La Fiscalía española archivó la causa contra Julio Iglesias por agresión sexual

La Fiscalía española archivó la causa que investigaba abusos presuntamente cometidos por el cantante Julio Iglesias al alegar falta de competencia por haber ocurrido los hechos denunciados en otra jurisdicción.

El Diario.es confirmó esta tarde que la Fiscalía de la Audiencia Nacional desestimó así la investigación abierta contra el cantante español luego de las denuncias presentadas contra él por dos exempleadas por agresión sexual y otras vejaciones.

“Se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación (...) por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto, la falta de competencia de la fiscalía” para iniciar la investigación, indicó el Ministerio Público de aquel país en un comunicado.

“Los hechos deben ser perseguidos por los Estados directamente competentes, por ser donde ocurrieron los hechos y donde se encuentran las pruebas”, se aclara en la resolución de la justicia española, según lo consignado por el medio local.

Entre las razones expuestas por la fiscalía también surge que, luego de haberles otorgado a las denunciantes la condición de testigos protegidos y de tomarles declaración, se concluyó que las mujeres no solo no eran de nacionalidad española, sino que en ningún momento viajaron con Iglesias allí. Así, se repara en la falta de “vínculo personal o territorial” con el país.

Por otro lado, la justicia local esgrimió que el cantante asegura que “ni reside en España, ni mantiene su centro de vida, intereses y actividad” en el país, pese a contar con diversas propiedades en el lugar.

Por su parte, Women’s Link, la organización que representa a estas dos mujeres, había señalado la semana pasada que la denuncia se radicaba en España, y no en los países donde supuestamente ocurrieron los hechos mencionados, porque la legislación española podía ser “una opción interesante para darle acceso a la justicia” a las denunciantes, según señaló en una conferencia de prensa Jovana Ríos Cisnero, su directora ejecutiva.

“Tras preguntar a las víctimas qué idea de justicia tienen, qué necesitan, qué buscan, identificamos la justicia española como una vía que puede dar respuesta a sus demandas. Por otro lado, hay una conexión con la nacionalidad del denunciado y también por la naturaleza de los delitos que creemos que pueden estar presentes en este caso”, había argumentado en una entrevista al Diario.es la abogada Gema Fernández, directora legal de la ONG para Europa.

La denuncia

Las dos mujeres que trabajaron en una residencia del cantante español en República Dominicana presentaron una denuncia en España el 5 de enero, afirmando, entre otras cuestiones, haber sido víctimas de presuntas vejaciones y acoso sexual por parte de Iglesias, quien, según ellas, abusaba de su poder con otras empleadas, frecuentemente jóvenes y en situación de precariedad.

Las denuncias se dieron a conocer por una investigación de más de dos años llevada adelante por el Diario.es y por la cadena estadounidense Univisión. Allí se consignaba que los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del artista en la República Dominicana y en las Bahamas.

El artista de 82 años, quien defendió su inocencia, había pedido el archivo de la denuncia presentada por sus dos exempleadas. Tras analizar la denuncia, la fiscalía indicó que no podía abrir una investigación, ya que las víctimas “son extranjeras” y “no residen en España”; el acusado -que vive entre Miami, Dominicana y Bahamas- tampoco está en España y los presuntos hechos ocurrieron “en países plenamente competentes” para indagarlos judicialmente.