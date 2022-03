Halle Berry: en la piel de Gatúbela

La imagen felina de Halle Berry enfundada en un ajustadísimo traje negro reaviva las fantasías que por décadas tuvieron a Gatúbela como uno de los personajes más sexy. La villana, que sedujo a Batman y que encontró en Julie Newmar y Michelle Pfeiffer a dos de las gatitas preferidas por el público, volverá al cine con película propia a mediados de 2004.

El título en cuestión será Catwoman y está basado en la historieta del mismo nombre. Dirigida por el francés Pitof, Gatúbela ya no la juega de villana, sino de heroína, por lo que Halle Berry deberá enfrentarse con la malvada Laurel, en la piel de Sharon Stone. Un duelo que genera tanta expectativa que ya le quitó el sueño a buena parte de la población masculina de los Estados Unidos. A pesar de que su capacidad física tiene límites debido a que padece de diabetes, Halle sigue apostando por personajes que exigen exposición y fuerte destreza corporal.

Considerada como una de las mujeres más bellas del mundo -no por nada es una de las estrellas de Revlon-, Halle tiene una de esas historias que aún hoy alimentan el clásico sueño americano. Cuando en 2002, por el film Cambio de vida, se convirtió en la primera mujer negra en ganar un Oscar como mejor actriz, Berry tuvo que hacer frente a críticas que la acusaban de no ser "lo suficientemente negra como para considerarla la primera mujer de color en ganar una estatuilla".

Hija de madre blanca y padre negro, durante toda la vida sufrió discriminación por la mezcla de razas, un problema que la siguió hasta Hollywood. "Algunos ejecutivos compararon mi situación con la leche -confesó la actriz-. Según parece, la leche es leche hasta que uno le agrega chocolate."

Separada de su segundo marido -el músico de rhythm and blues Eric Benet-, luego de una exitosa salida en biquini de las aguas del Caribe como homenaje a Ursula Andress en la última aventura de James Bond, y de jugar a la superheroína en X-Men, Berry, con 37 años, está dispuesta a ir por más y asegura: "Ya no me importa si soy leche o chocolate".

