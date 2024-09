Nicole Kidman y un doloroso posteo dedicado a la memoria de su madre: “Les queremos agradecer el amor y la bondad”

Escuchar

En el marco del cierre del último Festival de Cine de Venecia, Nicole Kidman fue la ganadora al premio como Mejor actriz por su trabajo en la película Babygirl. Sin embargo, la intérprete no se pudo presentar a la premiación, debido a la repentina muerte de su madre. Y a pocos días de eso, Kidman compartió un texto en el que le agradeció a su público por acompañarla en tan duro momento, y honró la memoria de su difunta madre.

El posteo de Nicole Kidman Captura

En las últimas horas, Nicole Kidman publicó un posteo en conjunto con su hermana, Antonia Kidman: “Mi hermana y yo, junto a nuestra familia, les queremos agradecer el amor y la bondad que sentimos esta semana. Cada mensaje que recibimos de quienes amaron y admiraron a nuestra madre, para nosotros significa mucho más de lo que alguna vez seremos capaces de expresar”.

Más adelante, la actriz concluyó su texto de la siguiente manera: “Les agradecemos en nombre de toda nuestra familia, por respetar nuestra privacidad cuando estamos dedicados a cuidarnos los unos a los otros”.

Nicole Kidman BENJAMIN CREMEL - AFP

El mensaje pronto recibió miles de corazones, y muchas personalidades de Hollywood le dejaron su mensaje a Kidman. Entre algunas de las firmas, se encuentra la de Naomi Watts, que escribió: “Les mando mucho amor a ambas. Lamento mucho su pérdida. Su maravillosa madre será extrañada por muchos. Con fortuna ahora ella esté reunida con tu papá. Las amo”. Por su parte, Julianne Moore también les dejó un mensaje, en el que destaca acompañar con sus pensamientos a las hermanas Kidman.

Antonio Banderas junto a Nicole Kidman, ambos son las estrllas de Babygirl MARCO BERTORELLO - AFP

Como ya se mencionó, uno de los momentos más emotivos de la ceremonia de clausura del Festival de Venecia, sucedió cuando Isabelle Huppert anunció que Nicole Kidman había ganado la Copa Volpi a la mejor interpretación femenina de Venecia 2024 por Babygirl, thriller erótico que exigió de la actriz una de las actuaciones más audaces y extremas de toda su carrera. Fue Halina Reijn, la directora de la película, quien subió al escenario para recibir la distinción en nombre de la ganadora. Kidman había regresado a Venecia con la idea de estar presente en la entrega de premios, pero debió viajar en forma urgente por el fallecimiento de su madre.

Con la estatuilla en la mano, Reijn leyó el siguiente mensaje de Kidman: “Hoy llegué a Venecia y me enteré poco después de que mi valiente y hermosa madre, Janelle Ann Kidman, acaba de morir. Estoy en estado de shock y tengo que estar con mi familia. Pero este premio es para ella. Me formó, me guió y me hizo. Estoy más que agradecida de poder decir su nombre a todos ustedes a través de Halina. La colisión entre la vida y el arte es desgarradora. Mi corazón está roto”.

Nicole Kidman en el Festival de Venecia MARCO BERTORELLO - AFP

La historia de Babygirl se centra en la atracción sexual que surge entre una poderosa ejecutiva (Kidman) y el más capacitado de sus nuevos pasantes. Ese romance pone en jaque la carrera y la familia de la protagonista. “Obviamente trata sobre sexo, sobre deseo, sobre tus pensamientos internos, sobre los secretos, sobre el matrimonio y sobre la verdad, el poder y el consentimiento”, respondió la intérprete cuando le pidieron que defina el proyecto.

“Esta es la historia de una mujer, y espero que sea una historia muy liberadora. Está contada por una mujer, a través de su mirada –Halina la escribió y la dirigió– y eso es lo que la hizo tan única para mí, porque de repente iba a estar en manos de una mujer con este material. Fue muy cercano a nuestros instintos compartidos y muy liberador”, agregó luego.

Sobre cómo fue el trabajo en el set, Kidman destacó la presencia de Reijn, quien fue clave para que se sintiera cómoda en todo momento. “Sabía que no me iba a explotar. Independientemente de cómo lo interprete cada uno, no me sentí explotada. Me sentí muy parte de ello”, explicó. “Hubo un enorme cuidado por parte de todos nosotros, todos fuimos muy amables con los demás y nos ayudamos. Se sintió muy auténtico, protegido y, al mismo tiempo, real”, confesó.

