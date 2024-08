Rob Lowe y su momento más oscuro: el “efecto Warren Beatty” y la llamada desesperada que no atendió y lo llevó a un punto de quiebre

Escuchar

A mediados de los años ochenta, Rob Lowe era una de las estrellas más prometedoras de Hollywood. En pocos años logró protagonizar comedias y dramas destinados al público adolescente, asi también como algunos films más orientados al mundo adulto. Por eso, ese actor de ojos chispeantes y cabellera frondosa parecía tener todo lo necesario para construir una carrera estable y plagada de éxitos. Sin embargo, una serie de elecciones desafortunadas lo mantuvieron en una especie de freezer durante un par de décadas . Esta semana, el protagonista de El primer año del resto de nuestras vidas se refirió sin filtro a sus adicciones y reveló cómo fue que pudo salir del infierno en el que su vida se había convertido.

Este miércoles, People ofreció un extracto de la entrevista de portada de su próximo número. La consigna es que el actor relate cuáles fueron las 10 situaciones que cambiaron su vida. Uno de esos puntos es, justamente, su rehabilitación. Y ese fue el punto elegido por la revista, a modo de adelanto. Allí, Lowe cuenta que, como sucede con muchos alcohólicos recuperados, su camino hacia la sobriedad fue un proceso de autorreflexión marcado por grandes y pequeños llamados de atención.

“ Dejar de beber fue una decisión gradual ”, indicó el actor. “Son pasos pequeños hasta que estás listo. No puedes hacerlo hasta que estés realmente preparado”, explicó.

Lowe recordó que antes de ingresar a rehabilitación en Sierra Tucson en 1990, experimentó innumerables “empujones”. Un “pequeño paso” llegó cuando vio a Warren Beatty, uno de sus “héroes”, en la comedia romántica Shampoo de 1975. “Es una gran película, pero al final, él es un playboy encantador y bon vivant que se quedó sin nada”, dice. “ Me afectó tremendamente y [fue] el primer destello de mi conciencia, diciendo, ‘Psst, presta atención a esto’ ”.

Otro momento significativo se produjo después de que se filtrara al público el ahora infame vídeo sexual en el que aparecía él acostándose con dos mujeres jóvenes en torno a la Convención Demócrata de 1988. “ Las consecuencias cambiaron definitivamente mi vida en ese momento y, en retrospectiva, me di cuenta de que fue otro paso que me llevó a la recuperación y a reevaluar mi vida ”, afirmó. Pero, inmediatamente, indicó: “Pero lo que realmente me cambió fue no poder estar presente para mi familia y para mí mismo”.

Uno de los peores golpes a su conciencia llegó en 1990, cuando su amado abuelo tuvo un ataque cardíaco y Lowe ignoró el llamado desesperado de su madre. “Lo recuerdo como si fuera ayer: mi mamá me decía en el contestador automático ‘contesta, contesta’ porque mi abuelo había tenido un ataque cardíaco. No podía lidiar con eso en el estado en el que estaba, y necesitaba irme a dormir para despertar y poder enfrentarlo”, recordó el protagonista de ¿Te acuerdas de anoche?, y reveló que inmediatamente recurrió al tequila.

“¿Quién no tiene una botella de Cuervo Gold junto a su mesilla de noche? Esa fue la última llamada de atención. Desde entonces estoy sobrio”, señaló.

Por eso, Lowe insiste en que cuando llegó a rehabilitación estaba “muy preparado” para dejar atrás sus días de excesos. “Lo sentí como una mezcla de alivio y de miedo, pero conocí las herramientas que te ayudan a cambiar tu vida si tenés la honestidad para hacerlo”, Expresó. Y añadió: “Sentí: ‘Oh, vale, no estoy solo. No estoy loco’”.

“ No tenía ninguna duda de que iba a conseguir estar sobrio . No pensaba: ‘Tal vez pueda estar sobrio por un tiempo’”, dice. En cambio, sabía que aquellos días ya se habían terminado: “Siempre le digo a la gente: no podés estar sobrio... No importa si es por fentanilo, alcohol, drogas, cocaína, marihuana, juegos de azar, comer en exceso, adicción al sexo, lo que sea, no puedes dejar de hacerlo por tu trabajo, tu esposa, tu familia, tu oficial de libertad condicional, porque arruinaste algo. Sólo vas a parar cuando estés listo. Punto”.

LA NACION

Temas Rob Lowe