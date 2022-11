Will Smith habló del cachetazo a Chris Rock: “No quiero ser esa persona”

escuchar

Ocho meses después de la noche que recordará para toda su vida, el actor Will Smith dio una entrevista televisiva en la que trató de explicar por qué reacción de la forma violenta ante un chiste hiriente que Chris Rock hizo contra la esposa del actor de Hombre. “No quiero ser esa persona”, dijo Smith.

“Fue una noche horrible, como podrás imaginarte”, arrancó su respuesta Smith ante el presentador Trevor Noah en su late night y agregó: “Hay matices y complejidades en lo que pasó. Pero al final del día, simplemente me saqué. Estaba pasando por un mal momento esa noche. No es que quiera justificar mi comportamiento. Fueron muchas cosas”.

Con la excusa de presentar su nueva película “Emancipación”, Smith explicó: “Era ese niño pequeño que vio a su papá pegarle a su mamá. Todo estalló en ese momento y ese no es quién quiero ser. Amo a Chris y soy su amigo, pero esto es un error muy grande. Lo entiendo como una persona negra. Otros como yo se preguntan ‘¿Qué estaba haciendo? ¿Qué demonios pasó?’ Algunos incluso piensan que debería haber ido a prisión”.

Además, Smith recordó: “Mi sobrino tiene nueve y es un chico muy dulce. Estábamos en mi casa y quería quedarse a verme en los premios. Estaba sosteniendo mi Oscar y solo me preguntó: ‘¿Tio Will, por qué le pegaste a ese hombre?’ Y yo estaba como: ‘Mierda. ¿Vas a hacerme la de Oprah?’”.

Apple TV+, la plataforma televisiva de la compañía tecnológica, estrenará el próximo 9 de diciembre Emancipación , la primera película que Will Smith protagoniza después de la polémica.

Emancipación narra la historia de un esclavo que escapó de las plantaciones de Luisiana en plena Guerra de Independencia de EE.UU. para integrar las filas del Ejército en los estados de la Unión, al norte. Junto a Smith, el reparto también incluye a Ben Foster, Steven Ogg y Charmaine Bingwa.

Los dichos de Rock a 5 meses del cachetazo

Cinco meses después de que Smith lo abofeteara en los Oscar por burlarse de la alopecia de su mujer, Jada Pinkett, Rock reveló una propuesta que le hicieron desde la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, encargada de la organización de la ceremonia, y la respuesta que les dio.

En el marco de un show que brindó en Arizona a principio de septiembre, el humorista contó que le ofrecieron formalmente ser el conductor de los Oscar 2023. Pero, a la luz de lo sucedido, no dudó en rechazar la propuesta porque consideró que aceptar ese trabajo sería como volver “a la escena del crimen”. Curiosamente, esa expresión parece referirse a los Oscar y no tanto al lugar en el que se desarrolla cada año su gala, porque el Dolby Theater será el escenario de cinco shows de stand up que Rock brindará durante noviembre en el marco de su gira Ego Death. Como es sabido, luego del episodio con Smith, la demanda por los shows del comediante se disparó y el valor de sus entradas, en ocasiones, llegó a superar los 1300 dólares.

Desde hacía tiempo circulaba un rumor que apuntaba a que los productores del Oscar iban a ofrecerle a Rock conducir la próxima edición. Para muchos, esa oferta es una forma de intentar resarcir esa brutal situación a la que se vio sometido el humorista y la tímida reacción que tuvo en un primer momento la Academia.

LA NACION