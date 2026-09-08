Revelan nuevos detalles sobre el supuesto acuerdo entre Tini Stoessel y su padre: “Están en una negociación ardua”

El conflicto entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, estaría lejos de encontrar una solución a corto plazo. Tras una serie de versiones que indicaban que ambos estarían acercando posiciones en relación al conflicto por el manejo del patrimonio de la artista, Yanina Latorre aseguró que esa posibilidad no se ajustaría al actual estado de las negociaciones.

La conductora afirmó que el supuesto acercamiento entre padre e hija estaría, al menos por el momento, trabado, y descartó las afirmaciones que indicaban que las partes habrían avanzado en la firma de un acuerdo preliminar.

A través de su programa, SQP (América TV), Latorre contó que consultó con personas vinculadas al conflicto y apuntó: “Se empezó a querer decir, para bajar la espuma, que estarían más cerca las posiciones entre Tini y su padre, y que la próxima semana se firmaría un acuerdo preliminar. Averigüé y me dijeron que eso no es así”, afirmó.

Latorre también mencionó que “el estudio de abogados de Tini cree que esto lo hace correr el abogado que puso Alejandro para calmar las aguas, él no quede tan expuesto y que se deje de hablar del tema. Por ahora, están lejos de arreglar”.

"Hay una negociación que es muy triste, que es lo único que la pone muy mal a Tini", afirmó Yanina Latorre

La periodista se refirió, además, al impacto que tendría la disputa en el estado emocional de la cantante. “Hay una negociación que es muy triste, que es lo único que la pone muy mal a Tini, sobre cuánto quiere uno de porcentaje y cuánto ofrece ella. El padre y la madre siguen bloqueados”.

Según explicó la conductora, las diferencias no se limitarían a una única cuestión económica. “Por ahora, hay una propuesta del lado de Tini, que no conozco, de no sé si porcentajes y propiedades y tal, y una contrapropuesta del padre, pero que Tini no termina de aceptar”, detalló.

A ese escenario se sumaría otro punto que complicaría el acuerdo. Según la información compartida por la panelista, las pretensiones de Alejandro Stoessel no responderían únicamente a la situación patrimonial actual. “Además de esa contrapropuesta, pediría cosas a futuro. Eso sería algo que los tiene muy dolidos y ofendidos. Por ahora, está lejos el acuerdo preliminar. Están en una negociación ardua”, señaló.

La relación entre Tini Stoessel y sus padres atraviesa un momento delicado después de que la cantante pusiera fin a su vínculo profesional y encargara una auditoría para conocer el estado real de su patrimonio. Desde entonces, la interna familiar sumó distintos episodios.

Días atrás, el abogado de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, Agustín Rodríguez, habló en el programa Primicias Ya (América) y dio detalles sobre la postura de los padres de la artista. “Una auditoría no presupone ninguna sospecha”, mencionó.

Luego, el letrado explicó: “Él recibió por parte de un apoderado de Tini Stoessel una serie de requerimientos de documentación que, en su momento, Alejandro se la remitió y, hasta el momento, no han tenido más novedades. No hay nada ni judicial ni extrajudicial que amerite que yo tenga que aconsejarle a Alejandro sobre esta cuestión, todavía”, dijo.

Rodríguez también fue consultado por el vínculo entre Tini y su madre. Según sostuvo, existe un cambio en relación al vínculo que mantenían. “Tengo entendido que no tienen la relación que tenían antes, pero no es una mala relación. La realidad es que si estamos en esta cuestión es porque las cosas no son como antes, pero no les puedo contestar ciertamente cuál fue el punto de inflexión porque lo desconozco”, apuntó.

Por último, el abogado se refirió a uno de los rumores que circularon en los últimos días en relación a si la cantante habría bloqueado los números de sus padres, y afirmó no tener confirmación sobre ese dato, aunque reconoció: “Sé que no están hablando como hablaban antes, pero no sé si están bloqueados”.