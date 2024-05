Mario Massaccesi se sinceró sobre su vida sentimental

Escuchar

Mientras disfruta de un nuevo reto profesional como conductor del programa Cuestión de Peso, Mario Massaccesi abrió su corazón y compartió aspectos íntimos sobre su vida privada. El periodista reflexionó sobre la soltería después de los 40 y ofreció detalles sobre su presente sentimental.

En una conversación radial con Sebastián Wainraich y Julieta Pink en Urbana Play, el comunicador contó que en estos momentos no está en pareja e ironizó: “La soltería parece que fuera un estado extraterrestre, que da pena. Yo digo que voy a crear la asociación argentina de solterones y solteronas, no de solteros y solteras, porque a partir de los 40 ya dejás de ser soltero y parece que no tenés posibilidad de nada, parece que sos soltero porque te quedaste soltero y no porque elegís ser soltero”.

Massaccesi insistió en que la sociedad muchas veces impone una visión estereotipada de la soltería, especialmente para aquellos que superan cierta edad, pero apuntó, sin embargo, que él disfruta de ese estado. “A mí me gusta alguien, hago la cosa chancha y todo, pero no tengo proyecto de pareja”, destacó.

En una reciente entrevista con LA NACIÓN, el también autor de libros reveló que nunca llegó a enamorarse como “para sostener una relación en el tiempo o hacer una proyección en pareja”. En ese sentido, señaló que no se ve “con una familia, hijos, una casa con techo a dos aguas y yendo al supermercado los domingos”.

“Estar solo sigue siendo una elección y me siento muy bien . Estoy feliz solo. Mi etapa de mayor bienestar personal me llegó de adulto porque pude empezar a hablar de todo lo que me pasaba después de los 33 años. Me llevó mucho tiempo sanar y dejar de padecer lo que me había sucedido. La pasé muy mal en la niñez, en la juventud y en la madurez. De alguna manera, vivo la etapa del adolescente que no pude ser a los 18 y siento que esta es mi verdadera juventud, a mis cincuenta y pico”, afirmó.

Los secretos guardados en su familia

El conductor arrastra una delicada historia familiar. De adulto supo que su tía Perla era en realidad su hermana . Según contó, en 2009 la mujer le escribió “varios mails provocadores” instándolo a que indagara en su historia personal.

Sobre esto, Massaccesi compartió: “Yo no sabía ni de qué me estaba hablando porque nunca me imaginé esta trama. Entonces fui a visitarla a Niza, Francia, donde vive desde hace muchos años, y no me quiso recibir porque dijo que el tiempo del que yo disponía, que era un día, no era el que ella necesitaba para hablar conmigo. Con lo cual la intriga fue más grande. Nunca nos vimos porque yo tenía un tiempo acotado y seguía por otros lugares. Cuando volví a la Argentina hablé con mi hermana Mónica y le dije que me resultaba raro no haber podido verla porque por un lado me provocaba a hacer algo y cuando me tuvo cerca no me recibió. Entonces mi hermana, que sabía la historia, me la contó”.

Tras mantener una sincera charla con su hermana, el conductor se enfrentó a las consecuencias de los secretos guardados en la familia. “Fue fuerte saber que tu madre escondió esa historia, la silenció porque no pudo hacer otra cosa. Y además murió atragantada por un cáncer de garganta. Mi hermana me escribió un mail muy largo contándome toda la historia de mi madre desde que quedó embarazada hasta que la tuvo a ella y decidió dejarla. Fue muy fuerte porque mi mamá la pasó muy mal”, detalló el periodista.

Por el momento, Massaccesi y su hermana Perla no pudieron encontrarse personalmente, pero no descarta la posibilidad de poder conversar con ella cara a cara. “Quise viajar en marzo de 2020 y fue la pandemia. Después fui a Cerdeña, de vuelta tomaba el avión en Niza y le dije que podía quedarme la cantidad de días que ella necesitara. Y me respondió que se iba de vacaciones con unos amigos. En algún momento voy a volver porque es necesario que nos veamos. No todas las partes siempre se ponen de acuerdo y yo he aprendido a aceptar el ‘no’ de ella. Yo propongo y también sé que en la opción de posibilidades está que me diga que no, y lo acepto y no reniego”, señaló el conductor.

LA NACION

Temas Mario Massaccesi