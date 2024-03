Escuchar

Soledad Silveyra atraviesa un problema de salud que le impide trabajar y que obligó a la producción a suspender intempestivamente la temporada de la obra La fuerza del cariño, que la actriz protagonizaba junto con Osvaldo Laport en el Multiteatro Comafi y que estaba programada hasta fines de marzo.

Durante el fin de semana, Solita sufrió un accidente doméstico menor que le provocó una lesión en la rodilla. En diálogo con LA NACION, la actriz dio detalles sobre su estado de salud: “Estoy con una férula en la pierna y con dos semanas de reposo absoluto. La pasé muy mal con mi pierna ”, explicó, compungida.

La fuerza del cariño levantó funciones a causa de un accidente doméstico de la protagonista, Soledad Silveyra

“Me patiné con el agua que no había secado de mi baño. Hice las dos funciones del sábado perfectamente, pero el domingo a la mañana me desperté con un dolor muy fuerte. No voy a volver [al teatro] porque tengo 20 días de reposo, con certificado médico” , especificó en comunicación con el Canal de la Ciudad.

Silveyra continuará con tratamiento traumatológico y una vez recuperada disfrutará de un viaje por Europa que ya tenía previsto con anterioridad. Según adelantó, a su regreso formará parte de un nuevo proyecto teatral, pero su participación en La fuerza del cariño llegó a su fin.

La actriz sufrió una fuerte traumatismo en la rodilla, está muy dolorida y se habla de una posible cirugía Santiago Cichero/AFV

Cabe destacar que estas no son las primeras complicaciones que tiene Solita en lo que va de 2024. A fines de enero, Silveyra atravesó días difíciles a causa un estado gripal que la obligó a ausentarse de la obra. “Hola, les quería pedir disculpas a la gente que compró entradas. Estoy enferma y tuve que suspender la función, pero si mañana Dios quiere, estaré ahí con toda La fuerza del cariño”, compartió la actriz de Amor en custodia en sus redes sociales el 25 de enero pasado.

¿Quién es el novio de Soledad Silveyra?

Soledad Silveyra conoció a su actual pareja durante un viaje a Buzios, Brasil, en octubre de 2023

Hace un tiempo, Silveyra había asegurado que, si bien extrañaba tener un compañero de vida, no quería volver a enamorarse. “Estoy soltera hace mucho tiempo, después de uno que me dejó dada vuelta, no estoy interesada en conocer a nadie. Aunque no te niego que a veces extraño (…). Hay momentos en que necesito el abrazo de un hombre”, confesó en enero de 2022 durante una entrevista en Es por ahí (América). Sin embargo, la vida le tenía una sorpresa, y en octubre de 2023 la actriz en enamoró profundamente de su actual pareja, José Luis Vázquez.

Silveyra conoció al empresario hotelero, que nació en la Argentina pero reside en Brasil, durante unas vacaciones en Buzios. En aquel momento, ella fue a comer a un restaurante junto con una amiga, y allí conoció al propietario del lugar, su futuro novio. De acuerdo con lo expresado por la periodista Nancy Duré, “el flechazo fue inmediato” y a partir de entonces, se volvieron inseparables el uno del otro.

Los tortolitos mantienen una relación a distancia ya que él se dedica al negocio de la hotelería en Brasil y ella reside en la Argentina: “Mi familia ya lo conoció, mis nietos también... Todo. Él vino a verme a Buenos Aires. El amor a la distancia es como volver a empezar, vamos a ver ahora cuando vuelva en marzo. Hablamos mucho por WhatsApp, nos mandamos emojis de caritas”.

Sobre su presente, la actriz reveló: “Había dejado de pensar en que podía ocurrirme algo así. Me pone muy contenta. Él es un ser humano contenedor, amoroso, la educación hecha hombre. Es muy buena gente y eso es lo más lindo de todo ”, aseguró.

