¡Lo admitió! Sandra Bullock se avergüenza de una de sus películas: “No tiene sentido”

Tras anunciar recientemente su retiro indefinido de la actuación, Sandra Bullock cuenta que todavía se “arrepiente” por haber participado en una de las películas que protagonizó.

Mientras promociona su nuevo film, La ciudad perdida, la actriz ganadora del Oscar admitió que se siente aún “avergonzada” por su haber formado parte de Máxima Velocidad 2, estrenada en 1997 y que resultó un fracaso de crítica y de taquilla.

Sobre aquel proyecto, Bullock argumentó en conversación con TooFab que la trama del film “no tiene sentido”. Y dijo: “ He hablado mucho al respecto. Un barco yendo lentamente hacia una isla... Esa es una que desearía no haber hecho, y no hay fanáticos que yo sepa de esa película ”, continuó.

En la entrevista, que la intérprete ofreció junto a Daniel Radcliffe, Bullock insistió en que ese proyecto representa una de las actuaciones que prefiere olvidar dentro de su larga carrera de 35 años en la actuación.

El actor intervino para afirmar que la película de acción a la que se refiere la actriz “despertó una especie de culto” desde su estreno en la década del 90. “La vieron como cinco personas”, ironizó la actriz.

El entrevistador Brian Particelli dijo que, cuando él era adolescente, había disfrutado mucho con la película, frente a lo cual la actriz expresó: “ Nadie fue a verla a excepción tuya, así que me alegro ”, bromeó.

Dirigida por Jan de Bont, la secuela de Máxima Velocidad presenta a Bullock retomando el papel de su predecesora de 1994, Annie Porter. La primera película sigue a su personaje y el de Keanu Reeves mientras intentan salvar a los pasajeros de un bus de Los Ángeles que explotará si su velocidad disminuye o se incrementa. En tanto, la segunda entrega se centra en Annie y en su novio mientras intentan evitar que un bote se estrelle contra un petrolero. En 2019, Reeves explicó por qué no regresó para la secuela, recordando con franqueza lo decepcionado que se sintió cuando leyó el guion de aquel proyecto.

El anuncio de Bullock, confirmando su retiro, sorprendió días atrás por completo al mundo del espectáculo. La actriz reveló que tomó la decisión de no trabajar durante un tiempo indeterminado, y explicó los motivos detrás de esto. “ Ahora mismo, y no sé por cuanto tiempo será, necesito estar en el lugar que me hace más feliz ”, le contó Bullock a Entertainment Tonight. “Me tomo mi trabajo muy en serio cuando estoy haciéndolo. Es 24/7 y solo quiero estar 24/7 con mis bebés y mi familia”, dijo sobre la razón por la que no volverá, en el corto plazo, a un set de grabación.

“No sabemos cuan largo o cuan corto será ese periodo, pero allí es dónde me van a encontrar por un tiempo”, añadió feliz de poder quedarse en casa con sus hijos Louis, de 12 años, y Laila, de 10, a quienes adoptó en 2010 y 2015 respectivamente. De ahora en adelante, la actriz pasará de interpretar personajes a realizar otro tipo de tareas. “Atender todas sus necesidades”, dijo cuando le consultaron a qué piensa dedicar sus días fuera de los sets. “Atender su calendario social”, se explayó.

Sandra Bullock mostró por primera vez el rostro de su hija, Laila - Fuente: YouTube

La intérprete reveló también que sus hijos están felices porque en estos días irán, por primera vez, a un estreno de cine cuando concurran junto a ella a la premier de Ciudad Perdida. “Lo harán por la puerta de atrás. Aunque Laila realmente quiere estar en la alfombra roja. Yo decía: ‘No va a pasar eso’, pero finalmente podrán verla y todos podrán invitar a un amigo”, contó. “Será la primera vez que salgan de esta especie de nube oscura de la pandemia y puedan sentir algún tipo de sensación de normalidad”, añadió y confesó que durante estos dos años de convivencia con el coronavirus estuvo muy paranoica. “Todos los padres me conocen como la loca de la pandemia. Saben que sus hijos volverán sin Covid cuando vienen a nuestra casa”.