Jensen Ackles se sinceró sobre los problemas que tuvo con Jessica Alba

Aunque tuvo su rol consagratorio en Supernatural, Jensen Ackles comenzó su carrera varios años antes. Sus primeros pasos los dio en las series Sweet Valley High y Mr. Rhodes y llamó la atención del público estadounidense interpretando a Eric Brandy en Days of Our Lives; ahí levantó tantos suspiros que se convirtió en una sensación entre las adolescentes. Justamente después de su paso por aquella soap opera, fue convocado para formar parte de la segunda temporada de Dark Angel, el programa de ciencia ficción cyberpunk creado por James Cameron que lanzó al estrellato a Jessica Alba.

Corría 2001 y tanto Ackles como Alba apenas pisaban los veinte. Y si bien hay fotografías de los años siguientes en los que se los ve muy amigables, el actor acaba de contar que compartir el set con la actriz no fue precisamente una muy buena experiencia.

Entrevistado en el podcast Inside of You With Michael Rosenbaum, el actor despertó un gran revuelo cuando, ante la pregunta “¿Fue genial trabajar con Jessica?”, se despachó sin filtro. “ No. Ella fue horrible ”, respondió Ackles sin rodeos. Y, para evitar suspicacias y recriminaciones, aclaró rápidamente que es algo que le ha dicho a la cara a la actriz en su momento.

Alba era la protagonista excluyente de la serie, que tuvo cuatro exitosas temporadas, desde 2000 a 2003. Ackles se unió al programa como personaje habitual en la segunda y, según explicó, el recibimiento de la estrella de la serie no fue el mejor. “Amo a Jess, y sé que eso se contradice con lo que acabo de decir”, indicó el actor. Y recordó: “ Ella estaba bajo una inmensa presión en ese programa. Era joven, estaba en una relación con [el coprotagonista Michael Weatherly]. Eso fue difícil y creo que causó un estrés indebido en el set ”.

Ackles indicó que él “era el chico nuevo en el set” y que fue “atacado” nada menos que por la protagonista. “ Ella me hacía la vida imposible. No era que yo le cayera mal, simplemente dijo: ‘Oh, aquí está el chico lindo que trajeron para aportar a la decoración, porque eso es lo que todos necesitamos’ ”, continuó.

Sorprendido, el actor decidió que lo mejor era enfrentarla. “Así que solía decir delante de todos: ‘Oh, parece que vamos a tener a la perra Alba hoy... Todos agárrense de sus huevos’”, recordó, afirmando que al equipo “le encantaron” las bromas. En cuanto a cómo se sintió Alba con su reacción, Ackles cree que ella pensó: “Bueno, él va a ser un idiota conmigo y yo una idiota con él, y así es como nos relacionaremos”.

Ackles dijo que su estrategia finalmente “construyó algo de respeto mutuo” y que llegaron a pasar buenos momentos juntos. “Nos relacionamos como si fuéramos hermanos y tuvimos nuestros momentos”, rememoró. “ Cuando su novio viajaba, a ella le daba miedo quedarse sola en la casa que compartían y me pedía que vaya a hacerle compañía, Nuestra relación siempre fue platónica, como de hermanos ”, insistió. El conductor, entonces, se mostró algo confundido con la propuesta de la actriz y la encontró algo insinuante. “Ella me hubiera dado una gran patada allí abajo si hubiese intentado algo. Era una pequeña mujer muy dura, una verdadera zorra”, explicó entonces Ackles.

Incluso, recordó que Alba estuvo junto a él en un momento muy difícil. “Mi abuelo murió mientras grabábamos y ella literalmente entró en mi tráiler y me abrazó durante media hora”, compartió. “Así que era ese tipo de relación. Y de nuevo, si ella entrara ahora mismo, seríamos todo abrazos. Pero no me la hizo fácil en el set”.

El actor aseguró que a pesar de la mala relación, nunca sintió miedo de que lo despidieran por eso. “ Sentía el maltrato, pero no tenía en cuenta de quién venía. Un día, un amigo me dio un consejo: me dijo que quizá ella se sentía intimidada por mí o que yo le gustaba. Quizá no fuera así, pero yo comencé a decírmelo a mí mismo para tener confianza ”.

Luego, el actor explicó que, a diferencia de lo que ocurrió en Dark Angel, su incorporación en la sexta temporada de Dawson’s Creek no fue nada traumática. “Estaban todos tranquilos y ya cada uno había encontrado su propio lugar. A mí me tocó trabajar más con Michelle Williams. Al menos en ese momento, ella no era abiertamente cordial, era muy introvertida y tenías que ganarte su respeto. No lo tomé como un desafío, pero entendí que tenía que tener paciencia”.

“Con Joshua Jackson me llevé muy bien, pero Kerr Smith fue genial. Con James Van Der Veek no me tocaron muchas escenas, pero fue muy amable, y Katie Holmes era muy dulce. Busy Phillips era muy divertida”, aseguró sobre esa experiencia en una de las series adolescentes más populares de los 90.