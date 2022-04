La camiseta de Maradona en México 86: de no tener qué ponerse a ser salvados a último momento

La selección argentina se consagró en el Mundial de México 1986 y hasta el día de hoy las historias de ese acontecimiento continúan latentes. Pero, una de ellas, enmarca una de las tantas locuras que atravesó Carlos Salvador Bilardo en el ambiente del fútbol. Reconocido como una persona cabulera y mañosa, el director técnico tuvo una ocurrencia sumamente particular en medio de la cita mundialista.

El 22 de junio era el día para que Argentina e Inglaterra diriman quién pasaba a la semifinal del certamen y quién lo abandonaba. En la previa, la FIFA, mediante un sorteo, decidió que la Albiceleste utilice su segundo conjunto de indumentaria, ya que su contrincante de turno utilizaría la blanca tradicional. Por ese entonces, Rubén Moschella, empleado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), le comentó a Bilardo que el único juego de camisetas que tenían eran las que usó el equipo contra Uruguay, en los octavos de final, y que varías de ellas fueron intercambiadas con los jugadores de esa selección.

Diego Armando Maradona Mundial 1986

Fue ahí cuando el DT envío a Moschella a buscar por todo el Distrito Federal mexicano remeras azules. Pero no cualquier camiseta. Bilardo, puntilloso como pocos, quería que estén confeccionadas con estilo calado. Este tipo de indumentaria tienen una especie de mini perforaciones -que son utilizadas para una correcta oxigenación- para que quien la use sufra menos la altura y el intenso calor que sofocaba al territorio mexicano.

La misión no fue para nada fácil, con el agregado de que el tiempo era tirano y el partido contra los ingleses estaba a la vuelta de la esquina. Moschella recorrió varias tiendas de ropa, con resultado negativo. Ante cada regreso a la concentración, Bilardo se ponía aún más férreo en sus pretensiones. No existía la palabra plan “B”. Dentro de un abanico de posibilidades muy acotadas, se llegó a poner sobre el tapete la chance de adquirir un juego de ropa de fútbol americano para luego amoldarlo, pero no tuvo éxito.

Maradona, el actor principal dentro y fuera de la cancha

Moschella volvió a la concentración. Era la séptima u octava vez que ingresó. Anteriormente, consiguió una remera azul, de tela de nylon, que se contraponía con el pedido del técnico, ya que eran muy calurosas al vestirlas. Al toparse con Bilardo, le mostró otro modelo e, inmediatamente, Diego Maradona se metió en la conversación. “Qué buena remera”, lanzó el Diez y el técnico asintió. La misma llave que destrabó el partido contra los ingleses con sus dos míticos goles, también le dio una bocanada de aire fresco al colaborador que recorrió las ferias de México sin poder dar en el blanco.

Jorge Valdano, uno de los delanteros que fue titular contra Inglaterra, comentó sobre la elección de esa camiseta que sería la que finalmente salió a la cancha: “Encontraron una liviana, un poco brillosa, con unos números brillantes, que no era el más apropiado para un Mundial. De la nada entra Maradona, la ve y le encanta, ahí fue que Bilardo aceptó que jugáramos con esta camiseta. El único defecto es que el escudo no era el nuestro, es improvisado, o sea que el partido más importante de la historia del fútbol argentino tiene un escudo que no es real y la camiseta se compró en un mercado”.

Jorge Valdano y su relato sobre la curiosa camiseta para enfrentar a Inglaterra

Finalmente, a horas del cotejo que sería parte de la historia grande de nuestro fútbol, las empleadas que le daban de comer a los jugadores estuvieron bordando el escudo, recortado de otras camisetas, y estampando la numeración que llevarían en la espalda.

La suma millonaria que se pretende por la camiseta de Pelusa

El futbolista Steve Hodge, de 23 años por ese entonces, le intercambió la camiseta a Maradona tras la finalización del encuentro. El tesoro, que mantuvo durante todo este tiempo, es la indumentaria con la que Diego convirtió los dos goles para la victoria contra su seleccionado.

En diálogo con LA NACION, Hodge comentó hace un tiempo: “Sí, ocurrió de manera circunstancial. Me la dio en el túnel después del partido y la guardé en mi casa por 16 años. Luego la doné al Museo Nacional del Fútbol (en Manchester). Y nunca la lavé. Debe ser la camiseta más famosa en la historia del fútbol”.

A pesar de que su idea era no venderla, Hodge cambió de opinión y la puso a la venta en la casa de subastas Sotheby’s. Quien quiera adquirir esa histórica prenda deberá desembolsar una suma entre 4 y 6 millones de libras, el equivalente a 7 millones de dólares por el monto más alto esperado.