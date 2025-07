Qué le pasó a Silvia Kutika en Rosario y cómo se encuentra ahora

Silvia Kutika ya está en su casa haciendo reposo, luego de la caída que sufrió un rato antes de subirse al escenario del Teatro Broadway de Rosario y que le impidió hacer la función de El cuarto de Verónica, obra con la que está de gira por todo el país. LA NACION habló con la actriz para saber qué pasó y cómo se siente. “Ya estoy en casa, dolorida, pero bien”, dice.

-¿Qué te pasó?

-Tuve una caída un poco tonta. Un tropezón, pero me golpeé fuerte en la zona de la cadera.

-¿Qué te dijeron los médicos?

-Que tengo que hacer reposo. Bastante. Estuve en observación porque querían saber si me había fisurado o quebrado porque me dolía un montón, pero no fue nada de eso por suerte. Simplemente un gran golpe y mucho dolor. Además, ya venía con un problema en el ciático y este cimbronazo me mató. Tenía que hacer la función en Rosario, pero no pude... No me dejaron.

Silvia Kutika: "Un gran golpe y mucho dolor. Además, ya venía con un problema en el ciático y este cimbronazo me mató"

-¿Tenés que hacer algún tratamiento?

-Tengo que hacer un poco de reposo nada más. Se armó una bola enorme. Fue un tropezón, estaba apurada porque faltaban unos minutos antes de salir a escena y bueno... Fue horrible porque suspendimos la función, pero reprogramamos para el 3 de agosto. Ya estoy tranquila.

Hace cuatro años que Kutika estrenó El cuarto de Verónica y uno que está de gira por todo el país. “La verdad es que estoy un poco cansada porque no paramos. Pero al mismo tiempo estoy agradecida porque tengo trabajo y la obra es hermosa”, confió.

Las últimas semanas el trabajo se duplicó porque también está ensayando Al fin y al cabo es mi vida, que iba a estrenarse este miércoles 23 de julio en el Teatro Metropolitan y ahora también fue reprogramado; se verá a partir de agosto, todos los miércoles.

Además continuará con la gira también a partir de agosto. “Los días que quedan de julio voy a hacer reposo, como me recomendaron los médicos”, asegura.

Kutika está acompañada de su pareja desde hace más de treinta años, el actor Luis Luque, que es el encargado de mimarla y de lograr que cumpla con el reposo recetado.

Las obras de Kutika

El cuarto de Verónica, de Ira Levin, que Kutika protagoniza junto a Fabio Aste, cuenta la historia de Susan, una mujer que cena con su novio en un restaurante y a la que una pareja de ancianos se le acerca para decir que es muy parecida a Verónica, su hija fallecida tiempo atrás. Susan y su novio acompañan a la pareja hasta la mansión para ver el retrato de Verónica y comprobar el parecido. Pero allí se inicia una pesadilla con final inesperado.

Al fin y al cabo es mi vida, de Brian Clark, es la obra que Kutika estrenará pronto junto a Fabio Aste y Mirta Wons. Es la historia de Clara, una escultora que queda cuadripléjica, luego de un accidente, y pide la eutanasia. Sin embargo, su médico no piensa lo mismo. Es una interesante reflexión sobre la decisión de cómo queremos vivir y cuándo morir.