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LA NACION

El cumpleaños de Teresa Costantini: entramos a la fiesta celebrada en su casa junto a sus hijos, sus ex cuñados y los invitados famosos

Entre reencuentros, sorpresas, buenos deseos y mucho afecto, la actriz y cineasta vivió una noche inolvidable

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Rodeada por sus grandes amores, Teresa Costantini celebró sus 77 junto a sus hijos Tomás, Marité, Mariana, Edo y Soledad
Rodeada por sus grandes amores, Teresa Costantini celebró sus 77 junto a sus hijos Tomás, Marité, Mariana, Edo y Soledad

Teresa Costantini celebró sus 77 años con un fiestón en su casa de zona norte, donde recibió el cariño de hijos, nietos y amigos que quisieron acompañarla en una fecha tan especial. La reunión, que tuvo lugar el 8 de octubre, se extendió hasta pasada la medianoche, cuando los brindis marcaron la llegada de un nuevo año para la actriz, directora y productora.

Con un elegante vestido estampado en tonos azules y bordó, la actriz y directora recibió a sus invitados y ofició de anfitriona de una velada memorable
Con un elegante vestido estampado en tonos azules y bordó, la actriz y directora recibió a sus invitados y ofició de anfitriona de una velada memorable

Acompañada por su pareja, el coach y psicoterapeuta Enrique Kistenmacher, Teresa disfrutó de un momento muy feliz al tener cerca a sus cinco hijos: Marité, Soledad, Eduardo, que viajó especialmente desde Nueva York, y Tomás y Mariana, quienes la sorprendieron al llegar desde Miami. Y sus nietos, con quienes comparte un vínculo entrañable, también tuvieron un lugar protagónico en la fiesta.

De izquierda a derecha, sentados: Candelaria Muniz Barreto, Teresa, Valentino y Marité Costantini, Santino, Soledad y Francisca Costantini. Parados: Emilio y Delfina Muniz Barreto, Tomás Costantini, Benjamín y Pancho Galeazzi, Joaquín Muñiz Barreto, Edo Costantini, Dante y Gero Galeazzi, Mateo Estévez, Mariana Costantini y Facu Estévez
De izquierda a derecha, sentados: Candelaria Muniz Barreto, Teresa, Valentino y Marité Costantini, Santino, Soledad y Francisca Costantini. Parados: Emilio y Delfina Muniz Barreto, Tomás Costantini, Benjamín y Pancho Galeazzi, Joaquín Muñiz Barreto, Edo Costantini, Dante y Gero Galeazzi, Mateo Estévez, Mariana Costantini y Facu Estévez
Teresa junto a su pareja, el coach y psicoterapeuta Enrique Kistenmacher
Teresa junto a su pareja, el coach y psicoterapeuta Enrique Kistenmacher
Delfina Muniz Barreto, hija de Soledad Costantini, y Teresa
Delfina Muniz Barreto, hija de Soledad Costantini, y Teresa

Con una ambientación pensada por Cecilia Costantini, catering de Jacinto, una torta inspirada en el mundo del cine y un original show sorpresa del astrólogo Joe Fernández, la velada reunió a familiares, ahijados y amigos de toda la vida. Entre ellos estuvieron Carola Reyna, Sandra Mihanovich, Germán Paoloski y Sabrina Garciarena, Jean Pierre Noher, Mauricio Wainrot, Verónica Elizalde y Adriana Salonia, entre otros.

Rodolfo Costantini, Verónica Zuberbühler, Enrique Kistenmacher, Teresa, Cristián Costantini y María Marta Terrera
Rodolfo Costantini, Verónica Zuberbühler, Enrique Kistenmacher, Teresa, Cristián Costantini y María Marta Terrera
Las actrices Silvana Sosto y Adriana Salonia (compañera de elenco de Teresa en Otras palabras) posan sonrientes junto a Edo Costantini
Las actrices Silvana Sosto y Adriana Salonia (compañera de elenco de Teresa en Otras palabras) posan sonrientes junto a Edo Costantini
Soledad Costantini, Teresa y Eugenio Aguirre
Soledad Costantini, Teresa y Eugenio Aguirre

La celebración encontró a Teresa en un presente pleno: recién llegada de un viaje que le abrió las puertas a un nuevo proyecto cinematográfico en Irlanda para 2027, también avanza con su libro de memorias y continúa sobre el escenario con Otras palabras (en Clásica y Moderna, todos los miércoles de octubre a las 20 horas). Rodeada de afecto, recibió sus 77 años en una noche inolvidable, colmada de risas, abrazos y grandes anécdotas. El broche de oro llegó entrada la madrugada, cuando los invitados se reunieron en el jardín sobre el río para una suelta de globos blancos que iluminó el cielo y dio comienzo a una nueva vuelta al sol.

Teresa junto a su nieta Francisca Costantini, hija de Tomás, el menor de sus cinco hijos
Teresa junto a su nieta Francisca Costantini, hija de Tomás, el menor de sus cinco hijos
Sandra Mihanovich, Marita Novaro Hueyo y Carola Reyna, tres amigas entrañables de la homenajeada
Sandra Mihanovich, Marita Novaro Hueyo y Carola Reyna, tres amigas entrañables de la homenajeada
Germán Paoloski, Teresa, Sabrina Garciarena y Mariana Costantini
Germán Paoloski, Teresa, Sabrina Garciarena y Mariana Costantini
Sebastián Irigo, director de Otras palabras, junto a la actriz y cantante Josefina Scaglione
Sebastián Irigo, director de Otras palabras, junto a la actriz y cantante Josefina Scaglione
El momento más esperado: Teresa sopla las velitas, acompañada por Tomás Costantini, Sandra Mihanovich, Mariana Costantini, Enrique Kistenmacher y Edo Costantini
El momento más esperado: Teresa sopla las velitas, acompañada por Tomás Costantini, Sandra Mihanovich, Mariana Costantini, Enrique Kistenmacher y Edo Costantini
Inspirada en una claqueta y creada por Delfinette Pastelería, la torta fue un guiño a la pasión de Teresa por el cine
Inspirada en una claqueta y creada por Delfinette Pastelería, la torta fue un guiño a la pasión de Teresa por el cine
De izquierda a derecha, parados: Edo, Teresa, y Soledad Costantini. Sentados: Tomás, Marité y Mariana Costantini
De izquierda a derecha, parados: Edo, Teresa, y Soledad Costantini. Sentados: Tomás, Marité y Mariana Costantini
La homenajeada recibe un tierno doble beso de sus hijos varones, Edo y Tomás Costantini
La homenajeada recibe un tierno doble beso de sus hijos varones, Edo y Tomás Costantini
María Susana y Vicky Correa Ávila, Carola Reyna, Teresa, Flavia Aberg Cobo, Vero Elizalde, Silvana Sosto y Leo Alvarez
María Susana y Vicky Correa Ávila, Carola Reyna, Teresa, Flavia Aberg Cobo, Vero Elizalde, Silvana Sosto y Leo Alvarez
Ante la atenta mirada de los presentes, el astrólogo Joe Fernández brindó un show que fue uno de los grandes atractivos de la noche
Ante la atenta mirada de los presentes, el astrólogo Joe Fernández brindó un show que fue uno de los grandes atractivos de la noche
Entre risas y canciones, Teresa Costantini compartió micrófono con el actor Jean Pierre Noher
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La suelta de globos blancos, en el jardín de la casa
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La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanaGettyImages
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