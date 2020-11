Pilar Smith y el hombre que la hizo creer nuevamente en el amor: "La nuestra es una historia angelada" Crédito: Gentileza Pilar Smith

Pilar Smith no sospechaba que el amor la esperaba en una banqueta de un restó de moda de Costanera Norte. Se había separado hacía apenas un mes del padre de sus tres hijos, y era una de sus primeras salidas a cenar con una amiga. "Fuimos a comer y no de levante", aclara la periodista que actualmente hace el noticiero Buen Telefe, está en CNN Radio con El espectador y los sábados conduce Me gusta la tarde, en Canal 26.

Ese encuentro con un desconocido con el que cruzó miradas hizo que volviera a apostar al amor y hasta soñara con casarse. La boda, de hecho, se iba a realizar en diciembre, pero por la pandemia decidieron que fuera en el 2021 porque Pilar sueña con celebrar en una estancia, con invitados, asado y hasta vestido "blanco o color marfil", según detalla.

Cuando habla de su pareja, le brillan los ojos. Pero, ¿quién es el hombre que flechó su corazón? Tiene 52 años, se llama Rafael Ruiz Huidobro, es divorciado y padre de cuatro hijos y trabaja como director de partido en la Liga Profesional de Fútbol, cuyo presidente es Marcelo Tinelli.

Pilar Smith le contó a LA NACION cómo conoció al hombre con el que ya tiene planes de casamiento Crédito: Gentileza Pilar Smith

En una charla con LA NACION, Pilar cuenta en detalle cómo fue ese explosivo encuentro y cómo nació el amor. "Después de cenar con mi amiga, fuimos a la barra a tomar un trago, antes de ir a dormir. Había dos banquetas y el barman nos dijo que estaban desocupadas. Cuando nos sentamos apareció Rafa, que estaba en mi banqueta pero había ido al auto a buscar algo. Me miró como diciendo: 'Ahí estaba yo'. Me disculpé y amagué levantarme, pero él, muy amable, me dijo que no me preocupara, que se quedaba ahí parado. Con mi amiga nos miramos porque nos pareció muy facha".

-¿Quién habló primero?

-¡Yo! (Ríe) La verdad me había gustado pero no sabía cómo hablarle. Entonces tuve la magnífica idea de pedirle que cuidara a mi amiga porque yo tenía que ir al baño. Le dije que era mi jefa y es verdad, porque es una CEO de Telefe. Una excusa de una chica de 15 años, pero algo tenía que hacer.

-Corrías el riesgo de que se enamoraran ellos.

-Sí. La verdad que me la jugué. Cuando volví estaban muertos de risa los dos. Mi amiga fue al baño y apenas nos quedamos solos me dijo: 'Divina tu amiga, pero me gustás vos'. Y ahí me explotó el corazón en un millón de pedazos y no nos separamos nunca más. Fue así de fulminante.

-¿Qué pasó esa noche?

-Esa noche mi amiga se fue, nos quedamos tomando algo, nos dimos un beso, me trajo a mi casa, me agendó como 'Pili mi vida' y yo como 'Rafa mi amor'. Y todavía nos tenemos agendados así. En noviembre nos fuimos de vacaciones a Punta Cana. Nos queríamos casar en diciembre, pero por el Covid será el año que viene.

-¡Fue un flechazo!

-¡Total! Y en más de un año ni una pelea. La verdad es que estamos rebien. Él quería una compañera para disfrutar la vida y yo también. No lo estaba buscando porque recién me había separado, pero apareció. Los dos pasamos ya la etapa de paternidad y maternidad y queremos viajar, disfrutar de una rica comida y un buen vino. Y estamos en ese plan. Fue el destino: todo por una banqueta.

-¿Cómo fue el ensamble familiar, vos con tus tres hijos y él con cuatro?

-Mis hijos lo re quieren y yo a los suyos. Tienen edades parecidas así que se llevan bien. Y el verano pasado nos fuimos los 9 de vacaciones a Pinamar.

Pilar y Rafa, durante sus vacaciones en Pinamar Crédito: Gentileza Pilar Smith

-¿Ya conviven?

-No todavía. Se queda a dormir en mi casa y yo en la de él, pero no convivimos todavía por esta pandemia, que nos frenó los planes. Por lo que hemos aprendido ambos de la vida, sabemos que el lugar de cada uno es importante. Tenemos ganas de mudarnos a una casa grande, para que nuestros hijos tengan su espacio. Pero la parte emocional también va de la mano con la profesional y económica. Con la pandemia no hubo fútbol y recién ahora se está reactivando todo. Nos gustaría mudarnos a Zona Norte y vimos un lote que nos gustó, pero por ahora es un proyecto.

-Te separaste en julio y conociste a Rafa en agosto... ¡No tuviste tiempo ni tiempo de disfrutar de tu soltería!

-(Ríe) ¡Tal cual! Es muy loco lo que nos sucedió. Es una historia muy linda e inesperada. Fue todo hermoso. Venía de 4 años de remar mi matrimonio, lo forzábamos y no iba. Y esto fue tan natural. Desde el vamos Rafa me dijo que quería una compañera, una relación formal.

Familia ensamblada para Pilar Smith y Rafa Ruiz Huidobro Crédito: Gentileza Pilar Smith

-Imagino que te conocía de la tele.

-No. Su primera pregunta fue a qué me dedicaba. No me conocía porque no ve tele. Bueno, ve canales de deportes.

-¿Y a vos te gusta el fútbol?

-Me encanta porque el espectáculo y el mundo del deporte tienen muchos puntos de contacto. Rafa es de Boca y yo de River. Quiere convencerme y hacerme de Boca, y mis hijos están endemoniados. Un día dije que por amor me cambiaría de equipo y fue tema de disputa familiar. Estoy tan enamorada que no sé. Me siento una adolescente. Me gusta que Rafa esté en un ámbito parecido al mío porque me genera admiración, entendimiento y es importante a la hora de estar en pareja. La nuestra es una historia de amor angelada desde el primer momento que nos conocimos.

-Estaban en el lugar correcto, en momento correcto.

-Es así. Durante los primeros meses de la pandemia no nos vimos y nos extrañamos un montón. El reencuentro fue fuerte y reafirmó el deseo de casarnos y estar todos juntos.

