Thelma Fardin rompió el silencio después de su internación: “No lo estoy pasando bien, estoy muy cansada”

Son días difíciles para Thelma Fardin. Tras recuperarse de una internación de urgencia por una intoxicación medicamentosa y a poco más de una semana de que se retome el proceso judicial por la batalla que enfrenta desde hace tres años contra Juan Darthés, la actriz contó cómo atraviesa este momento y habló de su presente. “Lamentablemente, mi vida ahora está signada por esto y necesito que termine, que llegue a una conclusión”, resumió.

En diálogo con Alejandro Fantino para el programa Intratables, la intérprete de 29 años contó cómo ha transitado su vida y qué caminos siguió su profesión desde el momento en que presentó la denuncia contra el actor por una supuesta violación en una gira de la tira Patito Feo, cuando ella era menor de edad. “ No hay una semana en que no piense en esto, quizás en lo personal logro no estar enfocada pero de repente el juez manda un escrito y yo soy alguien que necesita saber qué está pasando ”, explicó. “Hace tres años calendario que vengo batallando y tres mil años cuerpo”, resumió sobre la carga que acarreó su decisión de hacer pública una situación de supuesto abuso.

“ No lo estoy pasando bien, estoy muy cansada ”, reconoció a continuación. Al mismo tiempo, aclaró que está satisfecha con la forma en que procedió. “Sin dudas, fue mejor haber transitado esto a no haberlo hecho, me endureció. Y tengo una sensación de mucha responsabilidad con las generaciones que vienen, de poder decirles: ‘yo te juro que hice todo lo que pude’”.

En relación al impacto que la denuncia tuvo en su caso en el plano laboral, Fardin señaló que se le cerraron muchas puertas. “ Yo trabajo desde muy chica y conozco a mucha gente, que me quiere y que está en esas mesas donde se toman decisiones. Ellos me cuentan abiertamente que sale mi nombre y dicen que no porque está muy ligado a este tema, a alguien que presentó una denuncia por abuso sexual ”, compartió sobre su situación profesional.

Motivada a romper el silencio por la forma en que procedieron otras colegas, como Calu Rivero -quien fue la primera en hablar públicamente sobre su mala experiencia trabajando con Darthés-, Fardin contó que sintió la necesidad de hablar y de compartir su dura experiencia para abrirle el camino a las generaciones venideras. “ Sentía mucha culpa de no haberlo contado, porque vos ves que les sigue pasando a otras personas. Hay un documental que muestra cómo, si le hubieran hecho caso a la primera que habló, a otras no les hubiera pasado, y yo cuando lo vi me estalló la cabeza, sentí una responsabilidad y una culpa muy grandes ”, confesó.

En relación a cómo se prepara para recibir el dictamen judicial, Fardin consideró: “La Justicia es mucho más grande e inabarcable de lo que tratamos de hacer con el sistema judicial, que intenta hacer algo pero lamentablemente se queda bastante atrás. Yo creo que de algún modo obtuve justicia cada vez que una persona se me acerca y me dice: ‘Yo hablé gracias a que vos hablaste’”.

Ante la pregunta del conductor respecto a si la trascendencia pública que tomó su caso afectó a sus vínculos personales, la actriz reconoció que romper el silencio le trajo sus consecuencias. “ Sin dudas este crimen tiene muchas más víctimas que yo sola. Soy la que más sufrió, pero más vale que a mi entorno le afecta que yo tenga un juicio por delante. En todos mis vínculos, no solamente en los de pareja, se pone complicado. Es difícil, es duro, es agotador , pero uno está muy definido por quién lo rodea, y yo estoy rodeada de gente muy hermosa. No le quiero dar a lo que me pasó la entidad de que eso me marcó para siempre, creo que uno es lo que uno hace con eso”, reflexionó.

En medio de la conversación, Fardin también se refirió a su última relación sentimental tras las afirmaciones de una supuesta separación difundidas por la periodista Tamara Pettinato. “Yo conté que estaba en pareja con Camilo Vaca Narvaja, y con muy poco rigor periodístico justo estos días dijeron que nos separamos”, remarcó la actriz insinuando lo contrario, aunque sin aportar mayores datos acerca del actual estado de la relación.

En la entrevista con Fantino, la actriz también habló de sus orígenes y de sus primeros pasos en la actuación. “Nací en Bariloche. Me vine a los seis años y llegamos a vivir a Lugano con mi mamá. Mi papá estaba acá, pero estaban separados. Mi historia familiar es muy compleja, pero en la mía personal lo más transformador es que yo hago un casting en Bariloche en una plaza y quedo seleccionada para la película de Soledad, La edad del sol, y los directores de esa película me mandan a hacer un casting para una beca para estudiar teatro en Buenos Aires. Con esa beca me formé actoralmente”, contó. Tras ello, remarcó su vocación temprana: “Yo quería actuar y quería estar metida en ese universo. Después fui eligiendo mi profesión conscientemente, pero de chica era un deseo irrefrenable”, dijo.