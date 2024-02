Si bien algunas no prosperaron con el paso del tiempo, sí causaron furor en los seguidores de las películas y series que protagonizaron cuando vieron que la química traspasaba la pantalla

Milagros Amondaray PARA LA NACION

“Yo estaba devastado porque me había separado y en la calle me cruzo con una chica que me da una cachetada y me echa la culpa por lastimar a mi exnovia” , contó en una oportunidad Ryan Gosling respecto a la extrema reacción de los fanáticos ante su vínculo con la actriz Rachel McAdams, que se volvió popular por el éxito de la película que coprotagonizaron, Diario de una pasión. En esta nota, hacemos un repaso por historias de amor que nacieron en el set y que luego saltaron a la realidad para alegría de sus fans, que siguieron atentos los vaivenes la relación.

*Emma Stone y Andrew Garfield

Emma Stone y Andrew Garfield se conocieron filmando El sorprendente Hombre Araña Archivo

Luego de su separación del actor Kieran Culkin en 2009, Emma Stone se embarcó en el rodaje de El sorprendente Hombre Araña al año siguiente y allí conoció a Andrew Garfield . El fuerte vínculo que crearon en la filmación traspasó la pantalla y no pudieron disimularlo una vez que el largometraje se estrenó y comenzó la gira promocional. Al ser consultado sobre su relación con Stone, Garfield era muy efusivo en sus dichos. “Conectamos inmediatamente cuando arrancó la filmación, nos llevábamos muy bien no solo como compañeros de trabajo sino también como personas. Entre toma y toma nos divertíamos mucho, tanto que yo pensaba: ‘Uy, siento que esto es diferente’; pero al mismo tiempo no comprendía qué era lo que sentía. Ella es una mujer que te desafía a mejorar, y ese fue solo el comienzo”, le confió el actor a la revista Cosmopolitan.

Asimismo, Garfield destacó que la presencia de Emma en su vida fue significativa. “Fue como si me despertara cuando la vi, durante el rodaje no pude evitar querer estar con ella todo el tiempo, y no perderla”, llegó a confesar . Sin embargo, cuando ambos aceptaron comandar la secuela del film de Marc Webb, el panorama había cambiado bastante. Los actores no se sintieron cómodos con el nivel de exposición y así lo manifestaron. “Entiendo el interés completamente, pero es un vínculo tan especial para mí que no se siente correcto hablar de eso con los medios, así que elijo no hacerlo, y voy a tener continuidad con esta postura”, le expresó Garfield a la publicación WSJ Magazine.

Andrew Garfield y Emma Stone, un romance que pasó de la pantalla a la vida real AP - Archivo

Un año después del estreno de la secuela, sorprendieron a sus fans con el anuncio de su separación, que fue informada a la prensa con un comunicado en conjunto en el que aseguraban que la relación había llegado a su fin por “problemas de agenda”. En 2015, ya no estaban más juntos, pero con el tiempo forjaron una gran amistad. “Por supuesto que aún se quieren. Siguen teniendo una relación cercana y se llevan bien”, manifestó una fuente cercana a los actores.

En 2017, todos los flashes se posaron sobre ellos cuando se cruzaron en los Governors Awards y en varios eventos de cara a la entrega del Oscar de ese año, cuando Stone ganó la estatuilla dorada por La La Land, y Garfield estuvo nominado como mejor actor por Hasta el último hombre. En todas las oportunidades que se vieron, se los notaba muy felices de reencontrarse. “Fue una bendición haber podido ser testigo de su éxito y verla crecer y convertirse en la gran actriz que es. Siempre nos hemos apoyado, y eso es hermoso”, dijo Garfield respecto al bello recuerdo que conserva de su relación con su exnovia.

*Samira Wiley y Lauren Morelli

Samira Wiley y Lauren Morelli se conocieron en el set de Orange Is the New Black y se casaron en 2017 Instagram Marthas Wedding - Archivo

Ninguna de ellas esperaba enamorarse el año en que cruzaron miradas en 2014 en el set de la gran comedia dramática de Netflix, Orange Is the New Black , mucho menos la guionista de la serie de Jenji Kohan, Lauren Morelli, quien se encontraba en un matrimonio aparentemente estable. Todo cambió cuando conoció a la actriz Samira Wiley, quien interpretaba a Poussey Washington en esa ficción y se sintió sumamente atraída por ella.

“Mientras miraba una escena romántica de Taylor Schilling y Laura Prepon [protagonistas de dicha serie], una de nuestras productoras me tocó en el hombro, ella señaló la pantalla y me dio un pulgar hacia arriba. Ese fue un pequeño gesto, mi primer paso para sentirme aceptada y silenciosamente aceptarme a mí misma”, escribió Morelli en un texto en el que abrió su corazón con los fanáticos del drama carcelario respecto a cómo supo que se estaba enamorando de una mujer, algo que jamás le había sucedido antes. “Me enamoré de Samira desde el momento en que vi su audición”, reveló.

La guionista y la actriz, felices en la red carpet de los premios Emmy RICH FURY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La certeza de que quería estar con la actriz implicó iniciar un camino de autodescubrimiento en el que también sufrió su exmarido. “Antes de empezar mi relación con Samira, pasamos meses hablando sobre lo que me pasaba, sobre mi viaje, sobre las dudas respecto a mi sexualidad, ella fue una gran amiga que me escuchó, teníamos conversaciones muy profundas”, expresó la guionista. Cuando supo que tenía que dar el gran paso, no dudó. Morelli le pidió el divorcio a su exesposo y empezó un noviazgo con Wiley en 2015.

“Lauren es la persona más increíble que conocí en mi vida y agradezco que hayamos tenido la posibilidad de hacernos amigas primero, porque eso nos dio una confianza para hablar de muchos temas y para eventualmente darnos cuentas de que estábamos enamoradas”, declaró la ganadora del Emmy sobre el vínculo que se oficializó en 2017 cuando ambas se casaron en Palm Springs, lo que emocionó a los fans de la serie que venían siguiendo su historia. El 11 de abril de 2021, la pareja le dio la bienvenida a su primera hija, George Elizabeth, y compartieron la noticia en sus redes sociales. “Estoy muy agradecida por la forma en la que nos conocimos”, declaró Wiley. “No lo cambiaría por nada del mundo, más allá de los momentos duros”, expresó la actriz de The Handmaid’s Tale.

*Kit Harington y Rose Leslie

Kit Harrington y Rose Leslie tuvieron un flechazo en el rodaje de Game of Thrones Archivo

Con Islandia como contexto ideal, Rose Leslie y Kit Harington se enamoraron en 2011 mientras filmaban una de las series más populares de la historia televisiva: Game of Thrones . Sin dudarlo, decidieron apostar por lo que estaban sintiendo y comenzaron un noviazgo que causó furor en los fanáticos de la serie, noviazgo que tuvo un impasse hasta 2015, cuando retomaron el vínculo tras algunos desencuentros. En 2017, la pareja demostraba que estaba más consolidada que nunca con el anuncio del compromiso. La boda se llevó a cabo en junio de 2018 y se convirtió en un megaevento, con los actores de Game of Thrones presentes en la especial ocasión que tuvo lugar en la capilla de Rayne, en Aberdeenshire, Escocia. Entre las figuras que asistieron al casamiento se pudo ver a Sophie Turner, Maisie Williams, Emilia Clarke y Peter Dinklage.

Rose Leslie como Ygritte junto a su novio en la ficción y en la vida real

En cuanto al interés de los fanáticos de GOT por la pareja, el propio Harington habló sobre lo mucho que le pesaba la atención mediática. “Cuando la serie empezaba a hacerse muy grande, yo estaba muy obsesionado con lo que la gente pensaba de mí. Necesitaba saber todo el tiempo qué opinaban los demás. Al final me acabé dando cuenta de que no podía hacer mucho en ese sentido, que lo importante era concentrarme solo en mi trabajo”.

En marzo de 2019, el actor no eludió el elefante en la habitación, su dura batalla contra el alcoholismo y expresó lo mucho que lo ayudó hacer terapia, además de su internación en una clínica de rehabilitación. “Cuando te convertís en el protagonista de una de las series más importantes, el enfoque es jodidamente aterrador”, manifestaba el actor por entonces. Leslie, en tanto, se convirtió en uno de sus grandes pilares, equilibrando la crianza de sus hijos, su carrera, y el apoyo a su marido.

Kit Harington y Rose Leslie a pura sonrisa en un paseo romántico por Nueva York Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

En enero de este año, Harington habló en el podcast sobre salud mental, The Hidden 20%, y reveló lo que le sucedió mientras se encontraba internado en rehabilitación. “Entré borracho, recuperé la sobriedad y dije: ‘A la mierda esto. No, gracias’. Lo dejé bastante rápido y pensé: ‘Intentaré solucionar esto yo solo’, lo cual no funcionó después de unos cuatro años”, recordó y compartió que en el lugar fue diagnosticado con TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad). Según su testimonio, la imposibilidad de concentración es otra de sus grandes luchas.

“Mi cabeza quiere ocuparse de todas las demás cosas de la habitación a la vez. Podemos estar en casa estar contentos, jugando a que un palo es un dragón, pero de pronto me doy cuenta de que quiero seguir adelante, porque estoy inquieto”, contó. El actor también aseguro que “la compañía incondicional” de su esposa ha sido clave para mantenerse en pie en los últimos años . De esta manera, Leslie y Harington conforman una de las parejas que más pruebas de fuego han pasado desde que se conocieron, con el amor como base para darle batalla a los momentos adversos.

*Ryan Gosling y Rachel McAdams

La pareja se conoció en el rodaje de Diario de una pasión Imdb

La breve (aunque intensa) historia de amor de Ryan Gosling y Rachel McAdams parece verdaderamente de película. Los actores se conocieron en la audición para el drama romántico, Diario de una pasión. Cuando la actriz hizo el casting para el personaje de Allie, el realizador del film, Nick Cassavetes, se mostró deslumbrado ante el talento de la canadiense y estaba listo para comenzar con el rodaje, sin jamás vislumbrar la posibilidad de que McAdams y su coprotagonista pudieran “chocar” en el set, como efectivamente sucedió.

Cuando se inició el rodaje, el 7 de noviembre de 2002, estalló el conflicto. “Se pelearon desde el día uno”, recordó el cineasta. “En una ocasión, Ryan se me acercó y me pidió filmar una escena con otra actriz porque no podía trabajar con ella y nos tuvimos que reunir con los productores. En esa charla, ambos empezaron a gritarse y yo me fui. Cuando terminó esa conversación, los vi salir más aliviados. Ryan la respetó por la forma en la que ella defendía a su personaje, se dijeron todo lo que pensaban el uno del otro y la filmación siguió adelante sin inconvenientes desde ese momento”, remarcó el director. Luego de esa tormenta, los actores conectaron a un nivel muy profundo.

El romance entre los actores duró solo dos años Prensa New Line Cinema - Archivo

“Nunca hubiésemos podido hacer el film sin Rachel, ella lleva adelante la historia”, declaró Gosling, quien se terminó enamorando de su colega. Tras el estreno de Diario de una pasión en salas, en el año 2004, los actores concretaron su primera cita y la relación siguió firme hasta 2008, aunque con algunos intervalos, y también generaron furor en los fanáticos del memorable drama romántico cuando recrearon en los premios MTV la secuencia del apasionado beso de Noah y Allie bajo la lluvia.

Por lo tanto, al anunciar la separación, esos mismos fans se mostraron enojados por la ruptura, lo que sorprendió por completo al actor de Barbie. “La prensa, la atención, todo eso se te puede volver en contra en una relación, a veces es demasiado, absorbe la luz y nada más puede crecer”, expresó Gosling. “La gente se enojaba conmigo, incluso una vez una chica se me acercó para darme una cachetada porque pensó que había hecho algo malo. Estaban todos tristes cuando en realidad los que peor la estábamos pasando éramos Rachel y yo; pero fuimos nosotros quienes tuvimos que consolar a los demás”, manifestó la estrella de Hollywood respecto a la atención desmedida que tuvo su relación con McAdams.

*Anna Paquin y Stephen Moyer

Anna Paquin y Stephen Moyer, una relación que se afianzó fuera del set Fanpop.com

En 2008, HBO estrenó una serie que compró de inmediato a la audiencia: True Blood. La ficción de Alan Ball, que cruzaba comedia negra con horror y fantasía, tenía como protagonistas a Anna Paquin en el rol de Sookie Stackhouse, una joven con poderes que trajababa como mesera en un bar de la ciudad apócrifa de Bon Temps, en Louisiana, y a Stephen Moyer como el vampiro Bill Compton, quien llega al lugar y se enamora de ella. La trifecta se completaba con Eric Northman, otro vampiro que buscaba conquistar a Sookie y que fue personificado por Alexander Skarsgård.

Durante el rodaje de la osada producción televisiva, Paquin y Moyer no pudieron evitar sentir una atracción que se volvió notoria incluso para sus compañeros. “Nos conocimos en el proceso de audición, estábamos solteros en ese momento, y había una chispa que resurgió al momento de la filmación”, recordó el actor. “Al cuarto día de rodaje ya sabía que quería pasar el resto de mi vida con ella, lo supe al instante”, sumó Moyer. El sentimiento era recíproco.

Stephen Moyer y Anna Paquin protagonizaron True Blood y se enamoraron a primera vista AP

La pareja se casó dos años después del estreno de la serie, en 2010, y en 2012 se convirtieron en padres de los gemelos Charlie y Poppy, a quienes prefieren resguardar del ojo público. Paquin declaró en más de una ocasión que no siempre quiere hablar de su vida privada. “Yo elijo qué aspectos compartir y cuáles no, no me gusta revelar mucho sobre nuestra familia”, declaró. “Siempre fui neurótica respecto a la prensa, aunque me fui calmando con los años, pero sigo siendo reservada y cuido mucho lo que tenemos”, manifestó la ganadora del Oscar , cuya vida cambió por completo cuando el proyecto de True Blood llamó su atención y la condujo a su gran amor.