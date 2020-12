El feroz cruce de Nacha Guevara y Moria Casán: "Es triste envejecer así"

Nacha y un sugestivo gesto dedicado a Moria Crédito: Prensa LaFlia

22 de diciembre de 2020 • 12:08

Más allá de algunos episodios aislados, como el que enfrentó a Oscar Mediavilla con Alexander Caniggia, el Cantando 2020 no se caracterizó por presentar numerosas discusiones. Desde luego hubo momentos de tensión y algunos cruces picantes, pero esos ingredientes no fueron los más habituales dentro del certamen. Sin embargo, en la noche del lunes surgió el que probablemente fue el cruce más fuerte del reality, y que tuvo como protagonistas a Nacha Guevara y Moria Casán.

Cuando la exvedette le estaba haciendo la devolución a Pablo Ruiz, se mostró algo ensañada con la compañera del músico, la cantante Melina de Piano. Al momento de puntuar, Moria le dijo que ella abusaba de los agudos, y que no supo acompañar a Ruiz durante la interpretación. La cantante quiso tomar la palabra, pero la jurado la criticó ferozmente, y le señaló que su desempeño en la pista era digno de un cero. Melina se mostró visiblemente angustiada, mientras continuaba recibiendo las críticas de Moria.

Y las expresiones resultaron tan duras, que Nacha no dudó en salir al cruce cuando se refirió a ella como "Nachopra" [una mezcla entre su nombre y el del médico y escritor indio Deepak Chopra]. "¿Qué tomaste esta mañana?", preguntó Guevara. Eso disgustó aún más a Casán, y así comenzó entre ambas un intenso ida y vuelta, que culminó con Nacha diciéndole a Moria que estaba "pasada de moda" y que su sentido de humor era "vestusto".

La discusión parecía haber finalizado, pero luego de una pausa, Ángel de Brito les preguntó cómo se encontraban, y nuevamente Casán atacó con todo: "Para mí es mala persona, yo creía que era buena persona. (...) La señora dice que yo tengo un humor perimido y para mí ella es una impostora que hace imposición de manos. Para mí es mala persona y se hace la buena dando clases de cómo ser buena persona".

De pocas palabras, Guevara respondió: "Es triste envejecer así", y "la one" contraatacó: "Yo no envejezco, yo crezco, mostrá lo que sos. Te he visto en el teatro, lo que hacés con la gente y cómo has maltratado. Si no era por mí, esa obra no se hacía [dijo en referencia a la puesta teatral La gran depresión, que estrenaron en febrero, tras un cambio de directora]".

"Resentimiento, puro resentimiento", dijo Nacha, de nuevo bajando el tono. "Sos muy oscura, mi amor. Sos mala persona. ¿Resentimiento de qué? Soy una mujer feliz. En todo caso vos sos resentida. Sos mayor que yo", replicó Casán. Por su parte, Guevara prefirió no responder más, y aseguró que ella tenía la posibilidad de frenarse.

