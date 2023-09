escuchar

El actor y director Pepe Soriano murió este miércoles a los 93 años. La noticia de su fallecimineto la dio a conocer en Twitter el productor teatral Carlos Rottemberg: “Se fue un grande. La muerte de Pepe Soriano cala hondo en nuestros sentimientos. Con él se va un amigo. Luego el gran actor, uno de los mejores de este país. Beso enorme para Diana, Victoria y familia” .

Su última entrevista con LA NACION

Las dificultades económicas a las que se enfrentan los creadores cinematográficos y del mundo del teatro para impulsar nuevas producciones y la consecuente merma en las contrataciones de actores y actrices fueron tema de conversación ayer entre colegas en el encuentro anual de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes (SAGAI) celebrado en Palermo.

En conversación con LA NACIÓN, el emblemático actor y director realizó un fuerte descargo contra la falta de mayores apoyos de las administraciones públicas para fomentar las expresiones culturales. “Este país, además de tener una economía que vaya mejor o peor, tiene gente que escribe, que piensa, una cultura que es ejemplar en Améric a. Comparándonos con los norteamericanos, ya que acá el señor [Donald] Trump tiene tan buen lugar, diría que tienen más dinero pero no sé si más talento. Señores dirigentes del país: la cultura crece a partir de la enseñanza, no solo del hecho económico. El país tiene una cultura, defendámosla. ¿O quieren que nos vayamos?”, subrayó Soriano.

Pepe Soriano, en diálogo con LA NACION, destaca el impacto cultural del cine de Lucrecia Martel DIEGO SPIVACOW / AFV

Asimismo, Soriano expresaba su deseo de ver a sus compañeros “trabajando con alegría, sin despotricar contra el país ni teniendo que irse a otros lados para buscar mejores resultados”.

Sobre las producciones en televisión, conservaba un mínimo optimismo. “El modo de empleo de la televisión no nos representa y es inútil competir frente a los grandes monstruos internacionales como Netflix. Realizan series que cuestan millones de dólares, ¿de dónde los vamos a sacar nosotros? Sin embargo, podríamos expresarnos igual si los canales sintieran que tienen gente creativa: técnicos, ejecutivos, actores. Si nos dan el lugar, algo podemos hacer”, afirmaba.

Por otro lado, Soriano resaltaba una y otra vez el capital humano con el que cuenta el séptimo arte en el país. Zama, el largometraje de la directora Lucrecia Martel, había impactado al actor. “Me conmovió profundamente. Todavía no la puedo describir mucho, no alcanzo a saber qué me provocó. Tiene un elenco hermoso, disciplina, técnica de primer nivel; es de nivel internacional. Que se enteren los dirigentes del país que también tenemos cine, por favor. No estoy enojándome, estoy pidiendo por favor”, expresaba.

Una de sus últimas apariciones públicas

Pepe Soriano en el homenaje al actor Héctor Alterio en el CCK, hablando con Ricardo Darín, Eduardo Blanco y Gerardo Romano Gerardo Viercovich

En abril de este año, Soriano fue visto en el homenaje que se le realizó a Héctor Alterio en el Centro Cultural Kirchner, cuando el actor de Caballos salvajes se reencontró con sus amigos y colegas en la función de debut de A Buenos Aires .

Cuando apareció en escena, las 700 personas que colmaban la sala se pusieron de pie para aplaudirlo y Soriano fue una de las grandes figuras en sumarse al tributo, con quien Alterio se fundió en un abrazo en la primera fila que emocionó a los presentes. “Es como ver el abrazo entre San Martín con Belgrano”, dijo Georgina Barbarossa sobre ese instante en que dos titanes, quienes se destacaron en la enorme La patagonia rebelde, se conmovían al verse en un contexto tan especial.

Soriano junto a Ricardo Darín, Eduardo Blanco y Gerardo Romano, en el homenaje a Héctor Alterio Gerardo Viercovich

En una de las postales que registró LA NACIÓN de ese momento, se lo podía ver a Soriano hablando con una imborrable sonrisa con los actores Ricardo Darín, Eduardo Blanco y Gerardo Romano, en lo que fue una jornada muy sentida en la que él también recibió el cariño y los ruidosos aplausos de sus pares.

