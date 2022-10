Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano: “Fui el villano de una película mal contada”

escuchar

Su paso por la casa de Gran Hermano fue fugaz pero no por eso menos polémica. Primero, el voto de sus compañeros lo dejó en placa y, luego, el voto del público lo sacó del reality apenas siete días después de iniciado el juego. Y si bien su performance dentro de la casa despertó amores y odios, este rosarino, de 21 años, no para de repetir que lo que se vio en pantalla fue nada más y nada menos que un personaje . Ese mismo personaje que, desde hace un año, no para de cosechar likes en Tik Tok y que, antes de entrar al programa, ya acumulaba más de 300 mil seguidores.

“En las redes, hago un personaje ‘Tincho’. Es medio clasista, homofóbico, tipo rugbier... A la gente la hace reír mucho”, contó Tomás Holder como carta de presentación antes de entrar a la casa más famosa del país. Mientras que en las redes, su apariencia física musculosa y sus comentarios “chetos” y arrogantes captaron la atención de miles de centennials, en la pantalla chica su personaje parece no haber tenido la misma aceptación. “ Mi idea era jugar como el personaje que había hecho en una red social que a mucha gente le gustó. Pensé que en la televisión iba a caer igual de bien pero no. Siento que en la Argentina todavía no están preparados para un personaje así ”, le dijo a LA NACION tras quedar fuera de juego.

Tomas Holder fue el primer eliminado de GH 2022 ADRIAN DIAZ BERNINI - Prensa Telefé

Tras asegurar que su verdadera personalidad es muy diferente a la de este tiktoker, Holder abrió su corazón y contó cómo es realmente ese muchacho que tuvo una infancia llena de carencias y que, con sólo 19 años, tuvo que ponerse su familia al hombro cuando su mamá se enfermó. También explicó por qué eligió mostrar otra imagen, reveló cómo está viviendo las críticas que recibe fuera de la casa y la razón por la que no volvería a entrar al reality en caso de que haya repechaje .

-¿Qué se siente ser el primer eliminado de Gran Hermano?

-Fue un paso muy rápido por la casa, pasó todo muy rápido pero a mí me pareció como que estuve un mes. Ahí adentro todo es muy lento. Se viven emociones diferentes, que afuera no se ven ni se sienten. Pensé que esto de ser el primer eliminado lo iba a tomar mal, pero al salir sentí un alivio increíble al volver a ver a mis seres queridos .

-¿Haber salido tan rápido se vive como una frustración o igual fue una buena experiencia?

-Frustración para nada, estoy súper agradecido que entre millones que se postularon yo haya sido uno de los 18. Eso me pone muy contento porque también habla de todo el laburo que vengo haciendo. Hace más de un año que la vengo peleando mal, a mí nadie me regaló nada y arranqué de cero, nunca me tuve que colgar de nadie; todo lo que tengo lo construí yo. Fue una experiencia hermosa que me sigue sumando a mi carrera, y si bien mucha gente lo tomo mal, hay muchos que me dicen: “Holder, volvé, la casa no es lo mismo sin vos, Gran Hermano está aburrido”. Así que me quedo con lo bueno.

-¿Qué sentís que te dejó primero en la placa de nominados y después fuera de juego?

-Creo que ellos sabían que afuera yo tenía mucho aguante, muchos seguidores. Yo entré de una forma muy aguerrida a jugar, los primeros días muy fuerte, me gustaba ir al choque. Me gustó mostrar un personaje fuerte dentro de la casa. Si bien podría haber mostrado cómo es Tomy, mi historia de chico, que no nací en cuna de oro y que todo lo que tengo me lo gané trabajando yo solo, mi idea no era entrar a dar lástima, ni sentirme débil, mi idea era jugar como el personaje que había hecho en una red social que a mucha gente le gusto; pensé que en la televisión iba a caer igual de bien .

-Pero no…

-Pero no… Siento que la Argentina está en un momento de crisis, no sólo económica, sino que todavía no está preparada para un personaje así. Me refiero a que la gente no entiende que es un juego, que detrás de ese juego hay un chico de 21 años (quizá a simple vista parezco más grande), entonces se olvidan de muchas cosas . Cada cosa que yo decía o hacía era juzgada y mal vista pero si lo hacia otro no, entonces no creo que haya sido justo. Pero no guardo ningún tipo de rencor ni mucho menos, la verdad que fue una experiencia hermosa.

Tomás Holder reflexionó sobre por qué la gente lo sacó del reality Captura de TV/ Telefe

-En un momento, dijiste que entrabas a la casa para que la gente entienda que detrás del personaje hay una persona pero, ¿en qué momento mostraste esa persona?

-Cuando hablé de mi novia, de mis sentimientos, de mi familia. Creo que la gente pudo ver a Tomy cuando lloraba; ahí demostré mis sentimientos reales.

-Tenés una historia de vida muy fuerte y de mucha resiliencia… ¿Por qué no entrar mostrando eso? ¿No crees que ese perfil tuyo hubiera tenido más aceptación?

-Sigo manteniendo la misma postura. No quería entrar dando lástima, sintiéndome débil porque todo lo que construí y todo lo que tuve que pasar es mi presente y también mi futuro. El pasado quedó atrás, si bien no hay que ocultarlo, creo que mostrar todo eso en televisión, además sabiendo cual es mi personaje hoy en Tik Tok, no iba a garpar. Porque no podes mostrar en una red social algo y después contradecirte en un programa de tele.

-¿Thiago entró a dar lástima entonces, desde tu punto de vista?

-No sé, su historia es muy fuerte, eso no se discute, pero también tiene muchas actitudes que me parecen muy soberbias. Adentro de la casa tenía cantitos que si sos un chico humilde que la viene a pelear no lo vas a hacer. Si sos ese chico humilde, con tantos valores, no vas a venir a festejar cuando me voy.

-¿Y con Alfa qué pasó?

-Nada personal. Alfa me parece un personaje maravilloso dentro de la casa, nos hacía sacar a todos. Un día se levantaba mal, al otro día te cocinaba, un día me hablaba mal y al otro día me decía: “¿Querés pancito?”. Es un hombre grande que si fuera mi abuelo me cagaría de risa y compartiría millones de cosas, pero si me preguntas si compartiría un café cuando salga de la casa te diría que no, porque ambos nos mostramos de manera diferente. Creo que él respondería lo mismo, el café va a quedar pendiente para otra vida (risas).

-Ahora que saliste y pudiste ver algunos tapes de lo que pasó en la casa, ¿seguís bancando a tu grupo “Los monitos”?

-¡Sí, a full! Éramos cuatro contra toda la casa. Si la gente nos hubiera apoyado desde afuera hubiese sido un juego súper interesante. Igual las jugadas las hicimos mal, porque si hubieran llevado a Alfa a placa y me salvaban a mí, se hubiera ido uno de ellos y ahí hubiésemos sido cuatro contra trece y así hubiéramos ido sacando de a poco . Nuestro objetivo era ganar todos los martes la prueba para quedar uno con inmunidad y al otro salvarlo. Entonces siempre íbamos a tener en placa a dos de ellos y a uno de nosotros; hubiese sido un juego hermoso.

-¿Te enojaste con Martina por haberlo salvado a Alfa y no a vos?

-No, no, nunca me sentí molesto. Martina es una excelente jugadora, su táctica fue genial, pero bueno… La gente no nos apoyó. Tampoco se puede reprochar nada. La gente votó, y si para la Argentina mi personaje está mal visto tendrán que recapacitar ellos, o quizá tendré que recapacitar yo. No podemos juzgar con el dedo y decir: “Esta persona está equivocada”. Hay gente que se lo toma bien, me piden fotos, me abrazan y otros que me miran de costado y mal.

-¿No pensás que como sociedad estamos en un momento muy sensible, donde están cambiando ciertos paradigmas y pensamientos, entonces es entendible que choquen este tipo de comentarios o actitudes como las que tuviste en la casa?

-Sabés que pasa, si yo entré a la casa fue para hacer reír a la gente. Yo me pongo en el lugar del espectador, llego del laburo y me pongo a ver un programa donde un chabón de casi tres metros, todo inflado, hace chistes y bromas. Porque si te ponés a ver hoy el reality, ¿están esas bromas? ¿Están esos choques? Te puede gustar o no mi personaje pero es un personaje que dividía porque desde el día que entré cree el grupo “Los monitos” y dividimos la casa; creo que fue una de las divisiones más rápidas en la historia de GH . Igual por momentos pienso que me apuré mucho al jugar, quizá esa carta la tendría que haber guardado para dentro de un mes, pero bueno, no quería esperar tanto tiempo para empezar a jugar y fui con todo. Los psicólogos me advirtieron el riesgo que corría al jugar tan rápido y tan fuerte, pero morí con mi juego.

-¿Hacés un mea culpa o creés que si volvieras a entrar harías lo mismo?

-No, obviamente que si volviera a entrar no jugaría con ese personaje porque ya entendí que a la gente no le gusta. Sería Tomy pero también seguiría haciendo bromas, seguiría haciendo reír, pero tampoco sé si tengo ganas de volver a entrar porque no se qué quieren que haga. Ser yo mismo implica no ser conflictivo, no ir al choque, estar bien con todos, y adentro de GH si queres ganar eso no garpa. ¿Si no qué va a ser, una casa de amigos?

-¿Creés que hay mucha falsedad adentro de la casa?

-¡Mucha! Todos van por el premio de los 15 millones.

-¿Y vos para que fuiste?

-Yo siempre dije la verdad y fui real. No fui por la plata, fui para monetizar más mis redes sociales, para aumentar los seguidores y para que mi personaje se pueda hacer viral .

-No ganaste, pero con sólo una semana adentro lo lograste…

-Sí, la repercusión en las redes está siendo tremenda y los seguidores aumentaron una locura. Hubo muchos comentarios hermosos también, así que me quedo con eso, con la experiencia y con que cuando apoyo la cabeza en la almohada cada noche sé que soy una excelente persona, un excelente hijo, un excelente hermano y un excelente novio.

-Tu mamá dijo que más de una vez le hubiera gustado entrar a la casa porque ese que se veía en pantalla no eras vos. ¿Hubo reproches cuando saliste?

-Mamá me dijo: “Tomy, jugaste mal. Te tendrías que haber mostrado como sos”. Pero yo también le dije: “Mamá, tengo 21 años, me equivoqué y de los errores se aprende”. Nunca me dejé juzgar por nadie, sobre todo que no haya tenido la experiencia que tuve yo. Mi mamá nunca vivió la experiencia de GH, mi papá tampoco, entonces considero que nadie te puede juzgar y criticar cuando no vivieron eso. Sí tomo la crítica constructiva, sí la escucho porque no hay que ser soberbio y hay que poner los pies sobre la tierra, pero no creo que yo haya fallado ni que haya hecho las cosas mal. No maté a nadie, es un juego y me divertí, pero la gente se lo tomó muy a pecho y se olvidaron que en los GH pasados pasaron cosas peores pero bueno, justo me tocó a mi pagarlas. Fui el villano de una película mal contada.

-¿Tomaste algo de esas ediciones pasadas para poner en práctica como estrategia?

-Sí, obvio. Yo nací en el 2000, así que el único que vi fue el de 2015 cuando estaba en la secundaria. Fue el de Francisco Delgado, Brian Lanzelotta y Mariano Verón, y me acuerdo de bromas que han hecho, de varios cara a cara muy interesantes cuando se peleaban. Hasta una vez Francisco agarró una cuchilla. Yo entré a jugar a eso, a jugar un juego aguerrido, pero para mí este año GH, y no tengo miedo de decirlo, fue muy family friendly. No podías insultar, no podía haber enfrentamientos, si escondías comida ya eras un chorro en la vida real; la verdad que el formato de este GH no me gustó .

-Ya repetiste varias veces que este formato no te gustó, que te pintaron como el villano... ¿Ahora estás diciendo que hubo bajada de línea por parte de la producción?

-¡Obviamente! Hubo muchas cosas que no se podían hacer que, a mi criterio, bajaron también el rating. Si bien había muchos que querían que vivamos en paz, te vuelvo a repetir: hay 15 millones en juego, todos fueron por el premio. Llega un momento que ese grupo de amigos se va a empezar a matar porque cada vez van a ser menos y no van a poder compartir el premio entre todos. Ahí cuando empiecen a jugar van a entender que todos son iguales, que no fui solamente yo. Quizá el juego nunca fue para mí, quizá nunca entendí la temática del programa, quizá hace unos años, si hubiera sido con Jorge Rial y en otro canal, hubiera sido diferente pero bueno, tocó justo en Telefe y no pude proyectar mi mejor juego.

-O sea que si hay un repechaje, no volverías a entrar...

-No estoy pensando en eso, estoy pensando en disfrutar de mi familia, de mis amigos, de mi novia que son lo que más amo en el mundo. Estoy pensando en vivir una vida más tranquila por estos días, en bajar miles de revoluciones, ya que quedé expuesto ante toda la Argentina. Ahora es momento de que me puedan conocer como soy, ya que ahí adentro no pude mostrarme. Y si no me quedo con lo que piensen mis amigos y mi familia, que es lo que me importa .

-Siempre dijiste que sos querido u odiado en redes, que no tenes punto medio, así que ya estás acostumbrado a las críticas…

-¡Obvio! Los haters y todos los que te tiran la mala también son visitas, también es plata. A cada persona que me insulta lo veo como plata, como efectivo. Mientras ellos se gastan escribiendo e insultando, yo sigo haciendo negocios y progresando como hombre. Obviamente lo malo también lo leo siempre y cuando sean mensajes diciendo lo que hice mal y tratando de corregirme de una manera sana, pero no insultándome.

-¿Y qué pasó en la calle?

-Ayer fue la primera vez que salí que fui a un shopping. Muchos adolescentes pidiéndome fotos, contentos. No voy a negar que hubo gente que me miraba de lejos y medio raro, pero tengo una vida que no la cambio por nada. Soy muy feliz, entonces a mi si una señora de otra generación se me ríe yo no puedo hacer nada; es más, le sonrío yo también porque esa persona en si no tiene nada en contra mío sino contra el personaje. Ojalá pudiera sentarme con cada una de esas personas que se enojan, tomar un café y hablar de la vida. No todo es malo en mí como me mostraron .

-¿Cómo es ese Tomy real que todavía no pudimos conocer?

-Soy un pibe súper romántico y noviero. Con mi novia pasamos mucho tiempo juntos, hablamos todo el día, soy muy intenso en la relación. La cuido mucho y ella también a mí, soy un amor de persona. Con mi familia también, soy muy aliado de mis hermanitos (Alma, de 10, y Milo, de 9). Cuando mi mamá tuvo ese problema del corazón, yo tenía 19 y fui el sustento de la casa. Tuve que salir a hacer asesorías online y presenciales como personal trainer y me iba re bien; llegué a tener más de 100 clientes. No sólo tenía dos hermanitos que cuidar sino que tenía que darles un buen ejemplo. Pude mantener la casa todo un año entero y eso me transformó la cabeza. Me hizo dar cuenta que quería ser ese hombre que se ponía los pantalones y salía a pelear la vida y a luchar por sus sueños.

-¿Cuáles son esos sueños?

-Tengo muchos pendientes. Quiero seguir viajando y conociendo lugares, proyectar con mi novia una familia y tener hijos. Soy muy familiero, desde siempre tuve en la cabeza enamorarme y tener hijos. Por suerte, después de tantas novias me pude enamorar, por primera vez puedo decir que estoy enamorado y ojalá todo siga así y se me de todo lo que aspiro.

-Cuando hablás de tu novia Paula y de tus hermanitos cambia tu voz... ¿Cómo te recibieron ellos al salir de la casa?

-Me mandaron un audio llorando cuando vieron en la tele que salía, se pusieron re mal. Hoy en día le preguntas a Milo qué quiere ser cuando sea grande y te dice: “Quiero ser como mi hermano Tomy”, y cada vez que dice eso se me pone la piel de gallina. Que me tome como un súperheroe me llena de orgullo. Además de ser ese Tomy que se vio en televisión y no gustó, también soy este Tomy que les cuento ahora: familiero, noviero, amiguero. Hoy me volví a reencontrar con todos mis amigos y fuimos a comer; es más, ahora mismo están conmigo escuchando esta entrevista porque les dije que necesitaba su apoyo. Si bien por fuera me pueden ver fuerte y grandote, por dentro necesito el amor y la contención de mis allegados.

-¿Cómo sigue tu vida ahora? Además de las redes, ¿tenés otro trabajo?

-No, porque con las redes puedo vivir más que bien. Cuando me di cuenta que podía monetizarlas, entendí que era un súper trabajo donde viajás, tenés tus horarios, conocés mucha gente importante. Entonces, para todos los que me critican y me dicen que vaya a agarrar la pala, yo les digo que no necesito agarrar la pala porque yo uso la cabeza, soy inteligente y sé cómo manejarme. Creo que a ellos les hace falta agarrar la pala y ser un poco más inteligentes y saber que se puede vivir bien de otra manera .

-¿Quién te gustaría que gane Gran Hermano 2022?

- Me gustaría mucho que gane Nacho, me parece un pibe excelente, con muchos códigos, que se mostró como es en la vida real. Él se podría haber ido con el otro grupo porque nunca tuvo choques con nadie, tenía excelente onda con todos y nunca se fue. Arrancó con nosotros desde un principio y creo que es tan leal en la vida como en el juego.