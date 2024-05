Siguen los cambios en las tardes de eltrece: se va Federico Bal y Mario Massaccesi se agranda

Escuchar

Desde hace ya algunos años, las tardes de eltrece no logran cautivar televidentes y ya llevan varios cambios en su haber, pero ahora parecen ir de a poco encontrándole la vuelta gracias al regreso de Cuestión de peso. Subidos al rating que les deja día a día desde su estreno el ciclo conducido por Mario Massaccesi, el canal apuesta a seguir moviendo sus fichas para mejorar su performance vespertina, razón por la cual decidieron despedir definitivamente al programa 1D2, que había debutado en marzo con Roberto Moldavsky y que este mes le había pasado la posta a Federico Bal.

Los números de Moldavsky no convencieron demasiado desde su estreno y tampoco mejoraron con la llegada de Bal, así que nadie está desesperado por salvar un programa que no entusiasma. Las autoridades de eltrece decidieron que estas sean las últimas semanas del programa de entretenimiento y Bal no tienen ningún problema con esta medida, ya que él está muy entusiasmado con el ciclo de viajes que lleva adelante, Resto del mundo, y se le hacía difícil compaginar los horarios por mucho tiempo más.

Según pudo saber LA NACIÓN, sin fecha concreta (ya que tienen algunos programas grabados), el ciclo que conduce el hijo de Carmen Barbieri será levantado en el próximo mes de junio. ¿Qué pasará entonces con la grilla del canal? En principio, van a ampliar la franja horaria que ocupan ahora Cuestión de peso y Poco correctos y para más adelante están pensando en el regreso de otro ciclo de entretenimientos: 100 argentinos dicen, una producción que le dio muchas alegrías al canal y que convirtió a Darío Barassi en el conductor que es hoy.

Las autoridades del canal están evaluando con la productora BoxFish este regreso, pero por ahora todo es muy incipiente, ya que tienen que buscarle conductor y ultimar los detalles de cuándo y cómo sería esta vuelta. El nombre de Federico Bal tampoco está descartado en este proyecto, ya que Barassi no lo puede hacer porque está al frente del exitoso Ahora caigo, que le entrega buen rating a la señal de Constitución.

Entonces, en junio, cuando el programa 1D2 ya no esté en pantalla, los horarios de la grilla del canal quedarían de la siguiente manera: a las 14.45, Cuestión de peso; a las 16.30, Poco correctos; y a las 18.15, Ahora caigo.

Massaccesi, con buen pie

En su primera semana al aire, el reality que conduce Mario Massaccesi promedió 5,1 puntos y ayer hizo 5,2 puntos frente a los 7,1 de Cortá por Lozano, líder en esa franja. La vuelta de este clásico con excelentes números (los ciclos que estaban antes hacían la mitad de rating) lleva a pensar que el público que está del otro lado conecta con un viejo conocido. Por otro lado, la incorporación del histórico periodista de los noticieros del canal, le imprime un tono más amable y cálido al programa. Su experiencia como coach ontológico profesional le permite brindar una mirada mucho más empática con los participantes y por ende, llegar al televidente. En esta temporada hay menos balanza y más corazón.

Si bien en materia de rating, Telefe está primero y segundo está eltrece en el ranking de los canales más vistos, la señal comandada por Adrián Suar no se podía permitir seguir teniendo una tarde con números tan bajos porque corría el riesgo de que América o elnueve le compitieran de igual a igual. Ahora, gracias a los buenos resultados de Cuestión de peso y de seguir, moviendo las fichas para mejorar los números, la señal de Constitución puede estar un poco más tranquila.

Con la colaboración de Pablo Montagna.

LA NACION