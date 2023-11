escuchar

La idea era perfecta: a casi 20 años de su estreno, una cadena de supermercados pensó en los personajes de la película Chicas pesadas para su comercial del Black Friday. Para llevar a cabo la producción, convocaron a las protagonistas del film: Rachel McAdams, Lindsay Lohan, Amanda Seyfried y Lacey Chabert, pero algo no salió como esperaban: la actriz que le dio vida a la malvada Regina George agradeció la oferta y dejó pasar la oportunidad. ¿Por qué se bajó del proyecto y del reencuentro público con sus viejas amigas?

Walmart finalmente lanzó su comercial la semana pasada. “Algunas cosas nunca cambian. Los miércoles todavía vestimos de rosa, pero ahora compramos las ofertas del Black Friday en Walmart”, dice la voz en off de Cady Heron al inicio del comercial, mientras Gretchen estaciona su convertible lleno de bolsas del supermercado frente a la escuela. Ahora, Cady trabaja como consejera en North Shore High School, Gretchen intenta ser una “mamá genial” para su hija y Karen Smith sigue tan perdida como siempre.

Para darle un plus de nostalgia a los dos minutos de comercial, los creativos eligieron la escuela como escenario principal y apelaron a los guiños y varias de las escenas más recordadas del film. Así, por ejemplo, se puede ver a Karen y su eterna desconexión con la realidad ofreciendo su clásico informe del tiempo o a un grupo de chicas reviviendo el acto de Navidad, en donde las protagonistas se lookearon como Papá Noel y bailaron sobre el escenario al ritmo de “Jingle Bell Rock”.

La ausencia de Rachel McAdams causó una gran decepción en los fanáticos del film de culto, que esperaban ver a sus cuatro protagonistas de nuevo juntas. ¿Por qué la actriz de Diario de una pasión decidió no ser parte del proyecto? “Se les ofreció a todas”, aseguró un vocero del supermercado al portal Page Six. De esta forma, quedó claro que McAdams fue quien decidió no sumarse al reencuentro. Muy celosa de su vida privada y de sus decisiones, la estrella, de 44 años, no habló del tema.

Si bien Rachel decidió no aparecer en el comercial, a principios de año recordó con cariño y entusiasmo la icónica película. En declaraciones a Bustle, había asegurado que le encantaría ser parte de la próxima adaptación cinematográfica musical de Chicas pesadas, aunque explicó también que no lo veía posible por temas de agenda.

Sin McAdams, el resto del reparto de Chicas pesadas vivió una experiencia única durante el rodaje. “A las tres les encantó estar juntas en esta reunión. Lo pasaron muy bien hablando sobre ser mamás, y definitivamente fue una pérdida no tener a Rachel allí”, explicó la fuente a Page Six. Además de Lindsay Lohan, Amanda Seyfried y Lacey Chabert, el comercial también contó con Daniel Franzese, quien interpretó al mejor amigo de Cady, Damien Leigh, y su compañero matemático Kevin Gnapoor, interpretado por Rajiv Surendra.

“Fue muy agradable volver a estar juntos después de todos estos años. Fue fantástico ponerse al día con todos”, le dijo una entusiasmada Lohan a la revista People. “Fue maravilloso pasar el día con Amanda y Lindsay y fue muy divertido recordar el pasado y estar juntos de nuevo”, agregó Chabert y Franzese acordó de inmediato: “Fue fantástico volver a trabajar con viejos amigos para este nuevo comercial. Reunirnos en torno a esta campaña se siente realmente especial”.

A principios de octubre de este año, Chicas pesadas entró entre las diez películas más vistas de Netflix. “Cuando una joven llega de la jungla a estudiar en la ciudad, las chicas más populares la invitan a su grupo y recibe un curso intensivo de la vida en la escuela”, reza la sinopsis oficial de la plataforma. El film retrata la historia de Cady Heron, una adolescente de 16 años que se anota en una escuela secundaria de los Estados Unidos luego de haber permanecido toda su vida en África, donde fue educada desde su hogar. Una vez que ingresa y comienza con sus primeros días, las escenas muestran las dificultades que tiene a la hora de socializar con los demás.

