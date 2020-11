El actor confesó que desde el inicio de la cuarentena se propuso mejorar su alimentación y logró bajar 22 kilos Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de noviembre de 2020 • 09:47

Roly Serrano confesó que desde hace años lucha contra el sobrepeso, y contó que desde el inicio de la cuarentena logró bajar 22 kilos gracias a un cambio drástico en su alimentación. Además aseguró que interpretar a Diego Maradona en el film Juventud también le sirvió de su inspiración para mejorar su estilo de vida.

En un live de Instagram con el portal Primicias Ya el actor de 65 años reveló que cinco años atrás comenzó a darse cuenta del deterioro de salud al que se enfrentaba: "Tenía un problema de apnea de sueño, no dormía bien y ahora duermo muy bien; yo me llegaba a dormir hasta haciendo una nota, y ya eso es grave".

Luego contó que fue un honor interpretar a Maradona y que fue justamente este personaje de la vida real el que lo hizo reflexionar. "Muchas veces se nos hace difícil a los actores interpretar a algunos personajes y mucho más difícil cuando es un personaje que aún está vivo, y sobre todo una figura como Maradona", admitió.

"Inclusive hasta yo tomé conciencia en una cuestión de salud, porque el momento que yo hago de Diego es ya grande y enfermo, y de pronto había un paralelismo también en mi proceso de vida en verme grande, yo tengo solo cinco años más que él", contó. Y agregó: "Me dije 'Epa, ¿cómo estoy yo?'".

Serrano aseguró que ese papel fue un "espejo muy importante" y que considera un regalo haber podido interpretar a El Diez. "Al principio me agarró una gastroenteritis terrible y estuve como dos semanas haciendo una dieta muy fuerte y bajé como 8 kilos", relató, sobre el difícil comienzo del proceso de cambios.

"Desde ahí me empecé a sentir mejor y mejoré mi alimentación, eso implica que en todos estos meses, durante la cuarentena, bajé 22 kilos. Me siento muy bien ahora", reveló. Y cerró: "Me acostumbré mucho a cocinarme yo y mejoré mucho con mi alimentación".