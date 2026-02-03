Nicole Neumann habló sin filtros luego de ser acusada de teñirle el pelo a su hijo Cruz: “No tienen ni idea”

Nicole Neumann suele mostrarse muy activa en redes sociales, donde combina publicaciones vinculadas a su trabajo con escenas cotidianas de su vida familiar junto a sus hijos. Sin embargo, en los últimos días quedó envuelta en una polémica inesperada, luego de que comenzaran a circular comentarios que la acusaban de teñirle el cabello a su hijo Cruz para intensificar su tono rubio. Frente a la repercusión y las especulaciones, la modelo decidió salir a aclarar la situación y dejó en claro su postura, sin guardarse nada.

La modelo se mostró visiblemente molesta por las acusaciones y decidió hacer un contundente descargo a través de una historia de Instagram para desmentir la situación. “Vamos también a desenmascarar a los que escriben y no tienen ni idea”, expresó en el inicio de su mensaje, dejando en claro su hartazgo frente a los comentarios y marcando una postura firme ante las versiones que circularon en redes sociales.

Nicole Neumann le respondió a las acusaciones y fue tajante (Captura: Instagram @nikitaneumannoficial)

En su explicación, Nicole recordó que no es la primera vez que enfrenta este tipo de comentarios y apeló a experiencias pasadas con sus hijas mayores. “¿Decir que le pongo algo para aclararle el pelo a mi bebé? Con Sienna me pasó lo mismo cuando era chiquita, se le hacían unos reflejos naturales divinos y me ponían, ¿qué le pones para aclararle el pelo? O a Indy, que tenía con dos años el pelo larguito, ¿le das algo para que le crezca el pelo?”, señaló, para dejar en evidencia que las especulaciones ya se habían repetido en otras etapas de su maternidad.

La modelo desmintió por completo las versiones (Captura: Instagram @nikitaneumannoficial)

Para cerrar, fue tajante y manifestó su indignación ante la posibilidad de que alguien crea que podría hacer algo así con un bebé. “¿A quién se le ocurre que le pueda dar un bebé algo para que le crezca o se le aclare el pelo y teñírselo? No, gente, a ver, eso lo están pensando ustedes. A mí ese tipo de cosas en mi cabeza no me entrarían”, expresó con firmeza, dando por terminado el tema y dejando clara su postura frente a las acusaciones.