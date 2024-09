Tini y Young Miko: la microbikini que avivó los rumores de romance y los elogios por Instagram

Escuchar

A medida que pasan los días, los rumores de romance entre Tini Stoessel y Young Miko crecen. Y si bien ninguna de las dos habló de la relación que las une o aclaró si se trata de una amistad o de algo más, sí postearon fotos y videos en sus cuentas de Instagram con señales sugestivas. Hoy, fue la cantante boricua quien, con una postal de sus vacaciones, se dejó ver con una prenda de su colega.

La picante interacción en Instagram de Tini y Young Miko

Las versiones sobre un acercamiento entre Tini y Young Miko comenzaron durante el verano, pero se diluyeron de inmediato. Sin embargo, la amistad se fortaleció durante los últimos meses cuando empezaron a compartir salidas nocturnas con grupos de amigos en común. También trascendieron imágenes en donde se las pudo ver juntas.

Luego de un tiempo de calma mediática, el viernes pasado fue la propia trapera quien trajo de nuevo el tema al centro de la escena: en una foto que compartió la argentina no dudó en dejar su impresión. “La más linda”, escribió, y sumó un corazón y un emoji. “La que me sacó la foto es la más linda”, respondió la ex Violetta de inmediato.

El pícaro intercambio no solo generó suspicacias en relación al vínculo que las une sino que confirmó que las cantantes se encontraban en alguna playa del mundo juntas y que decidieron disfrutar en compañía de unos días de descanso. Luego se supo que el lugar elegido fue la ciudad de Miami.

Un abrazo sugestivo

La foto que subió Tini en brazos de Young Miko

Luego del intercambio de halagos, Tini se convirtió en tendencia en las redes sociales ayer por una nueva foto con Young Miko. Durante la madrugada del martes, la intérprete pop subió la imagen a las historias de la mencionada red social donde se la ve entre los brazos de Miko mientras mira a la cámara de su teléfono con anteojos negros y una sutil sonrisa. Detrás suyo se logra identificar a Miko por los tatuajes de su brazo, porque su cara se esconde entre el pelo de la cantante de “La triple T”. A los pocos minutos de la publicación, Tini se volvió tendencia en X y sus fanáticas interpretaron que se trataba de la confirmación de una relación sentimental.

Para sumar más indicios, el último fin de semana la periodista Estefi Berardi compartió en su cuenta de Instagram una imagen que le hicieron llegar sus seguidoras sobre un objeto idéntico que usaban Tini y Miko en dos fotografías que compartieron en días distintos. Se trata de un collar de cadena con una cruz blanca. La coincidencia en la cadenita despertó teorías acerca de que, al estar en una relación, ambas podrían estar compartiendo guardarropa o accesorios.

Una nueva señal: la microbikini

Hoy, un nuevo detalle se sumó a la lista: una llamativa microbikini celeste con el clásico conejito de Playboy en el frente de la tanga de la marca Goi. Es que esa prenda la lució Tini hace poco más de un mes luego de asistir al casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala durante unos días de vacaciones con amigas en Italia. Hoy fue Miko quien en medio de una serie de fotos en Miami incluyó una en donde se la ve con la misma prenda, propiedad de Stoessel.

¿Quién es Young Miko?

Su nombre es María Victoria Ramírez y es conocida artísticamente como Young Miko. Su carrera oficial comenzó a mediados de 2021, cuando dio a conocer las canciones que grababa en su habitación y que surgieron gracias a la inspiración de diferentes artistas callejeros de Puerto Rico.

El término Young Miko se refiere a “hija de Dios” y proviene del animé. Uno de los temas que la catapultó a la fama fue “Riri”, una canción que interpretó en el concierto de Bad Bunny y recibió una gran ovación que posicionó su nombre en el mundo de la música.

Invitada por Karol G, Arcángel y Feid a colaborar con sus proyectos musicales, Young Miko escaló rápidamente en la escena musical a punto tal de ser una de las artistas con más reproducciones en Spotify, con 22 millones de oyentes mensuales. También fue parte de la sesión número 58 de Bizarrap, el famoso DJ y productor argentino.

Desde que comenzó su carrera, la artista se ocupó de mostrar su compromiso con la comunidad LGTBIQA+ y con el empoderamiento de las mujeres. Su actitud desprejuiciada y sus letras, donde habla abiertamente sobre su sexualidad, la coronaron como una referente de la diversidad. “Mientras más crezco, más me gusta la palabra lesbiana. Siento que es muy linda. De hecho, yo la amo”, comentó en una nota que le brindó a la revista Vogue de México este mes, donde además fue tapa de la publicación. “A mí me fascina cantarle a las mujeres, me apasiona mucho, me encanta escribir para ellas. No sé, I think It’s beautiful”, agregó.

