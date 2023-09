escuchar

Si hay algo que se sabe en la industria del entretenimiento es que Sean Penn es una persona que no se guarda lo que piensa. En esta oportunidad, el actor se quejó por la actitud de la Academia de Hollywood al no querer incluir en los Premios Oscar que se entregaron en el 2022 un espacio para hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania pero no hacer demasiado al respecto luego de que, ese mismo año, Will Smith golpeara a Chris Rock en pleno escenario, ante la mirada de millones de personas que vieron el evento por televisión.

En una extensa entrevista que le concedió a la revista Variety, el protagonista de Milk cuestionó la reacción que la industria tuvo para con Will Smith después de golpear a Chris Rock en la entrega de premios más importante del mundo del cine. Esa noche, luego del escandaloso episodio, Smith ganó el premio al mejor actor por Rey Richard: una familia ganadora, brindó un emotivo discurso y selló la noche en las clásicas fiestas post ceremonia, sin recibir ningún tipo de apercibimiento por parte de la Academia.

Luego de repasar que sintió bronca cuando la Academia se negó a que Volodímir Zelenski hablara en los Oscar de 2022 poco después de que Ucrania fuera invadida por Rusia, Penn se despachó contra la Academia. “El productor de los Oscar pensó: ‘Oh, no es lo suficientemente alegre’. Bueno, ¿adivinen qué obtuvo en su lugar? ¡Will Smith!”, arrancó Penn su comentario sobre el tema.

“No conozco a Will Smith. Lo conocí una vez. Parecía muy agradable cuando lo conocí. Estuvo tan jodidamente bien en El rey Richard”, explicó antes de dejar bien clara su posición. “E ntonces, ¿por qué diablos te escupiste a ti mismo y a todos los demás con esa estúpida cosa? ¿Por qué fui a la maldita cárcel por lo que tu hiciste? ¿Y todavía estás sentado ahí? ¿Por qué están todos ustedes de pie y aplaudiendo su peor momento como persona? ”, disparó, de forma retórica, sobre el violento episodio.

chris rock estaba presentando un premio y will smith se paro y le pegó

“ Esta maldita mierda no habría sucedido con Zelenski. Will Smith nunca habría dejado esa silla para ser parte de un acto de violencia estúpida. Nunca hubiera sucedido ”, ensayó, y luego le explicó al periodista que tras el escándalo se convenció de que su única opción era destruir sus premios Oscar. “Pensé, bueno, joder, ¿sabes? Se los daré a Ucrania. Se pueden fundir y convertir en balas que puedan disparar a los rusos”, pensó.

Sobre el comentario de Penn en relación a su estancia en la cárcel, en 1987 el actor fue sentenciado a pasar 60 días tras las rejas del condado después de golpear y escupir a un extra en el set de la película Colors. Tenía 26 años, según informó el diario Los Angeles Times en ese momento. Finalmente, cumplió 33 días de la condena.

Lo que dejó el escándalo

Will Smith le pega un cachetazo a Chris Rock en el escenario durante la 94.a Entrega Anual de los Premios de la Academia en Dolby Theatre el 27 de marzo de 2022 Neilson Barnard - Getty Images North America

Luego de la famosa cachetada, Smith se disculpó por su arrebato y renunció a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que le prohibió asistir a sus eventos durante 10 años. El año pasado, compartió un mensaje al respecto en un video. “Mi comportamiento fue inaceptable”, sentenció, y añadió que está “tratando de sentir remordimiento sin avergonzarse de mí mismo”. “Soy humano. Cometí un error y estoy tratando de no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda”, dijo Smith en ese momento.

Will Packer, el productor de los Oscar 2022, reveló anteriormente en una entrevista que le concedió a Good Morning America que los agentes de policía estaban preparados para arrestar a Smith en el evento si Rock hubiera querido presentar cargos. “ Decían: ‘Esto es agresión’, ‘Iremos a buscarlo. Estamos preparados para atraparlo ahora mismo, pueden presentar cargos. Podemos arrestarlo’. Estaban exponiendo las opciones ”, repasó Packer en ese momento. Al final, Rock se negó a presentar cargos.

El dolor de Rock

Chris Rock, Selective Outrage Netflix Netflix

A principios de este año, Rock volvió a hablar del tema, y si bien ya lo ha hecho en varias oportunidades, esta vez buscó dejar en claro que el golpe le dolió. “Ustedes conocen lo que dice la gente, ‘las palabras hieren’”, dijo Rock. “Cualquiera que diga que las palabras hieren nunca le han pegado un puño en la cara”, expresó en la rutina titulada Chris Rock: furia selectiva en su show transmitido por Netflix.

“La gente dice cosas como, ‘¿Si dolió?’ ¡Todavía me duele! Tengo el tema “Summertime” sonando en mis oídos”, expresó Rock, refiriéndose a la canción que Smith grabó en 1991. “Asimilé ese golpe como (Manny) Pacquiao”, se jactó el cómico ante los vítores de la audiencia.

