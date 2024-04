Tras los rumores de romance, la cantante Jewel habló por primera vez sobre Kevin Costner: “Es una gran persona”

Escuchar

A comienzos de diciembre, los rumores de que el amor había llegado nuevamente a la vida de Kevin Costner comenzaron a sonar muy fuertemente. Según varias fuentes cercanas al actor, la estrella había conocido a la cantante Jewel durante una fiesta y desde entonces no se habría separado de ella.

Casi cinco meses después, la intérprete de “Foolish Games” habló por primera vez sobre él, y lo curioso fue que no desmintió la relación, sino que se deshizo en halagos hacia quien sería su enamorado. “ Es una gran persona ”, le dijo a la revista Elle durante una entrevista, al ser consultada sobre Costner. El medio señaló que la cantante se sonrojó notablemente al abordar el tópico sobre su supuesto romance. “ La fascinación del público es intensa ”, añadió.

Los rumores sobre el nuevo romance entre Jewel, de 49 años, y Costner, de 69 años, comenzaron en diciembre, cuando aparecieron fotos de la pareja en las Islas Vírgenes Británicas. Las imágenes, obtenidas por TMZ, mostraban a la estrella de “Yellowstone” con sus manos sobre la artista, rodeándola con sus brazos mientras ella hablaba al público presente en el evento de Inspiring Children Foundation, realizado en la isla Necker de Richard Branson, que la tuvo a ella como anfitriona y a él como invitado.

La imagen que prueba el romance entre Costner y Jewel (Foto: Instagram/@tmztv)

“ Richard Branson es cien por ciento responsable de que Kevin y Jewel se hayan enganchado ”, le contó una fuente cercana a la pareja al Daily Mail, unos días después de que las imágenes comenzaran a circular por diferentes medios de comunicación. “Ella es amiga de Branson desde hace años y él es íntimo amigo de Kevin desde los años 90″.

Esta persona también reveló que la “conexión” entre el actor y la cantante “ocurrió orgánicamente” y que “se llevan muy bien y Jewel parece estar contenta”.

Casi al mismo tiempo, conocidos de ella aseguraron que la vieron con “ una luz especial que no tenía desde hace bastante tiempo ”. En ese sentido, revelaron las preferencias de la cantante a la hora de enamorarse: “ Le gustan los hombres bien machos. Le gusta el estilo country-western de Kevin ”.

Antes de conocer al actor, Jewel estuvo casada con el campeón de rodeo Ty Murray entre 2008 y 2014. Juntos tienen un niño de 12 años, llamado Kase. “Creo que pasar por un divorcio fue muy duro. No era lo que quería”, dijo la artista en 2017 durante una entrevista con la revista People. “No creo que ningún padre decida comenzar una relación, concretar un matrimonio y tener un hijo pensando en divorciarse algún día”.

“No sé si me arrepiento de lo que pasó, pero una de las razones por las cuales me divorcié fue que cuando miré a mi hijo, me di cuenta de que yo no era la mujer que quería que conociera. Tuve que cambiar algunas cosas de mí”, reflexionó por aquel entonces.

Por su parte, Costner se enfrentó durante el 2023 a una dura batalla judicial con su exesposa y madre de sus tres hijos menores, Christine Baumgartner. La expareja pasó por los tribunales para discutir los detalles de todo lo relacionado a la separación y división de bienes: desde el calendario de Christine para mudarse de la casa familiar en Santa Bárbara, California, a los pagos de manutención de los adolescentes que tienen en común: Cayden, de 16 años, Hayes, de 14, y Grace, de 13.

Baumgartner, de 49 años, solicitó el divorcio de la estrella de Hollywood a principios de mayo, luego de 18 años de matrimonio. Finalmente, en septiembre llegaron a un acuerdo. “Kevin y Christine Costner han llegado a un acuerdo amistoso y mutuo sobre la resolución de todas las cuestiones relativas a su proceso de divorcio”, compartieron los ex en un comunicado conjunto enviado a los medios.

