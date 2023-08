escuchar

Fue estrenada en 1986, está basada en un best seller de Stephen King y hace poco volvió a resurgir gracias al streaming, ya que se instaló en el catálogo de Netflix como una de las películas más vistas. Dirigida por Rob Reiner, Cuenta conmigo relata la travesía de cuatro amigos que emprenden una búsqueda por el bosque del cadáver de un joven que desapareció. En medio de este recorrido, los adolescentes descubren algunas verdades sobre sí mismos y se sumergen en una misión llena de misterio, donde los conflictos se van revelando.

“Jugando a ser héroes, el inteligente Cornie, el rudo y sentimental Chris, el extravagante Teddy y el miedoso Vern se adentran en un ambiente hostil en el que deberán valerse por sí mismos”, relata la sinopsis de esta historia protagonizada por Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman y Jerry O’ Connell y que, a mediados de la década del 80, fue un éxito de taquilla, recaudando más de 52 millones de dólares, recibiendo muy buenas críticas y varios galardones.

Ahora bien, qué fue de la vida de sus cuatro protagonistas, esos que reflejaron la adolescencia en los años cincuenta y que se convirtieron en un boom al interpretar esta historia.

Wil Wheaton

Era el que lideraba a esos cuatro niños que van a cumplir una misión y quien, de adulto, narraba la historia. Nacido en Burbank, California, Richard William Wheaton tiene 51 años y actualmente es actor, escritor y bloguero. Después del boom que significó su papel como Gordie LaChance en Cuenta conmigo, el intérprete participó en éxitos como Star Trek, en donde a lo largo de cuatro temporadas encarnó al malvado Wesley Crusher. Luego, llegaron sus actuaciones en The Big Bang Theory, serie en donde hace de él mismo y Eureka. Casado desde 1999 con Anne Prince y padre de dos hijos, Wheaton además es conocido por sus doblajes en el universo de la animación, los videojuegos y su blog sobre póquer, en el cual cuenta sus experiencias en varios torneos locales de Texas y Las Vegas.

“No quería ser un actor cuando era niño. Mis padres me forzaron a hacerlo. Mi madre me forzó a hacerlo. Ahora cuando veo Cuenta conmigo no puedo ignorar la increíble tristeza en mis ojos”, confesó en 2021 con motivo del 35° aniversario del film. En los últimos meses, se mostró muy comprometido con la huelga actual de los actores y los guionistas de Hollywood, participando de marchas, asambleas y piquetes por la ciudad.

River Phoenix

River Phoenix junto a Wil Wheaton, en una escena del film

River Phoenix, que le dio vida a Chris Chambers, el “chico malo” del grupo, no tuvo una larga trayectoria ya que murió a los 23 años de un ataque al corazón. Sin embargo, durante su corta vida participó en más de una docena de películas llevándose una nominación al Oscar y al Globo de Oro por su papel secundario en Al filo del vacío; film de 1988. Un año después, su interpretación como el joven Indiana en Indiana Jones y la última cruzada terminó por catapultarlo a la fama convirtiéndolo en uno de los jóvenes más prometedores de la nueva década. Sin embargo, en 1993 este actor músico y activista por los derechos de los animales sufrió un ataque al corazón como consecuencia de una sobredosis en la puerta de una discoteca propiedad de Johnny Depp y así le puso punto final a sus sueños.

Jerry O’ Connell

Jerry O’ Connell, en la actualidad y cuando protagonizó el film Cuenta conmigo

En su caso, su papel como el temeroso Vern Tessio significó su gran debut en la pantalla grande . Si bien su carrera tuvo varios altibajos, el actor, director y guionista estadounidense se destacó por sus actuaciones en Jerry McGuire, Scream 2, Scary Movie 5 y series como Sliders y Crossing Jordan. También su cara estuvo en la franquicia X-Men y en algunos episodios de Friends. Mientras mechaba algunas actuaciones en cine y TV y le ponía voz al comandante Jack Rackson en Star Trek, O’ Connell estudió Derecho en la escuela de Southwestern. Actualmente está casado con la actriz y modelo Rebeca Romijn, con quien tiene dos hijas gemelas.

Corey Feldman

Corey Feldman, en un evento realizado en enero último en Nueva York Roy Rochlin - Getty Images North America

Corey Feldman era uno de los actores que tenía más experiencia en el medio cuando le tocó encarnar a Teddy Duchamp en Cuenta conmigo. Es que antes de este film, el intérprete ya había mostrado sus dotes actorales en varios anuncios comerciales, programas de TV como El Club de Mickey Mouse y películas como Gremlins (1984) y Los Goonies (1985). También, le puso voz a Donatello en la primera película de las Tortugas Ninja (1990). Sin embargo, al igual que su colega River Phoenix, su adicción a las drogas comenzó a alejarlo de la pantalla en los 90, llevándolo por el camino de la música con su banda Truth Movement. Tuvo breves romances con Drew Barrymore y Paris Hilton y pasó por el altar dos veces: la primera, con Vanessa Marcil, de quien se divorció en 1993, y la segunda, con Susie Sprague, boda que fue televisada en el episodio final de la primera temporada de The Surreal Life. La pareja, que tuvo un hijo llamado Zen, finalmente se distanció tras siete años de amor en 2009. Desde 2016, Feldman encontró la estabilidad junto a Anne Mitchell.

Durante algunas entrevistas televisivas, Feldman confesó que fue víctima de abuso sexual cuando era joven pero aclaró que había sido por parte de su asistente y no de Michael Jackson. De hecho, el actor fue uno de los que declaró a su favor en el juicio por pederastia.

Kiefer Sutherland

Cuenta conmigo

No era parte de esta pandilla de adolescentes sino el encargado de interpretar al odioso Ace Merrill, uno de los villanos de la historia. Se ve que lo hizo tan bien que luego lo repitió en films como Cuestión de honor (1992), Los tres mosqueteros (1993) y Tiempo de matar (1996). Después de algunos años de sequía en el cine, Sutherland remontó su carrera gracias a la televisión. El papel de Jack Bauer en la serie 24 le devolvió la fama perdida y le valió un Globo de Oro y un Emmy. Divorciado dos veces y con una hija, actualmente se lo vio en la serie Designated Survivor en la que interpreta al presidente de los Estados Unidos.

John Cusack

John Cusack, en una escena del film

De él no necesitamos decir mucho ya que el actor sigue manteniendo una prominente carrera en Hollywood en la actualidad. Después de encarnar a Denny Lachance, el hermano muerto en un accidente de tráfico de Gordie, John Cusack se dio el gusto de trabajar con Woody Allen y protagonizar éxitos como ¿Quieres ser John Malkovich? (2000), Alta Fidelidad, Identidad y 2012, entre otros. A pesar de la fama y la popularidad que le dieron sus diferentes personajes, el artista suele mantener el perfil bajo y no meterse en escándalos. Fue relacionado con varias estrellas de la industria como Neve Campbell, Minnie Driver, Lili Taylor, Claire Forlani y la cantante Sheryl Crow, aunque nunca formalizó con ninguna relación.

LA NACION