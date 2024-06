“Realmente fue algo de miedo”. Matthew McConaughey recordó los años en los que se alejó de Hollywood

Escuchar

Alcanza con repasar la carrera de Matthew McConaughey, para concluir que ese actor paseó por una enormidad de géneros. Del terror a la aventura, de la ciencia ficción a la comedia, el protagonista de Interestelar desarrolló una carrera muy versátil, que comenzó con el film de culto Rebeldes y confundidos. Pero construir ese camino no fue tarea fácil, y según confesó el propio McConaughey, incluso necesitó tomar distancia de Hollywood durante dos años, para decidir qué tipo de papeles quería componer, y si realmente deseaba seguir en Hollywood.

Kate y Matthew en Como perder a un hombre en 10 días. Aunque la película funcionó muy bien, el actor quería escaparle a ese tipo de roles Archivo

En una entrevista con la publicación Interview, McConaughey confesó que sintió miedo de abandonar Hollywood por un par de años. Si bien el actor venían de una sucesión de importantes éxitos de taquilla, como fueron los casos de Cómo perder a un hombre en 10 días o Amor y tesoro, la seguidilla de películas románticas lo hizo pensar en la posibilidad de ser encasillado en ese género, y no poder escapar de allí.

Y al respecto, McConaughey aseguró: “Por lo general hacía zigzag cuando Hollywood quería que hiciera solo una cosa. A lo largo de mis años de comedias románticas, solo podía prestar una porción de energía a eso, y aún así logré éxitos muy sólidos para mí. Pero yo quería probar otra cosa. Y desde luego que no lo estaba logrando , así que tuve que abandonar Hollywood por dos años”.

Matthew McConaughey en Rebeldes y confundidos

Esa postura dejó al intérprete en un paréntesis “aterrador”, en el que no tenía ningún tipo de certeza con respecto a si realmente podría volver a trabajar en la industria. “Realmente fue algo de miedo”, confesó McConaughey, y agregó: “Tuve largas charlas con mi esposa sobre la posibilidad de encontrar una nueva vocación. Pensaba que quizá podía dar clases en secundarias. O que podía estudiar para ser conductor de orquesta, o ser guía de turismo especializado en vida silvestre”. Pero a pesar de fantasear con nuevos trabajos, el actor explicó que se fue de viaje a Perú para “oírse pensar”, y aunque temió que en Hollywood no estuvieran dispuestos a darle oportunidades en otros proyectos que no fueran historias de amor, él sin embargo no abandonó su postura.

Matthew McConaughey junto a Woody Harrelson en True Detective, una ficción que marcó un quiebre en su carrera

Eventualmente, la decisión de McConaughey dio sus frutos. Después de ese paréntesis, el actor trabajó en enormes films como Killer Joe, Mud o Culpable o inocente, y especialmente en la primera temporada de True Detective, una de las mejores series televisivas de la década pasada, y una pieza clave en ese cambio de imagen que él tanto buscaba.

Un romántico mensaje

Matthew McConaughey y un dulce posteo de aniversario

Hace pocos días, Matthew McConaughey y Camila Alves festejaron su aniversario número 12 de casados con un tierno posteo en Instagram, compartiendo con sus seguidores una dulce foto de ambos.

Para conmemorar esa fecha, la pareja subió a sus cuentas una foto en donde se ve al actor, de 54 años, besando a su esposa en la frente al atardecer. Él luce un sombrero de cowboy, camisa blanca y campera de jean con corderito. “Gracias”, subtitularon la imagen, añadiendo simplemente el hashtag: “Feliz aniversario”.

Matthew McConaughey y un dulce posteo de aniversario

La pareja se conoció en 2007 en un boliche. En 2016, en una entrevista que le brindó a la revista People, el actor reveló que para él fue amor a primera vista. “Éramos un grupo de hombres solteros pasando un buen momento”, contaba hace unos años. McConaughey estaba haciendo margaritas en su mesa cuando a lo lejos vio a la modelo brasileña. “Me pregunté quién era e inmediatamente comencé a tratar de llamar su atención desde mi lugar. A los pocos segundos supe que tenía que cruzar la pista e ir a buscarla”, aseguró.

“Desde la noche en que nos conocimos, no he querido pasar tiempo con ninguna otra mujer. No he querido acostarme con nadie más y no he querido tener hijos con nadie más que con ella”, añadió mostrando su costado romántico. “Tenemos un amor que nunca cuestionamos”, sumó.

