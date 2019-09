Pampita Ardohain defendió a Fabián Cubero y Nicole Neumann estalló de furia

Pampita Ardohain vs Nicole Neumann

Sabemos que, desde hace años, la rubia y la morocha son eternas rivales y aunque hubo intentos de hacer las paces, nunca lo lograron del todo. En un nuevo capítulo de este enfrentamiento, Pampita Ardohain se metió en la escandalosa separación de Nicole Neumann y Fabián Cubero y la rubia estalló de furia.

¿Qué pasó? En su programa Pampita Online, la modelo y conductora opinó junto a su panel sobre la crisis de llanto que sufrió al aire la panelista de e ltrece esta semana y ante la mirada atenta de Geraldine Neumann, su hermana, Pampita expresó: "Cubero es un buen tipo. Yo lo conozco y no es mala persona. Capaz que tenía algo organizado con las chicas y por eso reaccionó así. No sabemos qué tiene organizado el finde que le toca a él".

Nicole Neumann rompió en llanto y tuvo que abandonar el piso de Nosotros a la mañana 00:48

Video

La respuesta de Neumann no tardó en llegar y, este mediodía, ninguneó a su archienemiga cuando se retiraba del estudio de Nosotros a la mañana. "Ay chicos, lo conoce hace un año. En un momento durante años pensaba una cosa y de golpe, cuando se separa piensa otra cosa totalmente distinta. ¿Es bastante loco, no?", lanzó, tratando a la modelo de "panqueque".

Luego se refirió a la presencia de su hermana Gege como panelista en el programa y aclaró: "No sé si se sintió incómoda hablando del tema o no. No tengo idea porque no hablé con mi hermana. No vi el programa, así que no puedo decir nada".

En cuanto a si era verdad que su ex pidió que le saque la restricción para mostrar fotos de sus hijas a cambio de firmar el permiso para viajar al exterior, la mamá de Indiana, Allegra y Sienna aseguró: "Los dos lo pedimos entre padres. Después, en algún momento y sin información, se me revocó el permiso. Me entero el miércoles en un corte y después pasó todo lo que ya explicó mi abogada. Hay todo un convenio", contó la modelo y panelista, sin querer dar más detalles al respecto.

Lejos de retractarse, la ex de Cubero volvió a arremeter contra Mica Viciconte cuando la cronista de LAM le contó que a la mediática le había molestado que la trate de "noviecita". "No voy a poder dormir", chicaneó mientras se subía a su auto y se retiraba del lugar.