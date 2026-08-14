Shannon Elizabeth reveló cuánto ganó en OnlyFans y aseguró que ahora está dispuesta a correr sus propios límites

Shannon Elizabeth acaba de convertir una decisión personal en un inesperado éxito económico. La actriz que alcanzó la fama mundial como Nadia en American Pie abrió su cuenta de OnlyFans en abril, poco después de iniciar discretamente los trámites de divorcio de su marido, Simon Borchert, y consiguió superar el millón de dólares en apenas nueve días. Ahora, mientras explora los límites de su nuevo proyecto, dejó abierta incluso la posibilidad de avanzar hacia contenidos más atrevidos.

“Tengo que ser un poco misteriosa”, dijo Elizabeth, de 52 años, en una entrevista con Variety. Y agregó: “Hago todo tipo de contenido, pero ni siquiera sé cuáles serán mis límites”.

Shannon Elizabeth reveló cuánto ganó con su cuenta de OnlyFans

La actriz agregó que todavía está descubriendo qué quiere hacer en la plataforma y hasta dónde está dispuesta a llegar. “Todavía estoy explorándolo y, a medida que me sienta más cómoda, iré más allá de esos límites”, señaló.

La declaración resulta especialmente llamativa porque, durante años, Elizabeth sostuvo exactamente lo contrario de la imagen sensual que Hollywood construyó alrededor de ella. Su personaje de Nadia en American Pie se convirtió en uno de los grandes símbolos sexuales de las comedias adolescentes de finales de los 90, pero la actriz aseguró en varias oportunidades que su personalidad fuera de cámara era muy diferente.

“Para mí, era un papel que me tocó interpretar, pero en mi vida real, no soy de las que les gusta estar desnuda, jamás. Incluso en casa siempre voy tapada”, había explicado en marzo durante una entrevista con Entertainment Tonight.

Elizabeth incluso contó que tenía amigas que dormían desnudas y podían andar tranquilamente sin ropa por su casa, algo que ella nunca había hecho. “Yo nunca fui así, pero como ese fue el rol por el que la gente me conoció, todo el mundo asumió que yo era esa chica”, explicó.

Shannon Elizabeth aseguró que en su vida cotidiana es mucho más puritana que el personaje que la lanzó a la fama

Ahora, sin embargo, parece dispuesta a explorar una faceta diferente, pero bajo sus propias condiciones. La actriz explicó que una de las razones por las que eligió OnlyFans fue precisamente la posibilidad de recuperar el control sobre la imagen que muestra públicamente después de décadas de trabajar en una industria en la que otros decidían buena parte de su narrativa.

“He pasado toda mi carrera trabajando en Hollywood, donde otros controlaban la narrativa y el rumbo de mi trayectoria. Este nuevo capítulo se trata de cambiar eso, de mostrar un lado más sensual que nadie ha visto y de estar más cerca de mis fans”, había explicado al anunciar su incorporación a la plataforma.

El resultado económico fue inmediato y superó ampliamente sus expectativas. “No tenía ni idea de qué esperar”, reconoció Elizabeth. Sin embargo, apenas nueve días después de abrir la cuenta, ya había superado el millón de dólares de ingresos.

Shannon Elizabeth en una escena de American Pie

“Superé el millón de dólares en nueve días. Fue realmente sorprendente, y me sentí honrada de que mis fans me apoyaran”, contó a Variety.

La actriz también destacó que su experiencia no se limita a la publicación de contenido. Según explicó, una de las cosas que más disfruta es el contacto directo con quienes la siguen. “Estoy charlando con gente todo el tiempo y me lo estoy pasando muy bien”, aseguró.

Elizabeth también reivindicó una idea de OnlyFans que se aleja de su asociación más habitual con el contenido para adultos. Según señaló, otras figuras del espectáculo comenzaron a sumarse a la plataforma y, desde su perspectiva, eso contribuye a ampliar el tipo de contenido que puede encontrarse allí.

Un grupo de actores, entre ellos Donna Mills, de 85 años, y Tricia Helfer, conocida por Battlestar Galactica, también crearon sus propias cuentas en la plataforma. “Estamos empezando a devolverle su esencia original. No tiene por qué ser solo para entretenimiento para adultos. Puede ser lo que tú quieras que sea”, sostuvo Elizabeth.

Shannon Elizabeth en 2007 Paul Harding - Action Images

Para la actriz, la decisión de incorporarse a la plataforma tampoco puede separarse del momento personal que está atravesando. Elizabeth se encuentra en proceso de divorcio de Simon Borchert, con quien se había casado en 2021, y explicó que comenzó a pensar en su futuro profesional mientras intentaba reorganizar su vida.

“Estaba en pleno proceso de divorcio aquí en Sudáfrica y estuve charlando con mi representante, Joe, sobre qué hacer a continuación y cómo retomar mi vida”, contó.

La independencia económica que consiguió a través de OnlyFans le permite ahora pensar en su carrera de otra manera. Después de haber trabajado durante años en Hollywood y de haber construido una imagen que quedó inevitablemente asociada a American Pie, Elizabeth asegura que ya no necesita aceptar proyectos simplemente para garantizarse un ingreso.

“El hecho de poder volver a un punto en el que no tengo dificultades y puedo elegir proyectos porque me gustan y no porque necesite el dinero, sin duda me da más libertad para hacerlo”, explicó.

En mayo, la actriz ya había contado que tenía un destino concreto para parte de las ganancias: comprar una casa. El dinero obtenido en OnlyFans, por lo tanto, no representa solamente un ingreso extraordinario sino también una herramienta para construir una nueva etapa de independencia.

Elizabeth conoció el éxito siendo muy joven. Su papel como Nadia en American Pie, estrenada en 1999, la convirtió rápidamente en una de las caras más reconocibles de una generación de comedias. Después participó en películas como Scary Movie, 13 fantasmas y Realmente amor, consolidando una carrera que, aunque nunca volvió a alcanzar el fenómeno de American Pie, le permitió mantenerse vinculada al espectáculo.

Shannon Elizabeth vivió el último tiempo en Sudáfrica

Con el tiempo, sin embargo, sus intereses comenzaron a desplazarse hacia otras actividades. Elizabeth se convirtió en una activa defensora de los animales y en 2001 creó su propia organización, Animal Avengers. Hace aproximadamente ocho años se instaló en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, desde donde continúa trabajando en proyectos vinculados con la protección de distintas especies.

Su compromiso nació a partir de una experiencia que describió como profundamente traumática. En una oportunidad vio en Instagram las imágenes de un elefante que había sido víctima de la caza furtiva y quedó tan afectada que durante días no pudo dejar de pensar en lo ocurrido.

“No pude dejar de llorar durante días. No podía quitármelo de la cabeza”, recordó. A partir de entonces comenzó a investigar el problema de la caza furtiva y amplió progresivamente su trabajo de protección animal. También encontró una forma particular de combinar esa tarea con otra de sus grandes pasiones: el póker.

Durante los años de mayor popularidad de su carrera, Elizabeth pasó mucho tiempo en Las Vegas y llegó a convertirse en una figura conocida dentro del circuito de póker. “Las Vegas se convirtió en mi segunda casa”, contó años atrás. En 2013 decidió alejarse de las apuestas porque sentía que el juego ya no la llenaba de la misma manera, aunque posteriormente volvió a participar en eventos cuando podía utilizar el póker para recaudar fondos destinados a su fundación.

Shannon Elizabeth es también una férrea defensora de los derechos de los animales

A fines de 2024, por ejemplo, organizó un evento junto a Charity Series of Poker con el objetivo de recaudar dinero para Animal Avengers.

“El póker fue una parte importante de mi vida y ahora puedo usarlo para ayudar a los animales que tanto necesitan protección”, explicó entonces.