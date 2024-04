Nuevos detalles acerca de la separación de Fátima Florez y Javier Milei: las revelaciones del representante Guillermo Marín

Escuchar

Días después de que el presidente de la Nación, Javier Milei, confirmara su separación de Fátima Florez, se conocieron más detalles acerca de la ruptura. El representante de la imitadora, Guillermo Marín, reveló algunas intimidades acerca de la personalidad de la humorista y se refirió a la posibilidad de un reencuentro de la expareja.

En diálogo con Carmen Barbieri para el programa Mañanísima, el productor respondió a una serie de preguntas formuladas por la conductora. En relación a cómo se encuentra la actriz, apuntó: “Indudablemente, Fátima está haciendo un duelo. Él seguramente también, pero son diferentes personalidades ”, dijo. Y continuó: “Ella tiene dos atributos muy importantes: el primero es que nunca jamás habla de la vida privada. Nunca lo hace, jamás supe nada. Y el segundo es que no es una celosa, contrario a lo que se piensa”.

Tras ello, el representante explicó que el vínculo se terminó porque “los dos estaban muy ocupados” . Sin embargo, no dudó al señalar que, en su opinión, la relación “no está terminada”. Y profundizó: “Creo que una pareja está terminada después de un tiempo largo. Hubo un amor real, yo la vi muy enamorada a ella, y a él también”, mencionó. Además, Marín se refirió a los términos en que se habría producido el distanciamiento: “Yo creo que todo fue consensuado en cuanto a la ruptura y ella está entera, nunca la vi llorar a Fátima, ella está bien”, sostuvo.

Respecto al rumor que sostiene que el noviazgo podría haber sido fingido, Marín señaló: “Pongo las manos en el fuego de que no hubo un arreglo. Me juego mi carrera a que no fue un arreglo la relación”. El productor también fue consultado respecto a si cree que, tras la separación de Milei, Fátima podría retomar un vínculo con su expareja, Norberto Marcos. “Creo que no volvería”, señaló.

Consultado ayer en el programa Intrusos por la situación en que se encuentra su ex, Marcos comentó: “No me da alegría ni tristeza, nada”. Y dejó en claro: “No hablé con ella en absoluto, hace ya mucho tiempo que no tenemos contacto”. En relación a si retomaría un vínculo con ella, fue tajante: “No creo que sea el momento, porque pasaron y se dijeron muchas cosas. Lo que pasó, pasó. Y el séquito que la apartó a Fátima de mi vida sigue estando, no tiene nada que ver con el presidente. Ese aislamiento repentino colaboró en que nosotros no habláramos más, no tiene sentido porque podíamos seguir hablando como amigos o lo que sea”.

Fátima Florez regresó el jueves 18 por la noche a la Argentina después de su viaje por los Estados Unidos. En el aeropuerto de Ezeiza fue abordada por un cronista de LAM (América TV) y habló con Ángel de Brito acerca de su separación. “Fátima, voy al punto porque tengo poco tiempo y quiero escucharlo de tu boca, ¿por qué se separaron con el presidente? ¿Por qué se terminó la relación?”, indagó el conductor.

“Mirá [...]. Acá, lo importante es que fue consensuado, que de verdad esto está hablado, que la relación es hermosa, que el vínculo está intacto, así que es un comunicado de común acuerdo, los dos estamos de acuerdo”, comenzó diciendo la artista y de Brito la interrumpió: “¿Lo habían charlado?”. A lo que ella respondió: “Está súper charlado, súper consensuado, es un comunicado bilateral”.

En esa línea, el exjurado del Bailando le repreguntó cuál había sido el motivo de la ruptura. “Vos fijate el momento que tiene, hay una gran responsabilidad sobre sus espaldas, así que estamos todos obviamente apoyándolo, es un momento difícil”, señaló.

Días atrás, el presidente había dado la noticia de la ruptura a través de su cuenta oficial de X. “Hemos decidido terminar nuestra relación“, escribió en un breve posteo. Y añadió: “Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos”, detalló.

