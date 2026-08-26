Sydney Sweeney desafió a Tom Cruise con una arriesgada acrobacia sobre un avión en pleno vuelo

Sydney Sweeney volvió a demostrar su gusto por la adrenalina con una experiencia que no tardó en llamar la atención en redes sociales. La actriz de 28 años compartió un video en el que aparece sujeta a la parte superior de un biplano en pleno vuelo mientras la aeronave realiza distintas maniobras, entre ellas giros que llegaron a dejarla momentáneamente boca abajo.

La protagonista de Euphoria publicó las imágenes en su cuenta de Instagram y eligió una frase breve para acompañarlas: “Cuidado, Tom Cruise”. La referencia no fue casual. La experiencia despertó inmediatamente comparaciones con una de las escenas de acción que Cruise realizó para Misión imposible: la sentencia final, estrenada en 2025.

La aventura de Sydney Sweeney

En el registro, Sweeney aparece sobre la estructura superior del avión, con unos anteojos protectores, chaleco y un sistema de seguridad que la mantiene sujeta a la aeronave. Desde allí filmó parte del recorrido mientras el biplano ascendía, giraba y realizaba distintas acrobacias.

Uno de los momentos más impactantes llega cuando la aeronave comienza a rotar y la actriz queda invertida en el aire. A pesar de la posición y la velocidad, permanece asegurada al avión y continúa registrando la experiencia.

La actividad estuvo vinculada a The Wing Walk Company, una organización británica especializada en este tipo de experiencias aéreas. La práctica, conocida como wing walking, consiste en volar sujeto a la parte exterior de una aeronave especialmente preparada para este tipo de maniobras.

La comparación con Tom Cruise

El mensaje elegido por Sweeney remitía directamente a uno de los grandes referentes de Hollywood en materia de escenas de riesgo. En Misión imposible: la sentencia final, Cruise protagonizó personalmente una compleja secuencia en la que su personaje, Ethan Hunt, se desplaza por el exterior de un biplano en pleno vuelo.

La alusión a Cruise tampoco pasó inadvertida para otra de sus películas más emblemáticas. La cuenta oficial de Top Gun apareció entre los comentarios del posteo de Sweeney con la frase “Feel the need for speed” (“Siente la necesidad de la velocidad”), acompañada por emojis de fuego, aplausos y un avión.

También reaccionaron varias figuras conocidas. La actriz Leslie Mann expresó directamente su preocupación y escribió: “¡Tené cuidado!”, mientras que Paris Hilton respondió con emojis de admiración y celebración.

Entre los seguidores, las reacciones fueron variadas. Muchos destacaron la valentía de Sweeney y celebraron que se animara a una experiencia semejante; otros hicieron foco en lo arriesgado de la maniobra y manifestaron preocupación por su seguridad durante el vuelo.

En busca de aventuras

Sweeney compartió la experiencia junto a su pareja, Scooter Braun, quien definió la particular salida como una “noche de cita”. En sus redes sociales, ambos suelen mostrar distintas experiencias cargadas de adrenalina

La experiencia también tuvo su lugar en las redes de Scooter Braun, novio de la actriz. El productor musical publicó un carrusel con imágenes y videos de la jornada aérea y lo acompañó con el título: “Noche de cita”.

En una de las imágenes se lo ve a Braun sobre uno de los biplanos mientras que otro de los registros muestra dos aeronaves desplazándose en simultáneo por el aire. De esta manera, la salida de la pareja estuvo atravesada por una experiencia poco convencional y cargada de adrenalina.

No es la primera vez que Sweeney comparte este tipo de actividades con Braun. En los últimos meses, la actriz mostró distintos momentos de viajes en los que hubo saltos de bungee, vuelos en helicóptero, recorridos en veloces lanchas y otras propuestas alejadas de una típica jornada de descanso.