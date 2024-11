El periodista Tato Young habló de su estado de salud luego de ser operado de urgencia por un aneurisma: “Toqué la muerte de cerca”

A casi dos meses de sufrir un aneurisma que derivó en una operación de urgencia, el periodista Gerardo “Tato” Young reapareció en las redes sociales para contarle a sus seguidores cuál es su estado de salud actual. Si bien cuatro días después de la internación, ocurrida el 18 de septiembre, el parte médico del Sanatorio de la Trinidad habló de una evolución “favorable”, no hubo más novedades públicas hasta este viernes a la madrugada, cuando el también escritor eligió su cuenta de X para hablar de lo que le pasó.

“Hola. Llevo casi dos meses tomado por una realidad paralela, que me tragó por un tiempo. Los fármacos lo explican, sólo en parte. Otro tanto aquello que todavía no alcanzamos a entender. Quiero contarles algunas cosas. La primera es que la medicina me trajo de vuelta...”, escribió en una primera publicación, aunque aclaró luego que no se trató sólo de la intervención del personal médico que lo acompañó.

— Tato Young (@eltatoyoung) November 15, 2024

“Pero no sólo los médicos, de los que ya hablaré. También la salud que construí durante mi vida. Y mis hijos, y mi mamá y mis hermanos y mis familiares y mis amigos. Y la suerte. Y el sistema de salud. Y el deseo de muchos y la voluntad de tantos, también la mía”, agregó.

Pese a que en un primer momento se habló de un accidente cerebrovascular (ACV), desde la institución médica en la que fue asistido precisaron que, en realidad, se trató de “un cuadro de hemorragia subaracnoidea, secundario a ruptura de aneurisma cerebral”.

“Si bien se trata de una patología grave, su evolución clínica es favorable. En el día de la fecha, se encuentra desvinculado de la ventilación mecánica y sin déficits neurológico”, detallaba el comunicado difundido el 23 de septiembre respecto al episodio que el conductor de radio sufrió tras el regreso del viaje de egresados en el que acompañó a su hijo.

“En los próximos días iré contando algunas cosas. Y agradeciendo. Sólo les adelanto que la experiencia fue brutal. Toqué la muerte de cerca. Y abracé a la vida en sus formas más diversas, con entregas de amor incomparables. Gracias a todos por este viaje, que recién arranca”, expresó hoy en su cuenta de X.

Young es periodista y escritor, especializado en investigaciones políticas y judiciales. Tiene seis libros publicados y desde 2010 trabaja en radio Mitre. Es columnista de Encendidos en la tarde el programa de Sánchez de 13 a 16 y conduce junto a Eleonora Cole Volviendo a Casa de 19 a 21. Nació en Buenos Aires en 1972 y desarrolló gran parte de su carrera en medios gráficos, donde escribió sobre corrupción, espionaje y política, para luego mudarse a la radio y la televisión. En 2006 escribió su primer libro, SIDE, la Argentina secreta, donde contó la historia del servicio secreto presidencial.

