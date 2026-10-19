Teresa Costantini reveló el doloroso pedido que le habría hecho su exmarido Eduardo Costantini: “Quiero que saques a tus padres del cementerio”

La disputa entre Teresa Costantini y su exmarido, el empresario Eduardo Costantini, sumó un nuevo capítulo. Después de que se hiciera público el conflicto judicial por el uso del apellido que la directora de cine lleva desde hace décadas, ahora ella reveló que el fundador del MALBA le habría pedido que retirase los restos de sus padres del cementerio Jardín de Paz, donde descansan desde hace años. A través de un extenso y emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram, contó cómo recibió el pedido y expresó el dolor que provocó en su familia.

Bajo el título “El jardín no tiene paz”, la actriz, guionista y directora comenzó su publicación recordando a sus padres, Susana López Naguil y Carlos Correa Ávila, y el vínculo que mantuvieron con su exmarido. “Los sigo imaginando así, en la infinita conversación que mantuvieron en vida. Fuimos testigos de su amor; nosotros, sus hijos, nietos y bisnietos”, escribió.

Teresa recordó que su padre murió el 6 de enero de 1994, a los 77 años, y que fue él quien ayudó a Eduardo en sus primeros pasos. “Fue él quien le consiguió el primer trabajo a Eduardo cuando nos casamos y nos dio parte del dinero junto a su hermana y mi abuela para comprar nuestro primer departamento. Nadie se hace solo”, señaló en el texto.

También se refirió a la muerte de su madre, el 1 de agosto de 2006, a los 81 años, y recordó que el empresario estuvo presente durante sus últimos meses de vida y la acompañó al cementerio para despedirla. “La quería mucho”, aseguró.

Según explicó, sus padres descansan juntos en Jardín de Paz, el mismo cementerio donde también están sepultados quienes fueron sus suegros, María Carolina Malbrán y Vicente C. Costantini. Para la cineasta, ese lugar representa la historia compartida de varias generaciones de una misma familia. “Están ahí todos juntos porque somos familia, una tribu que se multiplica, y eso, su origen, no se borra ni se olvida. Se honra”, expresó antes de revelar el motivo de su descargo.

“Nos dejó tambaleando a toda la familia”

“Desde hace meses el Jardín no tiene Paz. Eduardo, a través de un tercero me hizo llegar un pedido: QUIERO QUE SAQUES A TUS PADRES DE JARDÍN DE PAZ. Así nomás”, escribió.

La directora aseguró que la solicitud tuvo un fuerte impacto en sus seres queridos: “El pedido nos dejó tambaleando a toda la familia”. Además, contó que la persona que actuó como intermediaria le habría pedido una explicación al empresario. Según su relato, ante la pregunta sobre los motivos de semejante solicitud, la respuesta de Eduardo habría sido: “Falta de espacio”.

La publicación continuó con una reflexión sobre la relación que mantuvieron durante tantos años y el recuerdo que conserva de su exmarido. “El Eduardo que muchos conocimos fue un hombre bueno. Ese hombre acompañó a mamá hasta su morada final. No sé en qué momento se fue”, expresó.

Hacia el final, Teresa volvió a evocar la imagen de sus padres juntos y dejó en claro que no tiene intención de acceder al pedido. Tras citar al escritor Mario Benedetti, concluyó: “Ahí están. Ahí se van a quedar”.

La publicación recibió numerosos mensajes de apoyo, entre ellos los de varias figuras del espectáculo. Una de ellas fue Inés Estévez que comentó: “Eduardo debería llamarse Correa Avila. Abrazo Teresa”, en alusión al apellido de soltera de la directora, heredado de su padre. Por su parte, Sabrina Garciarena le expresó su cariño: “Siempre con vos. Te amamos”, mensaje al que la directora respondió con varios corazones.

“Es una mentira absoluta”

Consultado por LA NACION, Eduardo Costantini desmitió de manera contundente a su ex esposa: “Es una mentira absoluta”, dijo. Y, acto seguido, relató su versión de los hechos:

Eduardo Costantini mantiene una disputa judicial con su exesposa, Teresa, por el uso del apellido que la cineasta conserva desde su matrimonio y con el que construyó su trayectoria profesional Soledad Aznarez

“Yo tengo, desde hace mucho tiempo, tres parcelas en un cementerio muy conocido. Las tres están ocupadas, colmadas en su capacidad, por familiares. Entre otros, están los padres de Teresa y una de sus abuelas, que ya no son familiares míos. Yo no entro: si mañana me muero, no tengo lugar. Como la mayoría de los familiares están reducidos a cenizas, le pregunté a algunos de mis hijos si estaban dispuestos a hacer el traslado de las cenizas de sus abuelos y de su bisabuela a otro lugar dentro del cementerio. No es algo extraño, es algo que se hace comunmente en los cementerios. Como mis hijos no estuvieron de acuerdo, jamás se avanzó con esta idea”, sostuvo.

La disputa por el apellido

El conflicto entre Teresa y Eduardo Costantini tomó estado público en junio de este año, cuando la cineasta contó, también a través de sus redes sociales. que su exmarido había iniciado acciones legales para que dejara de utilizar el apellido con el que construyó su carrera artística. También reveló que el empresario había presentado una solicitud ante un tribunal eclesiástico para obtener la nulidad del matrimonio religioso que compartieron durante 28 años.

Teresa, de 77 años, se casó con Eduardo cuando tenía 17. Juntos tuvieron cinco hijos: María Teresa, Mariana, Soledad, Eduardo y Tomás. Aunque se divorciaron en la década de 1990, ella continuó utilizando el apellido Costantini, con el que firmó sus películas, obras teatrales y guiones.

Cuando la controversia salió a la luz, la directora expresó su desconcierto por el reclamo. “Tengo 76 años, cuarenta de carrera artística y un apellido con el que firmé cada película, cada obra, cada guion. Hoy enfrento una demanda para que deje de usarlo”, escribió entonces.

En agosto, durante una entrevista con LA NACION, Teresa volvió a referirse al tema y explicó por qué nunca consideró recuperar profesionalmente su apellido de soltera. “En mi vida personal lo uso todo el tiempo y mis amigas me llaman por mi apellido, pero profesionalmente nunca lo pensé porque ya tenía una trayectoria enorme. No lo considero más que una marca”, aseguró. También recordó que se trata del apellido de sus hijos y de una costumbre habitual en la época en que se casó.

Ante la pregunta de si estaba dispuesta a dejar de utilizarlo, fue contundente: “No va a suceder. Es todo lo que tengo para decir”.

Por su parte, Elina Costantini, actual esposa del empresario, también se manifestó públicamente sobre la disputa por el apellido. La modelo respaldó la postura de su marido, aseguró que lo acompañaría en sus decisiones y sostuvo que, al tratarse de un asunto judicial, correspondía que la Justicia lo resolviera.