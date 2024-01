escuchar

Sarah Michelle Gellar no pudo evitar caer en la tentación de compartir con sus seguidores de Instagram las mejores postales de sus vacaciones familiares. En un carrousel que publicó durante la tarde del miercoles, la protagonista de Buffy, la cazavampiros incluyó algunas fotos en compañía de su esposo, Freddie Prinze Jr., otras con amigos y algunas más en donde se los puede ver con sus dos hijos: Charlotte Grace, de 14 años, y Rocky James, de 11. De inmediato, un detalle llamó la atención y generó la reacción de sus fanáticos.

En la quinta foto de la selección, se puede ver a los cuatro miembros de la familia posando para la cámara durante un atardecer en la playa. A Freddie Prinze Jr. y Gellar, vestidos los dos de negro, se los ve felices y sonrientes. Los niños, en cambio, tienen la cara tapada por un enorme emoji de corazón azul . Dos fotos más de los cuatro se suceden en el álbum virtual: una durante un paseo en canoa sobre el océano azul y otra de día, con el mar detrás de ellos; en esas los menores también tienen la cara tapada.

Sarah Michelle Gellar decidió mostrar a sus hijos con Freddie Prize Jr., aunque no tanto

La estrella de Juegos sexuales apenas le puso un título a las fotos. “Vacaciones #2″, escribió. “Familia y amigos”, completó. Antes había compartido fotos de esos mismos días de descanso pero enfocada en sus looks veraniegos y sus compañías durante el tiempo libre: bikinis, mallas enterizas, shorts y vestidos frescos de noche, libros y tragos para entretenerse.

“Amo que protejas la privacidad de tus hijos en las redes sociales”, escribió uno de los cuatro millones y medio de seguidores que la actriz tiene en su cuenta de Instagram. Otros se asombraron por cómo crecieron los niños. “Yo simplemente no puedo creer que Charlotte sea más alta que tú”, comentó una mujer. Otros, en cambio, y ante la falta de referencias, intentaron adivinar la paradisíaca playa que eligieron las estrellas de Hollywood para descansar. “Intentando adivinar donde es eso. ¿Río? ¿Australia?”, posteó un tercero.

Límites claros

Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. suelen compartir imágenes de ellos en las redes. Pocas veces aparecen sus hijos Instagram

Hace exactamente un año, la actriz habló de la intimidad de su familia y reveló qué actividades tienen prohibidas sus hijos hasta que sean mayores de edad. Gellar comenzó a trabajar delante de las cámaras a los 5 años y a los 18 se convirtió en una de las grandes estrellas de los 90. Sin embargo, contó que no quiere que sus hijos vivan la misma experiencia y para lograrlo, le explicó a la revista Variety que ideó una serie de reglas estrictas.

Una de las normas del extenso listado es que ni ella ni Prinze Jr. pueden compartir fotos de las caras de los niños. Es que la idea es mantenerlos alejados de las redes sociales hasta que sean “capaces de comprender” la responsabilidad que conlleva y la perpetuidad de lo que se postea.

La pareja de actores junto a sus hijos

Para explicarse, Gellar comparó la permanencia de las publicaciones en las redes con los tatuajes. “Nuestras reglas probablemente sean más estrictas que las de la mayoría. Les permitimos mirar las redes en nuestros teléfonos. Cuando eran más chicos, se hacían tatuajes temporales de Paw Patrol en sus caras. Y es normal, porque a esa edad, no hay nada mejor que Paw Patrol. Y ahora tienen 10 y 13... ¿Qué pasaría si esos tatuajes hubiesen sido permanentes? Los tendrían en sus caras y ya ni siquiera reflejarían a quienes son en el presente. Es un concepto muy difícil de comprender para los niños pequeños”, explicó.

“A mi hijo no le importa, porque las redes no forman parte del universo que lo rodea. Pero, definitivamente, es algo que mi hija y yo discutimos. Es una conversación en constante evolución”, indicó la actriz. Y agregó: “Obviamente, habrá un momento en el que ya no pueda decir que no, porque la mantendré alejada de la forma en que se comunica su generación”.

“Creo que los niños necesitan límites, y realmente prosperan en ese entorno. No somos malos, no somos innecesariamente estrictos, pero tenemos reglas. Y de la misma manera que cumplo con mi código de reglas, espero lo mismo de nuestros hijos”, agregó.

A pesar de que Charlotte ya determinó que quiere seguir los pasos de sus padres, la actriz reveló que tampoco le permitirá estar delante de cámara hasta cumplir los 18 años . En la entrevista con Variety, contó que su hija la acompañó al set de Wolf Pack, la serie en la que cumplió el doble rol de actriz y productora. En ese momento, algunos de sus colaboradores quisieron convencerla de que la dejara aparecer en algunas tomas, pero Gellar fue tajante: “No puede estar frente a una cámara hasta que se gradúe de la escuela secundaria. Ella me dice: ‘¡Eso es injusto! Vos eras una niña actriz’. Y es cierto, lo era. Pero yo no era hija de padres famosos ”, explicó.

“Nunca voy a impedirle que esté en un set, pero ella simplemente no va a pararse delante de las cámaras mientras viva bajo nuestro techo. Queremos que, primero, evalúe todas las opciones que existen”, indicó, y reveló que en su momento le pidió consejos sobre el tema a Maya Hawke, hija de Ethan Hawke y Uma Thurman.

