vos un baño caliente o que venga alguien a darte unas palmaditas en la espalda y decirte ‘No pasa nada’”, culminó Kidman.

