El cumpleaños de Teresa Costantini: entramos a la fiesta celebrada en su casa junto a sus hijos, sus ex cuñados y los invitados famosos

Entre reencuentros, sorpresas, buenos deseos y mucho afecto, la actriz y cineasta vivió una noche inolvidable
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Teresa Costantini celebró sus 77 años con un fiestón en su casa de zona norte, donde recibió el cariño de hijos, nietos y amigos que quisieron acompañarla en una fecha tan especial. La reunión, que tuvo lugar el 8 de octubre, se extendió hasta pasada la medianoche, cuando los brindis marcaron la llegada de un nuevo año para la actriz, directora y productora.
Acompañada por su pareja, el coach y psicoterapeuta Enrique Kistenmacher, Teresa disfrutó de un momento muy feliz al tener cerca a sus cinco hijos: Marité, Soledad, Eduardo, que viajó especialmente desde Nueva York, y Tomás y Mariana, quienes la sorprendieron al llegar desde Miami. Y sus nietos, con quienes comparte un vínculo entrañable, también tuvieron un lugar protagónico en la fiesta.
Con una ambientación pensada por Cecilia Costantini, catering de Jacinto, una torta inspirada en el mundo del cine y un original show sorpresa del astrólogo Joe Fernández, la velada reunió a familiares, ahijados y amigos de toda la vida. Entre ellos estuvieron Carola Reyna, Sandra Mihanovich, Germán Paoloski y Sabrina Garciarena, Jean Pierre Noher, Mauricio Wainrot, Verónica Elizalde y Adriana Salonia, entre otros.
La celebración encontró a Teresa en un presente pleno: recién llegada de un viaje que le abrió las puertas a un nuevo proyecto cinematográfico en Irlanda para 2027, también avanza con su libro de memorias y continúa sobre el escenario con Otras palabras (en Clásica y Moderna, todos los miércoles de octubre a las 20 horas). Rodeada de afecto, recibió sus 77 años en una noche inolvidable, colmada de risas, abrazos y grandes anécdotas. El broche de oro llegó entrada la madrugada, cuando los invitados se reunieron en el jardín sobre el río para una suelta de globos blancos que iluminó el cielo y dio comienzo a una nueva vuelta al sol.
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