escuchar

Tomás Holder vivió una angustiante situación durante sus vacaciones en Punta del Este, en Uruguay, pero terminó convirtiéndose en el héroe de la escena. Una joven se desmayó en el mismo restaurante en el que el exparticipante de Gran Hermano (Telefe) cenaba con sus amigos, así que decidió actuar rápidamente y le realizó una maniobra de RCP que le salvó la vida.

Tomás Holder dio el salto a la fama tras su paso en Gran Hermano (Telefe), donde se convirtió en el primer eliminado de la competencia conducida por Santiago del Moro. Luego, debutó en la pista del Bailando 2023 (América TV) con Marcelo Tinelli.

En los últimos días, Tomás Holder viajó a Punta del Este, en Uruguay, para disfrutar de unas vacaciones junto a sus amigos. La noche previa a su regreso, el grupo se sentó a cenar en un restaurante y, de repente, escuchó un ruido que los alertó. Se trató de una joven que se descompensó y se desmayó en el piso.

Tomás Holder dio el salto a la fama en Gran Hermano y posteriormente participó en el Bailando Instagram: tomasholder_

“Me puse muy nervioso, porque tenía la vida de ella en mis manos”, expresó Holder este miércoles, en diálogo con Desayuno Americano (América TV), donde relató lo sucedido. El exparticipante de Gran Hermano no lo pensó dos veces y comenzó a realizarle la maniobra de reanimación cardiopulmonar, conocida como RCP, con la cual le salvó la vida.

El rosarino advirtió la reacción del resto de presentes en el restaurante y expresó su indignación. “Me dio mucha lástima y bronca que la gente se quedaba mirando. Se me puso la piel de gallina cuando vi que no respiraba. Es muy fuerte. Hay que reaccionar rápido, son milésimas de segundo”, apuntó.

Tomás Holder compartió un mensaje sobre la importancia de reaccionar a tiempo ante situaciones de vida o muerte Instagram: tomasholder_

Posteriormente, utilizó las redes sociales para compartir un mensaje acerca de la importancia de actuar de inmediato en estos casos. “Ojalá todos tomemos conciencia de lo importante que es ayudarnos entre todos. Nunca te quedes mirando. Agradecido a Dios por dejarme ayudar”, subrayó.

La angustia de Tomás Holder ante la situación que lo dejó “paralizado”

“Lo primero que se me ocurrió fue ayudar. Le bajó la presión, se desvaneció y, en un momento, no respiraba”, relató Holder y sumó: “Me asusté mucho, me agarró ansiedad. Le tomé el pulso en el cuello y no tenía aire. En un momento, me paralicé”.

Así, el exconcursante del Bailando 2023 contó que, tras el dramático momento, se puso en contacto con los dueños del negocio, desde donde le aseguraron que la joven se encuentra bien. Tomás Holder destacó que sus conocimientos sobre RCP los recibió en la escuela y que después le enseñó su madre, Gisela, tras asistir a un curso en la Cruz Roja. “Soy sincero y no lo sé hacer muy bien. Pero hice lo que pude y de lo que me acordaba. Por suerte, pudo reaccionar”, aseveró.

Además, tras la reaparición del rosarino en las redes sociales con un impactante cambio de look, Holder aseguró que se siente “feliz” con respecto a su salud mental y que volvió a entrenar desde hace cuatro meses.