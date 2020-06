Romina Malaspina habló del top transparente y Lourdes Sánchez la sorprendió con una buena noticia

"Cada uno se puede vestir como quiere. Que Sol Pérez piense lo que quiera . Yo nunca hablaría mal de una mujer", dijo Romina Malaspina en el programa que conduce José María Listorti por elnueve, Hay que ver .

Recordemos que hace unos días Romina fue muy criticada por usar un top transparente mientras daba las noticias en Canal 26 . "Reconocí que fue un error de vestuario porque me jugaron en contra las luces. Cuando volví a mi casa y vi el programa me pareció un montón. Pero si le pasara a otra mujer, no saldría a matarla. Todas estamos luchando para posicionar el feminismo y no es esto. Claramente no estamos en la misma bolsa todas".

¿Fue Canal 26 quién le sugirió que se pusiera ese top? "El canal no nos baja ninguna línea. No me siento víctima ni cosificada. Ellos me dan libertad. Fue un error mío y me hago cargo. Son muy profesionales en Canal 26. Yo tengo una vestuarista personal que no es del canal. Las luces fueron el tema. Solamente me dijeron que cuidemos las transparencias. Insisto, fue una falla mía. Hay que defendernos entre todas", dijo Malaspina.

Y sobre el final del programa, Lourdes Sánchez le dijo a Romina que la iban a llamar para el Bailando por un sueño . "Cuando se reactive, el Chato (Prada) te va a llamar porque te quieren. Cuando alguien me cae bien, me gusta ayudar y le sugerí que te llamaran". A lo que Romina respondió, excitada: "¡Sos una genia, gracias! Me viene bárbaro porque estoy en Canal 26 hasta diciembre. Sería lindo".