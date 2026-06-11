Shakira hizo una confesión a horas de cantar en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

Si hablamos de Mundial, hablamos de Shakira. La cantante colombiana tiene una larga historia vinculada a la mayor competencia futbolística internacional y, esta vez, no será la excepción. Así como en 2010 su tema “Waka Waka” se transformó en el himno oficial de la Copa Mundial de Sudáfrica, este 2026 su tema “Dai Dai”, junto al nigeriano Burna Boy, ha sido elegido por la FIFA para musicalizar este nuevo campeonato que está a punto de comenzar. Y mientras se prepara para cantarlo en la ceremonia inaugural de México, que se llevará a cabo hoy en el Estadio Azteca, la artista reflexionó sobre el impacto que tuvo la canción de 2010 no sólo en su carrera sino también en su vida personal.

A pesar de haber cosechado una gran cantidad de hits a lo largo de toda su trayectoria musical, “Waka Waka” ha sido uno de los temas más significativos de su carrera: su letra y su coreografía aún resuenan en la cabeza de todos. Sin embargo, para Shakira este éxito tiene una connotación especial, a nivel humano: “Por el milagro de haber concebido esos dos niños, que son lo más importante de mi vida”, dijo en diálogo con Caracol TV en referencia a sus dos hijos, Milán (13) y Sasha (11).

Es que fue precisamente en la grabación del videoclip de esta canción que Shakira conoció a Gerard Piqué y donde comenzó su historia de amor, una que duró 12 años y que, si bien no terminó de la mejor manera, le dejó lo más sagrado de su vida. “Si no hubiera sido por ‘Waka Waka’ no hubiera conocido al padre de mis hijos. Quizá no tendría estos dos hijos tan lindos que me ha dado la vida, que son lo mejor que me ha pasado. Son mis ‘wakabebés’. Vinieron al mundo a través de esa canción, que fue una canción mágica en mi vida“, aseguró la artista oriunda de Barranquilla.

“Esa canción me llevó al Mundial, el Mundial tuvo un impacto importante en mi vida y ellos nacieron; es lo mejor que me ha pasado”, repitió en otra entrevista con People.

La cantante junto a sus hijos Milán y Sasha G3/The Grosby Group

“Luego, en 2014, estaba embarazada de Sasha y todos mis fans me vieron actuar y dijeron: ‘Shakira está embarazada’. Y yo tenía como un mes de embarazo, dos meses como máximo, pero me conocen muy bien”, agregó la intérprete de “Loba” dejando en claro la gran conexión que la une con su público.

El mensaje de Shakira

Shakira cuando anunció el estreno de la canción oficial del Mundial 2026 (Fuente: Instagram/@shakira)

A horas de que comience una nueva Copa del Mundo, la colombiana volverá a ponerle voz a esta competencia futbolística con “Dai Dai”, un tema que interpreta junto al artista de Afrobeats Burna Boy y que significa “¡Vamos!, ¡Vamos!” en italiano. “Es un mensaje para todos los niños a quienes les han dicho que su sueño es demasiado grande. Y para recordarnos que todo campeón comenzó siendo un niño que tal vez pasó por dificultades y luchas, pero hubo alguien que creyó en él, y por eso no se rindió”, dijo refiriéndose a la inspiradora canción.

“Creo que ‘Dai Dai’ va a traer muchas cosas buenas y positivas para muchos otros niños en el mundo. Ojalá que podamos llegar a la meta y recoger todos esos fondos que queremos. Cada vez que la canción suene en la radio o en las plataformas, cada vez que se visualice el video, todos vamos a estar haciendo un esfuerzo común de crear oportunidades para la educación en el mundo (…) Es lo que toca porque lo más importantes son nuestros niños”, contó su compositora remarcando que el cien por cien de sus regalías se destinarán al Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA, que proporciona a niños de todo el mundo acceso a la educación y al fútbol.

Shakira, en pleno ensayo, para actuar en la fiesta inaugural del Mundial 2026 en México

Respecto a sus expectativas para esta nueva competencia, reflexionó: “Cada Mundial es realmente mágico y creo que este tratará de unir a la gente en este momento tan delicado, tanto a nivel social como político”, concluyó.

La promesa de Piqué

“Voy a ganar este mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica”. Esta fue la promesa que le hizo Gerard Piqué a Shakira en 2010 después de terminar de grabar el video de “Waka, Waka”, la canción representativa del Mundial de Sudáfrica. No sería la última vez que tuvieran contacto, el jugador del Barcelona conseguiría el teléfono de la colombiana y antes de viajar a Sudáfrica le escribiría para preguntarle cómo estaba el clima. Una excusa para abrir el diálogo: “Ella me respondió con una parrafada larguísima, dándome muchos detalles de todo. Me di cuenta de que no era normal, por lo que empezamos a hablar y le dije que teníamos que llegar a la final para volver a vernos”, contó el propio Piqué años después. Durante el evento deportivo, solo les quedaba una última oportunidad de cruzarse. “Le dije que llegaríamos a la final para vernos en la ceremonia de clausura”, recordó. Y cumplió, porque la selección española ganó la copa.

Shakira y Piqué se conocieron en la grabación del videoclip de "Waka Waka" en 2010 y se enamoraron

Dicen que él se obsesionó con conquistarla y esperó el tiempo que ella necesitó para blanquear la relación: Shakira venía de un vínculo de 11 años con Antonio De la Rúa, quien también oficiaba como su manager por ese entonces. Sin embargo, en 2011 la foto de su primer beso llegó a las portadas de varias revistas internacionales. “Estoy en un momento muy feliz de mi vida. No sé si el más feliz, pero disfruto de un momento muy bueno. Estoy en el mejor club del mundo, en la mejor selección... y estoy enamorado”, dijo Piqué.

Por su parte, la cantante eligió la presentación de su tema “Me enamoré” (claramente dedicado a él) para hablar de este nuevo amor. “Había conocido a Gerard en aquel entonces y me estaba preparando para mi gira. Había esa explosión en mi corazón, casi me resultaba imposible controlarme: literalmente yo abrazaba árboles de pura felicidad. Con esa foto celebro ahora nuestro amor”, confesó ante la prensa: “Cuando lo vi fue como si hubiera caído un rayo. Fue ese momento el que cambió toda mi vida”, agregó.

Fruto de ese amor, que duró 12 años, nacieron Milán y Sasha. “Soy una mujer que debe compaginar el rol de madre con el de artista, el desafío más grande. Decidí que en cuanto Sasha fuera lo suficientemente independiente, volvería al estudio de grabación. Pero no tuve en cuenta el conflicto entre mis dos almas y los temores que surgirían. Hubo un momento en que me sobrevino el miedo escénico. Estaba confusa, tuve la tentación de retirarme, de dejarlo todo. Pero intervino Gerard. Me dijo: ‘alto’ y claro que él nunca me permitiría que me retirara de la música. ‘Tú te retirarás cuando ya no tengas nada que decir. Y ahora sal fuera y a hacer lo que sabes hacer’. Tenía razón, yo solo estaba asustada. Aterrorizada”, le reveló la colombiana a la edición italiana de Vanity Fair dejando claro el pilar que el actual dueño del FC Andorra fue en los momentos claves de su vida.

Shakira dejó en pausa su carrera para dedicarse de lleno a la maternidad. Según ella, fue el propio Piqué quien la animó a volver a los escenarios @3gerardpique y @shakira/ Twitter

Shakira y Piqué nunca se casaron. “Ya me siento bastante ‘casada’ teniendo dos hijos en común, sin contar con que nuestras vidas y carreras están completamente dedicadas las unas a las otras. No creo que sea necesario un trozo de papel para hacer de todo ello un matrimonio”, decía ella dando cuenta de que no necesitaba tener una libreta para confirmar su amor por el deportista.

El escandaloso fin

A lo largo de los 12 años que duró esta relación, la pareja debió enfrentar varios rumores de crisis. Terceros en discordia, especulaciones de un romance de la cantante con Maluma, distancia por las obligaciones laborales de ambos, la rutina... Lo cierto es que la prensa de todo el mundo y sus seguidores se la pasaban registrando sus redes sociales y sacando cuentas de cuánto tiempo pasaban sin postear una foto juntos o, peor aún, medían sus reacciones y actitudes cada vez que acudían juntos a un evento público: si se abrazaban, si se besaban, si tenían caras felices, si se mostraban enojados.

Las confirmaciones llegaron a principios de junio de 2022 cuando, después de semanas de revuelo por las versiones de infidelidad (por parte de Piqué), ambos dieron a conocer su separación a través de un comunicado: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, confirmaron mientras pedían tranquilidad y respeto.

El exdefensor central del FC Barcelona junto a Clara Chía, la tercera en discordia en su separación con Shakira Zuma Press/The Grosby Group

Inmediatamente, las versiones de que el padre de sus hijos le había sido infiel con su actual novia, Clara Chia Marti, y que la intérprete de “Whenever, Wherever” estaba devastada comenzaron a circular rápidamente; algo que fue confirmado meses después por la propia protagonista en una entrevista: “Es difícil hablar de ello, especialmente porque todavía lo estoy superando, porque estoy en el ojo público y porque nuestra separación no es una separación normal”, declaró a Elle en septiembre de 2022. Sus composiciones junto a Bizarrap y Karol G terminaron por confirmarlo.

“La vida tiene que seguir”

Tras una batalla por la división de bienes y la custodia de los niños, Shakira dejó Barcelona (ciudad a la que se mudó cuando se enamoró de su ex) y se instaló en Miami, donde actualmente reside con sus hijos.

En las últimas semanas, la artista habló sobre el doloroso momento que atravesó tras la ruptura. “Siempre pensé que era más frágil o más débil de lo que la vida me demostró”, declaró recientemente la intérprete de “Choka Choka” en diálogo con la revista People. “Cuando tu mundo se derrumba, tienes que levantarte, pagar las cuentas, preparar el desayuno y llevar a tus hijos al colegio. La vida tiene que seguir”, agregó sobre cómo fue transitar esos días posteriores a la traición de su ex.

La colombiana confesó que sus hijos fueron clave para sanar luego de su ruptura con Piqué @shakira - @shakira

Tras asegurar que “la maternidad te hace fuerte”, la artista reveló que sus hijos, Milán y Sasha fueron un gran motor para no bajar los brazos. “Desde que me convertí en madre, vi la vida desde una perspectiva diferente, y mis hijos no solo son lo mejor que me ha pasado, sino que he aprendido muchísimo de ellos cada día”, advirtió. Sus familiares y amigos también fueron clave para poder sanar y continuar adelante. “La vida es una m.., pero vale la pena vivirla porque los amigos están ahí para ti”, expresó agradecida. De lo que también se mostró agradecida es de las lecciones que te da la vida; “incluso para las personas que te dejan cicatrices porque simplemente nos hacen mejores”, afirmó.

La primera vez que Shakira habló abiertamente de este desamor fue en la Bzrp Music Sessions, Vol. 53, tema que interpretó junto a Bizarrap. La canción, que detallaba la supuesta infidelidad del exfutbolista, se convirtió en un éxito que no sólo ocupó los primeros puestos radiales sino que originó el famoso Las mujeres ya no lloran world tour, una de las giras más ambiciosas en la carrera de la cantante. “Fue pura catarsis. Realmente necesitaba escribir sobre lo que estaba viviendo sin ningún tipo de censura”, dijo la compositora al respecto. Es que para ella, componer canciones es “como ir al psicólogo, solo que más barato”.

En la Bzrp Music Sessions, Vol. 53, Shakira disparó contra su ex y su novia Clara Chía Captura de video

Si bien desde su divorcio fue vinculada sentimentalmente con varios hombres (primero, con el jugador de los Miami Heat Jimmy Butler y luego, con el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton), la colombiana aclaró que no tiene planes de enamorarse por el momento. “Solo pienso en criar a mis hijos. No me veo con eso por ahora. Quizás cuando sean mayores”, lanzó.