Osvaldo Laport y Soledad Silveyra, enfrentados; los motivos de la pelea tras el fin de un proyecto

Soledad Silveyra y Osvaldo Laport han sido a lo largo del tiempo exitosos compañeros de elenco y supieron forjar una amistad que perduró con los años. Sin embargo, su última experiencia laboral compartida en el teatro no habría tenido un final feliz a causa de un desencuentro entre ambos protagonistas.

Después de su trabajo juntos en la novela Amor en custodia a principios de los 2000, la pareja se reunió este año en la puesta teatral La fuerza del cariño, que se estrenó a mediados del pasado enero en el Multiteatro. Tras algunas funciones, la obra se suspendió luego de que la actriz se diera de baja por problemas de salud.

La imposibilidad de continuar con el proyecto habría disgustado a Laport, quien habría expresado su malestar por la situación. En Intrusos (América) dieron detalles acerca del enfrentamiento entre ambos.

El actor y la actriz, en los días previos al estreno en el Multiteatro

La periodista Marcela Tauro señaló que la relación se habría resentido y apuntó a cuáles serían las razones de ese malestar: “¿Vieron que ellos hicieron una novela juntos y 20 años después ahora una obra de teatro, La fuerza del cariño? Bueno, me cuentan que hoy en día ya no son tan íntimos” , señaló primero.

Y reveló a continuación: “Solita tuvo un accidente doméstico, algo en la rodilla y entonces tuvo que hacer reposo 20 días, hasta fin de marzo, y decidió: ‘ya no voy más’. Quedaban pocas funciones y, como en las últimas no les había ido muy bien, decidió no volver más por este episodio. Decidió terminar con la obra. Esto molestó al señor Laport, que hubiese querido no terminar con la obra, le hubiera gustado seguir”.

Según la panelista, esta actitud de Silveyra habría molestado a Laport: “Hoy no hay televisión, entonces el teatro es una salida para los actores, aunque Osvaldo no necesita, pero le hubiese gustado continuar”. Y a su vez adelantó que la obra podría retomarse. “Parece que van a remontar, que va a haber gira, pero sin Solita”, destacó la periodista.

Guido Zaffora contó entonces que recientemente se cruzó con Silveyra en un evento y le preguntó por su estado de salud. “Me dijo que estaba en rehabilitación”, compartió el periodista, que a su vez coincidió en que las cosas no estarían bien entre la actriz y su excompañero: “Me contaron que, como cuenta Tauro, no quieren ni cruzarse porque Laport está bastante caliente con esta situación , ya que la gira de la obra se había planeado para el interior del país”, añadió.

“Ella está relajada porque cobra igual, me dicen”, agregó Tauro y Zaffora sumó: “A Solita, lo sé por obras anteriores, que no le vaya bien en el teatro la bajonea mucho, por eso también esta desvinculación rápida”.

Soledad Silveyra y Osvaldo Laport, junto al resto del elenco de La fuerza del cariño

En Intrusos también recordaron las diferencias que Silveyra mantuvo en el ámbito laboral en su anterior obra teatral, en este caso con la actriz Verónica Llinás. A pesar del rotundo éxito que obtuvo la puesta Dos locas de remate en 2021, las protagonistas decidieron poner fin al proyecto por la tensa relación que mantenían, la cual las llevó incluso a que hicieran terapia para sortear las dificultades en su dinámica de trabajo.

“Recurrimos a un terapeuta de parejas, un lacaniano, porque no nos podíamos poner de acuerdo. Parecíamos dos nenas: nos peleábamos, nos matábamos, nos llorábamos todo y luego nos abrazábamos. Nadie lo supo, pero eso nos pasó desde un principio”, reveló Silveyra más tarde en diálogo con LA NACIÓN respecto de los motivos del distanciamiento.

En un sentido similar se pronunció luego Llinás en diálogo con el programa Socios del espectáculo (eltrece): “Yo siento que ya había cumplido su ciclo, cuando sentís que algo ya está, que tenés ganas de hacer otra cosa. Ella y yo tenemos caracteres muy fuertes, también trayectorias muy diferentes, venimos de distintos lados. Yo estoy bastante acostumbrada a trabajar en grupo porque vengo de las Gambas al Ajillo, y Sole creo que pertenece a otra escuela, ella siempre fue una estrella, desde que empezó”.

