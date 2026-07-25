La influencer Caro Trippar reveló que tiene cáncer de mama: “Ese es mi diagnóstico”

La youtuber e influencer argentina Caro Trippar sorprendió a sus seguidores al revelar que fue diagnosticada con cáncer de mama con metástasis. La creadora de contenido compartió la noticia a través de un video publicado en su canal de YouTube, donde explicó que decidió esperar dos meses antes de hacerlo público porque necesitaba tiempo para procesar la situación.

El video fue grabado el 25 de mayo en una habitación de hotel en Estados Unidos, pocas horas antes de regresar a la Argentina para comenzar el tratamiento. En la descripción de la publicación, fue directa al comunicar su diagnóstico: “Tengo cáncer de mama. HER2 negativo, hormonal positivo con metástasis. Ese es mi diagnóstico”.

A lo largo del video, la influencer, de 35 años, explicó que durante ese tiempo solo su círculo más cercano conocía la noticia. Incluso contó que muchos amigos y parte de su familia se enteraron al mismo tiempo que el resto de sus seguidores, ya que no se sentía preparada para afrontar conversaciones personales sobre su estado de salud.

“Me rehúso a tener la conversación incómoda de: ‘Hola, tengo cáncer, ¿todo bien?’. No. O sea, paso”, lanzó al explicar por qué eligió comunicarlo mediante un video, donde habló con total honestidad sobre el difícil momento que atraviesa.

Caro Trippar se convirtió en una de las creadoras de contenido más populares de la Argentina (Captura: Instagram @carotrippar)

Trippar es una de las creadoras de contenido más populares de la Argentina. Comenzó su canal de YouTube en 2013, inicialmente para registrar unas vacaciones, y con el tiempo convirtió esa actividad en su trabajo. Actualmente reúne millones de seguidores gracias a un contenido que combina recetas virales, vlogs de viajes y videos sobre distintos aspectos de su vida cotidiana.

Su estilo siempre estuvo marcado por la espontaneidad y la cercanía con su comunidad. Con esa misma sinceridad, decidió ahora compartir el diagnóstico que enfrenta y explicar el motivo por el que eligió esperar antes de hacerlo público, en un mensaje que rápidamente recibió miles de muestras de apoyo y acompañamiento por parte de sus seguidores.

Tras la publicación, recibió miles de mensajes de apoyo en las redes sociales (Captura: Instagram @carotrippar)

Tras publicar el video en YouTube, Caro Trippar volvió a expresarse a través de sus historias de Instagram. Allí contó cómo se sintió luego de hacer pública la noticia y escribió: “Estoy muy orgullosa de mí misma de que me animé a subir el video”.

La influencer agradeció el acompañamiento de su comunidad luego de compartir la noticia (Captura: Instagram @carotrippar)

Horas más tarde, compartió una foto de su hijo y aprovechó para agradecer el apoyo que recibió de sus seguidores. “Mi teléfono explotado y yo cuidando al niño que se levantó re temprano. Gracias realmente por todos los mensajitos. Son muchos, así que ténganme paciencia, pero estoy leyendo todo”, expresó.