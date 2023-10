escuchar

Después de haberse ausentado del concurso y de que Marcelo Tinelli diera a entender que estaba en peligro su continuidad en el programa, regresó a la pista de Bailando 2023 Tomás Holder. El exconcursante de Gran Hermano se había descompensado dos veces en el estudio en las semanas previas y no estuvo presente en la última jornada de eliminación porque, según explicó el productor Federico Hoppe, necesitaba descansar.

En su última presentación, Holder no había convencido del todo a los miembros del jurado, pero el buen puntaje de Marcelo Polino y el voto secreto de Moria Casán le aseguraron la permanencia en el concurso. Este martes, antes de recibirlo, Tinelli informó que el participante había iniciado un tratamiento psiquiátrico para aprender a enfrentar los ataques de ansiedad de los que es víctima desde hace algún tiempo . “Deseamos profundamente que esté muy bien, porque lo queremos mucho. No se ha mostrado en los programas y se dedicó este tiempo a cuidarse, que es lo que le recomendaron los profesionales que lo atienden”, explicó el conductor.

Esta vez, en la tribuna solo se encontraba su novia, a quien conoció hace tres meses. Y fue el mismo Holder el que explicó el motivo de la ausencia de su madre: “Estoy muy contento de estar acá. Estuvimos trabajando mucho con Facu [Insúa, su coach] en la semana y lo quiero dar todo en la pista. No vino mi familia porque vamos a probar si así me siento más cómodo”.

“Estoy en tratamiento desde hace una semana y mañana me toca de nuevo. Quiero seguir en el certamen, por eso no pedí un reemplazo. Quiero darlo todo”, explicó el concursante. Al ver que Holder se mostraba renuente a dar detalles sobre su novia, Tinelli apuntó a la bailarina del equipo, Agostina Caute, quien fue fotografiada esta semana merendando junto al imitador Martín Bossi .

“Hoy entraste siendo la mujer de Bossi. Tu caminata tuvo otro glamour”, señaló en conductor. Y continuó: “Para que vaya Bossi a tomar una merienda con alguien... Mirá que a mí me deja doscientos mensajes de audio diciéndome que nos vamos a juntar, que me llama en la semana para tomar una merienda y nunca tomamos nada desde hace ocho años. ¿Qué tenían que hablar Bossi y vos?”, agregó, ante la incomodidad de la bailarina y las risotadas de Marcela Feudale.

Sin perder la paciencia ni la tranquilidad, Caute explicó: “ Siempre hablamos. Nos conocemos hace cinco años porque trabajamos juntos en El Host y pegamos muy buena onda. Él es soltero y yo también, pero somos buenos amigos ”. Tinelli, entonces, siguió insistiendo para que cuente qué fue lo que tomaron y cuáles fueron los temas de conversación. “Yo tomé un té y Martín un café y un tostado. Hablamos sobre muchas cosas: del trabajo, de la vida... Nos vemos una vez por mes, vamos a merendar, a cenar, depende de cómo estén nuestros horarios”.

Totalmente enfocado en incomodar a la bailarina, Tinelli expresó: “¿Usted tiene otros amigos con los que sale a merendar? Yo no tengo una sola amiga. No creo en la amistad entre el hombre y la mujer”.

“Yo sí”, retrucó Agostina. Y Tinelli, entonces, decidió meter en el juego a Federico Hoppe, uno de sus productores e íntimo amigo del imitador. “¿Usted cree que Bossi está cinco años comiendo tostados, invitándola a merendar y a cenar sin que pase nada?”. Su mano derecha, como siempre, no se atrevió a contradecirlo en cámara: “Sería muy lógico que la intención sea otra. Él me la mencionó. Me dijo que es muy hermosa”. Cansada de estar en silencio, Moria Casán quiso meter un bocadillo. A pesar de que la bailarina había declarado que ella solo tomó un té, la protagonista de Brujas indicó: “Yo trabajé con Agostina, y ella está mintiendo, porque es vegetariana y dice que comió un tostado”.

Tinelli reparó en el error de Moria y continuó indagando a Agostina. “¿Usted iba también a las comidas que organizaba [Adrián] Suar [protagonista de El Host] en su casa?”, quiso saber. “Sí, muchas veces, con Martín, con Nicolás Vázquez y nos llevamos muy bien”, respondió Caute, y se escuchó una vez más de fondo la voz de Feudale gritando: “¡Tremendo!”.

Tinelli le preguntó entonces, directamente, si había besado al imitador o si sintió que él quería algo más. “Siempre fue muy respetuoso. Un caballero”, aseguró la bailarina, pero no había manera de que el interrogatorio terminara. “Él dijo que usted es muy hermosa. ¿Usted qué piensa sobre él?”, insistió el conductor, que este lunes se mostró muy incómodo y enojado en su programa y en otros ciclos de América porque Mercedes Ninci aseguró que había viajado junto a Milett Figueroa a Punta del Este a pasar el fin de semana largo.

“Creo que es una persona muy talentosa y muy lindo. Es muy amigo. Nunca pensé ir más allá”, indicó Agostina. Y Feudale acotó entre risas: “¿En serio, nena?”.

Finalmente, la pareja bailó al ritmo de la bachata y recibió las devoluciones del jurado, pero antes De Brito le preguntó a la bailarina cómo es la casa de Bossi. “No la conozco. Me dijo que ahora, pronto, va a ser la inauguración”, respondió Agostina. Y el conductor de LAM remató: “¡Qué raro! ¿Tantos años de amistad y nunca te invitó a su casa?”.

“No. Y yo tampoco lo invité a la mía”, intentó una vez más dar por terminado el tema, pero todos insistían en que la situación era extraña. La única que no se prestó al juego propuesto por el conductor del programa fue Pampita Ardohain. Antes de dar a conocer su puntaje y algo incómoda por lo que acababa de ocurrir, la modelo disparó: “Yo creo que hay que dejar que la gente se divierta en paz. No tiene por qué ponerle rótulos a nada. No entiendo por qué a una persona grande le estamos preguntando si salió o no salió. Dejemos que se diviertan y si hay que oficializar, lo hará la pareja cuando sea el momento. Que la pasen bien y acá, nadie juzga a nadie. Que se diviertan. Merienden mucho y pásenlo bomba. Ella es una diosa que puede elegir perfectamente lo que quiere para su vida”.

La pareja cosechó un total de 10 puntos y quedó, una vez más, en la zona de riesgo.

LA NACION