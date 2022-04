PH, podemos hablar: la anécdota de Luciano Castro con Diego Maradona y un “terrible zurdazo” a una camioneta

Luciano Castro vivió la experiencia de ser un espectador de lujo de un día de furia de Diego Armando Maradona. Invitado a PH, podemos hablar, el actor revivió el día en el que el Diez se enojó con un grupo de fanáticos y pateó tan fuerte su camioneta que terminó en el taller mecánico.

“Que pase al frente quien tuvo alguna vez un día de furia”, fue la consigna que disparó Andy Kusnetsoff en el ya clásico segmento del programa Punto de encuentro. El actor no se quedó atrás. Luego de recordar cuando se enfureció con un hombre que empujó a su hijo cuando era chico y no se disculpó, el conductor le pidió que cuente una anécdota particular: la de Maradona y la camioneta.

“Estábamos con toda la familia. Estaba Claudia, las chicas, así que la puedo contar tranquilo”, arrancó Castro luego de dudar si hablar o no. “Estábamos pasando unas fiestas y había gente que estaba tirando petardos en la puerta para que salga Diego, justamente. Para sacarse una foto con él”, recordó. “Tiraban la famosa bomba brasilera, que hace un ruido tal que la casa de Devoto parecía que se venía abajo”.

En ese momento, el actor recordó el carácter del Diez y aclaró que era obvio que no se iba a quedar quieto sin hacer nada. “Ya sabemos como era Diego, no se iba a quedar en el living diciendo ´andá a decirles que no tiren más petardos, por favor´”, destacó. Luego, con grandes gestos, repasó que el astro salió a la calle, le gritó varias cosas a los fanáticos que lo esperaban y encaró a patear a su camioneta, que estaba parada justo frente a él.

“Y esta camioneta de mierda de quien es, porque la voy a romper toda”, recordó Castro que gritó Maradona, y de inmediato actuó una tremenda patada, con ruido incluido. “En ese momento le digo, ´gordo, es mía´. Y se da vuelta así -hizo un gesto de secreto- y me dice ´después te la pago´.

“El gordo no quería perder su postura, entonces con carpa me dijo ´después te la pago´, como diciendo ´callate la boca´. Yo me puse re mal, ´me rompiste la camioneta, gordo´”, contó. Entre risas, Castro completó el recuerdo al recordar que cuando la quiso arreglar sus amigos, emocionados, le dijeron “boludo, le pegó Maradona con la zurda, no la arregles”.

Luciano Castro fue parte del primer envío del 2022 de PH, podemos hablar. El actor mantiene un alto perfil en la actualidad a raíz de su noviazgo con Flor Vigna y debido a la excelente relación que mantiene con su expareja, Sabrina Rojas, y su novio, el Tucu López. Además, el actor es uno de los protagonistas de El primero de nosotros, la nueva ficción de Telefe que se convirtió en un éxito arrasador desde su estreno, el pasado 21 de marzo.

Emuló a Will Smith

Un rato antes, Castro le siguió el juego a Kusnetzoff cuando el conductor le abrió la puerta del camarín en lo que fue una nueva sección del envío de Telefé. Lo primero que aclaró el actor fue que no quería hablar de su fogoso y publicitado romance con Flor Vigna.

“El tema de Flor, Flor, Flor... yo te pido por favor que quites el nombre de mi novia de tu boca”, disparó el protagonista de El Primero de Nosotros al periodista, en clara alusión al grito de Will Smith a Chris Rock en la última entrega de los Oscar luego de subir al escenario y pegarle una cachetada. Frente a la negativa de Andy, el actor lo amenazó con llamar al actor de Rey Richard: Una familia ganadora y pedirle consejos para solucionar el asunto.

Hace poco más de cinco meses Vigna y Castro confirmaron su noviazgo y a partir de ese momento no perdieron oportunidad para demostrar en las redes sociales una y otra vez que se aman apasionadamente. Tanto la bailarina como el actor comparten en sus redes sociales su amor. Incluso, se dejan ver con los hijos de Castro con Rojas, dejando en claro que la relación va en serio y que planean ser una gran familia ensamblada.