Odio mi película: siete estrellas atormentadas por un papel que preferirían olvidar

Una de las contrapartidas de la fama es que los errores profesionales están ahí, disponibles ante el mundo, para que el público los revisite siempre. En el caso de los actores, esas manchas en el currículum vienen en forma de películas que, en el peor de los casos, pueden acabar con una carrera, y en el mejor, convertirse en una cruz que uno lleva con humor y de la que puede hablar, como estos siete intérpretes, con naturalidad al cabo de los años. Sandra Bullock fue la última de una larga lista de celebridades del cine que confiesan que una película, una en concreto, las avergüenza y persigue.

Un barco muy lento va hacia una isla

Sandra Bullock, en una escena de Máxima velocidad 2

La actriz: Sandra Bullock

La película: Máxima velocidad 2 (1997)

Bullock no se lleva demasiado bien con las segundas partes. En una entrevista promocional de La ciudad perdida, el film que la une con Brad Pitt, Daniel Radcliffe y Channing Tatum, a la actriz le preguntaron si había alguna película de su filmografía de la que se arrepintiese y ella fue muy directa: “ Hay una que todavía me avergüenza, Máxima Velocidad 2. Siempre he sido muy honesta al respecto. ¡No tiene sentido! ¿Un barco muy lento acercándose muy lentamente hacia una isla? Ojalá no hubiese hecho esa película ”. Bullock no está sola en esto: el film está universalmente considerado una de las peores películas de acción de la historia y a las críticas salvajes se sumó el fracaso en taquilla, tal vez provocado por la ausencia de Keanu Reeves, estrella de la primera entrega que se negó a volver para la segunda. Cuando el periodista le explicó que a él le había gustado Máxima Velocidad 2, Bullock preguntó con humor: “¿Estabas drogado?”. “Tenía 12 años”, dijo el reportero. “Ahí tenés la explicación”, remató la actriz.

“No funcionó”

¿Se acuerdan de George Clooney como Batman? ¿No? Mejor Archivo

El actor: George Clooney

La película: Batman & Robin (1997)

Hay tantos frentes abiertos a la hora de juzgar aquel desastre colorista y sin norte que fue Batman & Robin, segunda y última película de la saga dirigida por el fallecido Joel Schumacher, que su protagonista, George Clooney, puede sentirse afortunado: no todo le cayó a él. Han echado la culpa al director, a Arnold Schwarzenegger, a las actrices secundarias e incluso al diseño de producción por crear el primer traje de Batman con pezones. Pero Clooney siempre fue muy franco respecto a esta película. La última fue vez hace un año, durante una rueda de prensa en Nueva York para promocionar The Tender Bar, cuando dijo: “Hice una película de superhéroes y la jodí tanto que no creo que me dejasen entrar en el rodaje de otra”. En una entrevista en el programa de radio de Howard Stern, un año antes, admitió: “ Podría haber hecho las cosas de otra manera en esa película, pero era parte de una maquinaria enorme. En ese momento, yo solo era un actor haciendo un trabajo, no una superestrella que pudiese influir demasiado. Lo cierto es que estoy muy mal en esa película. Estoy fatal, el guion está fatal, el director reconoció que lo había hecho fatal. No funcionó. Todos la cagamos ”.

“Sadomasoquismo”

Julie Andrews y Christopher Plummer en La Novicia Rebelde, 1965 ©20thCentFox/Courtesy Everett Co - ToMerlin

El actor: Christopher Plummer

La película: La novicia rebelde (1965)

En las fobias de los actores no solo hay lugar para los fiascos, también para los clásicos incontestables. La novicia rebelde es un hito del cine musical y el American Film Institute la tiene entre sus mejores películas de todos los tiempos, pero a Christopher Plummer, que dio vida al capitán Von Trapp, simplemente no le gusta. En una mesa redonda de varios actores organizada en 2011 por The Hollywood Reporter, alguien preguntó al actor cuál había sido el papel que más le había desagradado de su carrera y él sacó a colación la película. Entre risas, lo argumentó: “Era horrible, sentimental y empalagosa. Tuve que trabajar muy duro para tratar de infundir solo un poquito de humor en ella”. Su descontento es patente también en sus propias memorias, In spite of myself: en ellas se refiere a la película como S&M, iniciales para el título original (The Sound of Music) pero también, ojo al chiste, para “sadomasoquismo”.

“Gracias por este pedazo de m...”

Halle Berry y la peor decisión post-Oscar: interpretar a Gatúbela Archivo

La actriz: Halle Berry

La película: Gatúbela (2004)

Berry es una de esas actrices que mejor (o peor) simbolizan la supuesta maldición del Oscar: tras ser la primera mujer negra en ganar el galardón mejor actriz por Cambio de vida en 2002, apostó todo a un gran proyecto de acción, uno de los primeros con una heroína mujer, Gatúbela. Y tras el fracaso en taquilla, todo comenzó a salir mal para ella. Sin embargo, se tomó con humor y una profesionalidad admirables el hecho de ganar el Razzie (el reverso tenebroso del Oscar, que premia los fiascos de cada año) a peor actriz: es una de las primeras famosas que apareció para recibirlo.

Parodiando su emocionada reacción al recoger el Oscar, se subió al escenario (con un Oscar en una mano, un Razzie en la otra) y dijo: “¡Gracias! Jamás en mi vida creí que fuera a estar aquí”, justo antes de dar una lista de personas a las que agradecía el premio, “porque no podés ganar un Razzie sin la ayuda de muchas personas” . Entre las risas del público, nombró a los implicados antes de exclamar: “Y gracias a Warner Bros, ¡gracias por darme el papel protagonista en este pedazo de mierda!”. A continuación también agradeció a su manager: “Me quiere tanto que cree que soy la mejor actriz del mundo y me convence para hacer proyectos, ¡incluso aunque sepa que son una mierda!”.

Solo por dinero

Nick Nolte en Uno contra otro

El actor: Nick Nolte

La película: Uno contra otro (1994)

Nick Nolte, que no ha sido nunca precisamente contenido en sus declaraciones ni sus actos, detesta profundamente Uno contra otro, la comedia que en 1994 lo unió a la estrella más grande del mundo, Julia Roberts, y estaba llamada a resucitar la gran comedia de lucha de sexos en el estilo de las screwballs de Spencer Tracy y Katharine Hepburn. Bien, no funcionó. Las críticas fueron negativas, la recaudación supuso el primer fracaso de la gran estrella Roberts, imbatible hasta entonces, y la relación entre los dos intérpretes fue tan mala que la falta de química traspasó la pantalla.

Roberts se refirió a Nolte como un tipo “asqueroso”, él contraatacó diciendo “todo el mundo sabe que no es simpática” y, respecto a la película, el actor la clasifica como la peor en la que participó y admite que solo la hizo por dinero .

“Un tipo ridículo”

Kristen Stewart y Robert Pattinson, los ex Crepúsculo

El actor: Robert Pattinson

La saga: Crespúsculo (2008-2012)

Que los intérpretes que se acaban convirtiendo en ídolos adolescentes acaben odiando esos papeles que los llevaron a la fama y a los pósters y las carpetas escolares es habitual. Jamie Dornan no tiene una gran relación con la saga 50 sombras de Grey y Leonardo DiCaprio siempre mostró cierta ambigüedad respecto a su papel en Titanic, por ejemplo. Pattinson, gran estrella de 2022 gracias a The Batman, tampoco se salva con la saga que lo convirtió en ídolo.

En agosto de 2011 habló con amargura de su personaje en la revista británica Empire. “Cuando leés el libro [Crepúsculo, de Stephenie Meyer], hay cosas como ‘Edward Cullen era tan bello que me humedecí’. ¡Todas las frases son así! Es un tipo ridículo que todo lo hace bien. Cuanto más leía el guion, más odiaba a este tipo, así que decidí interpretarlo desde ahí: como un maníaco-depresivo que se odia a sí mismo. Además, tiene 108 años y es virgen, así que seguro que tiene algunos problemas ”.

Shia, más LaBeouf que nunca

Shia Labeouf interpretó al hijo del arqueólogo en Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal

El actor: Shia LaBeouf

La película: Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008)

LaBeouf es un actor rebelde y experimental. Ejemplo: si casi todos los demás se pasan la vida entera esperando a que suene el teléfono y que sea Steven Spielberg, él se encarga personalmente de que Steven Spielberg no vuelva a llamarlo tras allanarle el terreno al estrellato y darle la oportunidad de protagonizar Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008) con Harrison Ford, papel por el que todo actor joven o aspirante a estrella hubiese matado.