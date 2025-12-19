Chano habló a corazón abierto sobre sus adicciones: “Nadie me dijo todo el daño que iba a provocar”

Después de muchos años, Santiago “Chano” Moreno Charpentier volvió a dar una entrevista. El jueves 18 de diciembre fue el invitado especial de Otro día perdido (eltrece) y tuvo un mano a mano con Mario Pergolini en el que habló de todo, desde su situación sentimental -que incluyó la confirmación de que está de pareja- hasta el regreso de Tan Biónica.

Incluso compartió un momento especial con su hermano Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier y juntos interpretaron “Obsesionario en La mayor” y “Tus cosas”. El músico se mostró honesto y dispuesto a sincerarse. Fue en ese contexto que reflexionó, a corazón abierto, sobre sus adicciones. “Nadie me dijo todo el daño que iba a provocar”, reconoció.

“Valoro mucho que la gente me quiera”, reflexionó Chano y continuó: “Y aparte no solo me quieren y no solo se me acercan fans de Tan Biónica, sino gente que me dice: ‘Che, qué bueno que estés bien, hace tiempo que te vemos bien’. Se preocupan por ver cómo estoy, me preguntan por mí, por mi familia". “Eso es cariño”, intervino Pergolini. “No siempre se le perdona a todo todas las patinadas, incluso en la familia es difícil que te perdonen. Ahí está el amor. Indudablemente, les estarás dando algo que aún en todo el quilombo sigue siendo sincero”, agregó el conductor.

Chano estuvo en Otro día perdido y habló de todo con Mario Pergolini (Foto: Instagram @chanotb)

“Cuando vos me decías esto del cariño de la gente, yo recién pensaba que tal vez hice todo lo posible para que eso no pase“, reconoció el cantante. En este sentido, advirtió que muchas veces se mostró soberbio y dejó ver una cara que realmente no era la suya: “No me voy a elogiar, pero sé que soy una persona común, como todas, de una familia. Valoro eso, la educación que me dieron mis padres. Por momentos tuve mis picos de popularidad y de locura motorizados por problemas de adicción“.

Chano reconoció que en un principio sintió mucha culpa por el daño que hizo. “Después empecé a entender que yo no tenía que sentir culpa porque cuando empecé a probar sustancias y cosas así, nadie me dijo todo el daño que yo iba a provocar. No me dijo: ‘Che, probá esto que tu vida se va a convertir en algo ingobernable, que vas a lastimar a tu madre, a tus hermanos, a tu familia’. Yo no sabía eso. Después obviamente lo terminé haciendo", se sinceró.

"Nadie me dijo: ‘Che, probá esto que tu vida se va a convertir en algo ingobernable'", reflexionó Chano sobre sus adicciones (Foto: Instagram @chanotb)

Honesto y vulnerable, como pocas veces se lo vio, el líder de Tan Biónica hizo una reflexión sobre su presente tras los duros momentos que vivió: “Ahora sé que tengo la responsabilidad de ser una mejor persona. ¿Por qué? Porque tengo las herramientas“. Estas palabras hicieron que en el estudio se hicieran eco los aplausos.

La emoción de Chano tras dar su primera entrevista en mucho tiempo (Foto: Instagram @chanotb)

Tras grabar el programa, el cantante hizo un posteo en Instagram en el que reflexionó sobre su regreso a la televisión. “Después de muchos años sin hacer una entrevista, tuve el lujo de ser entrevistado por el querido Mario Pergolini. La compañía de Bambi, una canción con una banda tremenda y por supuesto la genialidad de Agustín ”Soy Rada" Aristarán y Laila Roth. El cariño que recibí de la tribuna no me lo olvido más. Y lo mejor de todo fue verlos a ustedes a la salida bancándonos, esperándonos y dando el amor de siempre. Hicimos lo posible por saludarlos, pero estaba complicado. Gracias", cerró.

El público tendrá una nueva oportunidad para verlo en vivo el próximo año. Tan Biónica tocará en el estadio de Vélez el 27, 28 y 29 de marzo y el 11 de abril en el estadio del Club Atlético de Santa Fe, donde presentará su nuevo álbum, El regreso.