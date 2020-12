Charlotte Caniggia se fue de Cantando 2020, pero no se mostró molesta Crédito: Instagram

En la noche de ayer, Charlotte Caniggia quedó afuera del Cantando 2020. En un duelo contra Gladys "La Bomba Tucumana" y Agustín Cachete Sierra, la hija de Mariana Nannis fue eliminada por decisión del jurado, a diferencia de lo que sucede habitualmente que es por elección del público a través del voto telefónico. Lejos de enojarse, la mediática habló con Los ángeles de la mañana y analizó su paso por el certamen de eltrece.

"¿Esperabas que te salven?", le preguntaron en LAM al finalizar la gala. "No, no sé. Fue raro, pero está todo bien. Hice un buen concurso y me quedo contenta con mis compañeros que los conocí y son excelentes personas. Hice un buen certamen, la pasé muy bien. No me voy enojada. Todo pasa por algo en la vida. Positiva siempre", respondió Charlotte, tras interpretar el tema Barbie Girl en la pista.

Tras asegurar que Cachete Sierra "es un genio", la hija de Claudio Paul Caniggia opinó sobre la decisión del jurado de salvar a Gladys, la bomba tucumana y Tyago Griffo. "Son cantantes. Es un concurso de canto obviamente van a ganar ellos. Van quedando los que cantan, que gane el que elija el público o el mejor. Es un show esto y es así", indicó.

En cuanto a cómo vivió la pelea entre Moria Casán y Nacha Guevara en la pista, la participante confesó: "Fue medio incómodo. Es feo que la gente se pelee, pero está todo bien". Y enseguida volvió a hacer un balance sobre su paso por el certamen: "Me voy contenta. Hice un lindo concurso. Cantamos a full, le pusimos onda", comentó.

Si bien no llegó a la final, Charlotte destacó lo positivo de haber dejado la competencia en este momento. Tras asegurar que ahora va a tener más tiempo libre para salir y no va a tener que madrugar para ensayar, habló de cómo serán sus fiestas navideñas: "No sé, no planifico nada. La vida surge, cuando uno planifica las cosas no suceden", aclaró.

