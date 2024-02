escuchar

Sarah Michelle Gellar reveló el impacto que tuvo en su carrera la muerte de Robin Williams en el año 2014. La actriz contó que su percepción sobre la vida cambió después de que su coprotagonista de The Crazy Ones muriera y compartió el apoyo que intentó brindar a su compañero durante los tiempos de rodaje en que el intérprete sufría de problemas de salud mental.

Invitada al podcast Let’s Be Clear, la artista recordó que trabajó con el fallecido comediante, que trágicamente se suicidó a los 63 años, meses antes de su muerte, y mencionó que trató de cuidarlo mientras él luchaba contra la depresión.

“Yo era una de las pocas personas que sabía que él realmente estaba así, que no estaba bien”, dijo Gellar, quien también confesó haber intentado “proteger” a Williams mientras coprotagonizaban juntos la serie de la cadena de televisión CBS, entre septiembre de 2013 y abril del año siguiente.

Gellar explicó que, a pesar de que su hijo Rocky James tenía solo tres meses, quería participar del proyecto debido a la oportunidad que suponía para ella trabajar con Williams: “Regresé a grabar de inmediato porque estaba desesperada por trabajar con Robin. Cuando se me presentó esa posibilidad, no había forma de que la dejara pasar”.

Robin Williams y Sarah Michelle Gellar, padre e hija en la ficción FOX

En el proyecto, los protagonistas interpretaban a un padre y una hija. Se trató del último papel televisivo del recordado actor, quien sufría también de demencia con cuerpos de Lewy. En el set, la estrella de Buffy, la cazavampiros aprovechó “cada momento” que pudo junto al veterano artista. “Sentí que actuar era la parte más fácil de todo y pronto me aseguré de que él estuviera bien y de que no estuviera trabajando demasiado” , reveló.

Según contó en el podcast, un reducido grupo de personas conocía estrechamente a Williams. “Eran muy protectores y todos queríamos ayudarlo sin revelar cuál era su situación”, detalló.

Después de la muerte del intérprete, Gellar explicó que, para ella, “todo simplemente se detuvo” y compartió que este duro episodio de pérdida la inspiró para tomarse un tiempo lejos de Hollywood y pasar más momentos con sus hijos. Cabe señalar que la actriz también es madre de Charlotte Grace, fruto de su matrimonio con Freddie Prinze Jr.

“Me dije: ‘¿Qué estoy haciendo?’ Mis hijos son muy chicos. No quiero perderme esto y eso es lo que me hizo tomarme todos esos años libres, gracias a lo que había vivido con Robin. Son momentos de tu vida que te detienen en seco”, resaltó.

En 2022, la protagonista de Juegos sexuales había aclarado precisamente que no solo la muerte del actor la había llevado a suspender su actividad por un tiempo, sino que otro hecho pesó en su decisión de alejarse de las cámaras. “Trabajé toda mi vida. Cuando tuve hijos, y eso fue justo después de la muerte de Robin, estaban sucediendo tantas cosas en mi vida que simplemente decidí parar y dije: ‘Necesito tomarme un descanso’”, había detallado en una entrevista con la revista People.

La actriz quiso disfrutar de esos primeros años formativos en la vida de sus hijos y ejercer la maternidad con dedicación. “Quería tomarme el tiempo necesario para ser la madre que quería ser”, dijo. A medida que los niños comenzaron a crecer, notó que algo faltaba en su rutina diaria. “Empecé a extrañar mucho la actuación, pero quería dar con la oportunidad adecuada”, comentó sobre el criterio que aplicó a la hora de elegir sus posteriores papeles.

Cabe recordar que Gellar también se destaca por su trabajo filantrópico al frente de la organización This Is About Humanity, entidad centrada en llevar a cabo tareas de reunificación de familias separadas en la frontera entre los Estados Unidos y México. “Mi esposo siempre bromea diciendo que trabajo como actriz para mantener mi proyecto de caridad porque si pudiera dedicar a ello cada momento libre que tengo, lo haría. Una de las cosas que realmente me gustan y busco específicamente en las organizaciones benéficas con las que trabajo es una especie de conexión directa. Esto es sobre humanidad”, señaló años atrás.

