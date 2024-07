Osvaldo Sabatini confirmó que su hermana Gabriela no estará presente en la boda de su hija: “Para mí es muy triste”

Escuchar

En medio de los preparativos para lo que será la boda del año, surgió una inesperada polémica en el seno de los Sabatini: la presencia de Gabriela Sabatini, tía de la novia, estaba en duda, destapando una interna familiar que viene de hace tiempo . Sin embargo, después de mucha incertidumbre, el misterio llegó a su fin. Hoy que se confirmó que la extenista no será parte del festejo de Oriana y Paulo Dybala y el encargado de hacerlo fue, nada más y nada menos que su hermano, Osvaldo Sabatini. Tras asegurar que es un tema que lo pone “muy triste”, el papá de la flamante novia confesó: “ Tengo que aceptar el hecho y seguir adelante ”.

Muy emocionado por el gran paso que va a dar su hija, esta mañana Ova Sabatini habló con Socios del espectáculo. El exmanager aclaró que no puede dar detalles de lo que será la gran celebración en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz pero reveló que está muy sensible. “ Sigo llorando. El que tiene hijas me va a entender. Uno va caminando entre la felicidad, la nostalgia y la tristeza. Lo primero que se me viene a la cabeza es el día que nació Oriana, que la vi a los ojos por primera vez. Te cambia la vida para siempre”, reflexionó emocionado mientras confesó que en este momento tan especial se le pasan muchas cosas por la cabeza: “ Mis viejos que no están y uno quisiera que estén. Son cosas que van cambiando en la vida y uno tiene que adaptarse , pero la verdad es que si tengo que resumir esto, estoy feliz”.

La pérdida de su madre, Betty, es algo que Ova aún no pudo superar. “Cómo la extraño a mi vieja... Hubiera cumplido años ayer. Mamá falleció hace tres años y, para serles sincero, me costó muchísimo salir de eso. Estuve muy triste, muy bajoneado, mis hijas me sentaron en una mesa y me dijeron: ‘papá, no podés seguir así’. No fue fácil, pero uno va saliendo. Después de la muerte de mi vieja me costó mucho disfrutar de una fiesta, iba y no disfrutaba porque mi mamá no estaba ”, confesó quien asegura que tanto su madre como su padre estarían felices de ver a su nieta pasar por el altar.

Osvaldo Sabatini junto a su hermana y sus padres

Desde siempre, el exactor se mostró muy familiero. Será por eso que la incertidumbre que se generó estos días por la presencia o no de su hermana Gabriela Sabatini en el festejo llamó la atención de todos, convirtiéndose en un tema mediático. “No me gusta, pero entiendo cómo es esto y sabía que iba a pasar”, dijo sobre la polémica que se generó en los medios. “¿Y no va a venir?”, pregunto Rodrigo Lussich sin vueltas. “ No quiero hablar del tema, pero sí les voy a decir que no va a venir. Para mí es un tema muy, muy triste y, como les dije hace un rato, quiero estar enfocado en la felicidad. Tengo que aceptar el hecho y seguir adelante. Y a se solucionarán las cosas y volverán a ser como antes ”, reveló, dando a entender que existió un conflicto familiar puertas adentro.

Su advertencia a Dybala

Desde siempre, Osvaldo Sabatini se mostró como un papá celoso. Por eso, cuando se enteró que su hija mayor se iba a vivir a otro país con el futbolista, fue inevitable no sentir temor. “Fue muy fuerte porque Ori era chica, tenía 22 años, y yo soy un papá medio chapado a la antigua... Aunque con mis hijas me he modernizado bastante. Ellas te enseñan y te van cambiando . La ida a Italia no sabía que le iba a deparar, porque yo a Paulo lo conocía del futbol, pero no como persona”, aseguró. La incógnita era cómo se iba a sentir Oriana lejos de ellos porque son una familia muy unida. “Mis dos hijas son muy de nosotros, muy de mi casa, estamos siempre juntos, entonces la incógnita era saber cómo le iba a ir a ella en otro país, pero con el paso del tiempo uno fue conociendo a Paulo y la verdad es que le tomamos cariño. Es un chico bárbaro”, reconoció.

Sin embargo, el marido de Cathy Fulop no dudó en hacerle una clara advertencia a su yerno. “No fue un llamado, fue en persona el día que me dijeron que se la llevaba. Le dije: ‘Vení un minuto. Me parecés una muy buena persona, pero que la realidad es que no te conozco y te estás llevando a una de mis princesas, a gran parte de mi corazón. Mientras mi hija sea feliz y no sufra, va a estar todo bien, pero en cuanto me la hagas sufrir, me tomo un avión y sabés la que se te viene… ”, relató desatando las risas de todo el panel.

Ova aseguró que Paulo Dybala es un hijo más Instagram: @fulopcatherine

“¿Eso tiene que ver con el mundo de los futbolistas, te daba miedo?”, preguntó Matías Vázquez. “Ahora no porque lo conozco, pero conozco todos esos entretelones del fútbol. La verdad que Paulo es un tipo que la cuida, la quiere”, reconoció. En cuanto a si lo presionó para que ponga el gancho, Ova bromeó: “Estuvieron seis años en pecado”. Sin embargo, y contra todo lo que uno puede imaginar, él no metió presión para que la pareja formalice su relación. “Paulo me decía: ‘Tu hija se quiere casar, ¿qué hacemos?’. Y yo le decía: ‘A mí no me preguntes. Yo la tuve a Oriana dos años después de conocer a Cathy y no me había casado todavía’. Oriana nos entregó los anillos, así que qué le voy a decir yo. Pasa que Oriana siempre soñó con el casamiento de blanco primero y después los hijos, está cumpliendo un sueño ”, sentenció mientras aseguró que le encantaría ser abuelo, aunque no quiere meter presión.

Si bien no quiso dar detalles de su outfit, aseguró que solo usara un traje y que pidió muchísimos temas musicales a pesar de estar con un problema en la cadera, del cual se operará en septiembre. “Me tuve que infiltrar para bailar el vals”, bromeó. La que está dispuesta a darlo todo es la madre de la novia: “ Cathy ya es excitada, imaginate ahora. Encima está toda la familia de Venezuela. Si ella es intensa, ahora hay que multiplicarlo por sus tres hermanas ”.

Osvaldo Sabatini, el padre de la novia, muy emocionado con el casamiento se prepara con todo para el sábado gentileza Zaffora

Tras asegurar que Oriana se parece a él en el carácter (“Es tranquila, no grita, no le gusta discutir”), Sabatini contó cómo se lleva con la familia de Dybala: “Es una familia divina y Paulo un tipo espectacular. Ya lo quiero como un hijo y creo que él va a ser un gran padre”. Tanto él como su mujer fueron una gran contención cuando el futbolista se quedó fuera de la lista de Scaloni para ser parte de esta Copa América: “Lo acompañamos porque estaba triste y quería ir. Es parte del grupo y tenía la ilusión, pero bueno, hay que aceptar los cambios”, concluyó.

