Tato Young habló sobre su recuperación, tras el aneurisma que sufrió hace dos meses: “Este cabrón la seguirá peleando”

El periodista Gerardo “Tato” Young recibió el alta definitiva el pasado jueves, dos meses después de sufrir un aneurisma y ser operado de urgencia en el Sanatorio La Trinidad de Palermo. Ya en su hogar, donde seguirá con su rehabilitación, armó un breve hilo en la red social X donde agradeció el apoyo recibido.

“Ahora sí, tiempo de agradecer. Llevo una semana en mi casa, después de dos meses de internación, y la lista, ya verán, es larga. Un montón de gente se reunió para salvar una vida y ganarle a un aneurisma que parecía letal. Y la deuda es para siempre...”, comienza la publicación del periodista. Tras esas palabras, Young da los primeros agradecimientos: “Arranco por el sanatorio de la Trinidad de Palermo y su directora, Silvina Serra, siempre amable y simpática. A cargo de todo estuvo el genio de Pablo Comignani y su equipo, con Felipe Carbajal, Rubén Mesa, Nicolas Nihani, Luis Leme y Rodolfo Recalde”.

“Sumo a Eduardo Baba y a Federico Minginetti y seguro que me olvido de otros, a los que ruego mis disculpas. Todos ellos trabajaron a full en la terapia intensiva, dentro de mi cerebro y afuera . Cracks todos. Me están dejando entero y lo que salga mal será mi culpa. Jaja”, acota el conductor radial en la publicación.

Luego, dedica un párrafo especial al “querido Ignacio Previgliano”, que califica de “neurólogo sabelotodo” y sobre quien destaca: “Lo adopté como mi genio personal. ‘Previ’ controló todo y todavía lo hace”. En los últimos párrafos, Young se centra en familia, amigos y sus compañeros de Radio Mitre.

“ Y obviamente, a mi familia y amigos. Ellos fueron y son todavía la razón de todo. Lorena Maciel y nuestros hijitos Miranda, Camilo y Manuel; mi vieja Laura Burundarena; mis hermanos Jime, Pali, Santi y Fran, además de mis primos y mis amigos maravillosos ”, agrega a continuación.

Y concluye: “Por último, a los compañeros de Radio Mitre y al amor de un montón de gente que sin saberlo estuvo muy presente, empezando por los oyentes y lectores de este cabrón que ahora la seguirá peleando desde afuera . Gracias totales”.

La salud de Tato Young: desde su internación al alta médica

Young estaba internado desde el 19 de septiembre en el Sanatorio La Trinidad de Palermo, adonde fue trasladado de urgencia luego de descompensarse en su casa. El periodista debió ser intervenido de urgencia. Luego, los especialistas consideraron que ese procedimiento fue exitoso.

Días después de la operación, la periodista Lorena Maciel, expareja de Young y madre de sus hijos Miranda (23), Camilo (19) y Manuel (18), contó que los problemas de salud de Young había empezado a su regreso de Bariloche, adonde había acompañado a su hijo menor al viaje de egresados. Volvió con gripe, un resfrío muy fuerte y sin voz, y no lograba reponerse. Y todavía no se había recuperado del todo de ese cuadro cuando tuvo el accidente cerebrovascular .

El cuadro era muy delicado y tanto los médicos como la familia y los amigos fueron muy cautos con la información. Según los primeros partes médicos, la operación fue un éxito y el periodista evolucionó tan bien que a los pocos días lo pasaron a una habitación común para iniciar la rehabilitación muscular.

Además, los médicos aclararon que, pese a que en un primer momento se habló de un accidente cerebrovascular (ACV), en realidad, se trató de “un cuadro de hemorragia subaracnoidea, secundario a ruptura de aneurisma cerebral”. “Si bien se trata de una patología grave, su evolución clínica es favorable. En el día de la fecha, se encuentra desvinculado de la ventilación mecánica y sin déficit neurológico”, decían a la semana de internación.

"Llevo casi dos meses tomado por una realidad paralela, que me tragó por un tiempo. Los fármacos lo explican, sólo en parte. Otro tanto aquello que todavía no alcanzamos a entender", escribió en X el 15 de noviembre, días antes de recibir el alta médica Rodrigo Néspolo - LA NACION

En ese momento, Maciel también dio detalles de la salud del padre de sus hijos en su programa de TN: “Estamos a la expectativa, fue un tsunami lo que nos pasó. Tenemos 15 días por delante. Tato está evolucionando bien y en observación”, contó en ese momento y agradeció a los médicos y especialistas del sanatorio.

“Hola. Llevo casi dos meses tomado por una realidad paralela, que me tragó por un tiempo. Los fármacos lo explican, sólo en parte. Otro tanto aquello que todavía no alcanzamos a entender. Quiero contarles algunas cosas. La primera es que la medicina me trajo de vuelta...”, escribió el periodista el 15 de noviembre, desde su cuenta de X. “Pero no sólo los médicos, de los que ya hablaré. También la salud que construí durante mi vida. Y mis hijos, y mi mamá y mis hermanos, y mis familiares y mis amigos. Y la suerte. Y el sistema de salud. Y el deseo de muchos y la voluntad de tantos, también la mía”, agregó en esa ocasión.

“En los próximos días iré contando algunas cosas. Y agradeciendo. Sólo les adelanto que la experiencia fue brutal. Toqué la muerte de cerca . Y abracé a la vida en sus formas más diversas, con entregas de amor incomparables. Gracias a todos por este viaje, que recién arranca”, sumó Young.

Recién el 21 de noviembre, Young recibió el alta. Así lo confirmó esa misma jornada Eleonora Cole, su compañera en el programa Volviendo a casa, en diálogo con LA NACIÓN: “Tato volvió a su casa hoy, lo que no significa que tiene el alta definitiva, sino que debe seguir un tratamiento ambulatorio. Pero es una re buena noticia porque él está muy bien, recuperando algunas últimas cositas, pero muy bien y contento”. Y remarcó: “Lo importante es que ya está de vuelta en su casa”.

