Revés para Julio Iglesias: un fiscal solicitó que se lo investigue por abuso sexual y explotación laboral

MADRID (AFP).- La Fiscalía española dio un giro de 180 grados y avala que se pueda abrir una investigación al cantante Julio Iglesias por presunta agresión sexual a dos exempleadas, luego de archivarse una primera denuncia, informaron este jueves fuentes del Ministerio Público. Ahora un juez tendrá que decidir si efectivamente inicia las pesquisas.

La Fiscalía emitió un informe favorable de la competencia de la Audiencia Nacional, un tribunal en Madrid especializado en casos complejos y delitos cometidos por españoles en el extranjero, para estudiar los hechos. Las fuentes no explicaron la razón del cambio de criterio en este caso contra el artista de habla hispana que más discos vendió en el mundo.

Cuando las dos exempleadas presentaron en enero su primera denuncia, el Ministerio Público consideró que la Audiencia Nacional no era competente porque los hechos fueron cometidos en el extranjero y tanto las presuntas víctimas como el acusado residían fuera de España. El dossier se archivó.

Un fiscal solicitó que se lo investigue por abuso sexual y explotación laboral RONALDO SCHEMIDT - AFP

Tras ese primer tropiezo, una nueva denuncia fue introducida en septiembre por las dos mujeres, identificadas como Rebeca y Laura, que afirman haber sufrido agresiones sexuales y malos tratos cuando trabajaban en las propiedades del cantante de 83 años en las Bahamas y en República Dominicana en 2021.

En una carta abierta que publicaron en septiembre las dos exempleadas, piden a la Justicia española que les “reconozcan y garanticen los derechos que los Estados, incluido el español, se han comprometido a cumplir: investigar, proteger y garantizar el derecho a la justicia”.

El cantante español Julio Iglesias BERTRAND GUAY - AFP

La ONG Women’s Link Worldwide, que las representa, estimó que los tribunales españoles son competentes en virtud de una ley que “permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España”.

Julio Iglesias, el cantante de música romántica que vendió más de 300 millones de discos, tachó esas acusaciones de “absolutamente falsas” y negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.

captura Julio Iglesias Captura de pantalla

Nacido en 1943, Iglesias se hizo famoso especialmente en España y Latinoamérica con temas como “Soy un truhán, soy un señor”, “Gwendolyne”, “Me olvidé de vivir” o “Con la misma piedra”.

Los testimonios de las dos mujeres

Según las declaraciones recogidas por Women’s Link y Amnistía Internacional de las denunciantes, Iglesias “las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato”.

Una de las denunciantes, exempleada del servicio doméstico, relató que fue presionada para mantener encuentros sexuales, mientras que la otra mujer, una fisioterapeuta, aseguró que sufrió tocamientos, publicó el diario El País.

Para la organización que asesora a Rebeca y Laura, los hechos mencionados podrían abarcar “delitos de trata, contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas”.

“Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava”, dijo una de ellas en alusión —según sus palabras posteriores— a que el artista la mandaba a llamar a su habitación y abusaba de ella al finalizar su jornada laboral, con la complicidad de alguna trabajadora de mayor rango. La otra mujer agregó: “Estábamos en la playa y él se acercaba y me tocaba los pezones”.

“Es una persona muy controladora que ejerce el poder a través del miedo. Amenaza con despedirte y constantemente te recuerda que estar trabajando para él es lo mejor que te ha pasado en la vida. Vive recordándote cuáles son las reglas, qué puedes hacer y qué no”, indicaron y aseguraron que hasta les contaban la cantidad de comida que les servían en el plato, además de revisarles el celular.

También agregaron que el artista solía hacerles preguntas fuera de lugar como “¿te gustan las mujeres?”, “¿te gustan los tríos?”, “¿te has operado los pechos?” y las insultaba. “Cuando le digo que no quiero estar con él (sexualmente), comienza a insultarme muy feo y a decirme que cómo no voy a estar con él, que hay muchísimas modelos muriéndose por estar con él y que yo, porque él me quería y me había tomado cariño, estaba siempre junto con él”, relató una de ellas.